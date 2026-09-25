O atacante de 26 anos sentiu que a equipe implementou com sucesso o novo plano tático do seu novo treinador, apesar de ter trabalhado junta por apenas um curto período. Falando à Sport TV após o apito final, Felix disse: "Sabíamos que não seria um jogo fácil; Gales é uma boa equipe. A primeira partida sob o comando de um novo treinador é sempre difícil, e tivemos muito pouco tempo para trabalhar nos padrões de jogo do técnico, mas acho que, no geral, fizemos uma grande partida e merecemos reconhecimento."

Ao abordar uma postura assertiva que rendeu 13 finalizações no primeiro tempo, ele acrescentou: "Acho que deu para ver nossa dinâmica: futebol muito ofensivo, pressão alta, sem dar nenhum espaço para o adversário respirar. Registramos 13 chutes antes do intervalo, o que é muito para um primeiro tempo. Não me lembro de uma única chance clara deles, enquanto nós tivemos várias. É isso que as pessoas podem esperar: futebol ofensivo, pressão, não deixar os adversários respirarem e criar chances. Marcamos apenas um hoje, mas, nos próximos jogos, se continuarmos assim, com certeza faremos mais."