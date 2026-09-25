ZUMA Press Wire
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João Félix aproveita papel de segundo atacante enquanto Portugal inicia a era Jorge Jesus com vitória na Liga das Nações
Chute desviado garante pontos cruciais
O gol decisivo de Felix saiu aos 22 minutos no Estádio José Alvalade, quando sua finalização de longa distância desviou em Ben Davies e enganou o goleiro Danny Ward. Cristiano Ronaldo, de volta ao local onde sua carreira profissional começou há 24 anos, desperdiçou um voleio de curta distância e teve uma tentativa no segundo tempo anulada por impedimento. Os anfitriões sobreviveram a um susto no fim quando Brennan Johnson acertou o travessão, antes de Ruben Dias produzir um bloqueio heroico para impedir Lewis Koumas no rebote.
- SOPA Images
Filosofia ofensiva agrada ao herói da partida
O atacante de 26 anos sentiu que a equipe implementou com sucesso o novo plano tático do seu novo treinador, apesar de ter trabalhado junta por apenas um curto período. Falando à Sport TV após o apito final, Felix disse: "Sabíamos que não seria um jogo fácil; Gales é uma boa equipe. A primeira partida sob o comando de um novo treinador é sempre difícil, e tivemos muito pouco tempo para trabalhar nos padrões de jogo do técnico, mas acho que, no geral, fizemos uma grande partida e merecemos reconhecimento."
Ao abordar uma postura assertiva que rendeu 13 finalizações no primeiro tempo, ele acrescentou: "Acho que deu para ver nossa dinâmica: futebol muito ofensivo, pressão alta, sem dar nenhum espaço para o adversário respirar. Registramos 13 chutes antes do intervalo, o que é muito para um primeiro tempo. Não me lembro de uma única chance clara deles, enquanto nós tivemos várias. É isso que as pessoas podem esperar: futebol ofensivo, pressão, não deixar os adversários respirarem e criar chances. Marcamos apenas um hoje, mas, nos próximos jogos, se continuarmos assim, com certeza faremos mais."
Posição central traz conforto individual
A atuação de alto nível também destacou a influência do atacante quando escalado diretamente atrás do centroavante, em vez de aberto pelos lados. Questionado sobre seu conforto nessa função central, Felix disse à Sport TV: "Sempre fui eu mesmo; sempre tentei dar o meu melhor pela equipe, independentemente de onde joguei. Como sempre disse, minha posição é aqui mesmo, como segundo atacante. Quando isso acontece, as coisas têm muito mais chances de dar certo. Foi o que aconteceu no ano passado. Hoje foi uma boa atuação de toda a equipe, e é aí que posso ajudá-los mais."
- Onzex Press e Imagens
Os próximos jogos exigem finalização mais afiada
Jesus agora precisa exigir mais poder de definição de seu ataque depois de desperdiçar várias oportunidades claras na estreia pela Liga das Nações. Um teste muito mais duro aguarda as atuais campeãs quando viajarem para enfrentar a Noruega no domingo, 27 de setembro. Enquanto isso, o País de Gales, de Craig Bellamy, vê a pressão aumentar para encontrar respostas após ampliar sua sequência sem vitórias para cinco jogos em 2026.
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