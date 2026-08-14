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João Cancelo volta aos treinos do Al-Hilal enquanto as conversas sobre transferência para o Barcelona continuam

Barcelona
J. Cancelo
Mercado da bola
Al Hilal
La Liga
Campeonato Saudita
Portugal

O Al-Hilal incluiu o defensor Joao Cancelo em seu elenco para a nova temporada, enquanto as negociações com o Barcelona continuam. O clube da Arábia Saudita lhe atribuiu a camisa 20, enquanto as conversas sobre uma transferência em definitivo estão paralisadas.

  • Inscrição de elenco na Arábia Saudita

    Segundo o Mundo Deportivo, o Al-Hilal intensificou a situação em torno de Cancelo ao registrar oficialmente o defensor em seu elenco para a próxima temporada. O clube da Saudi Pro League entregou ao internacional português a camisa 20, destacando que ele segue sob contrato em Riad.

    Essa postura firme ocorre enquanto as negociações com o Barcelona por uma transferência em definitivo enfrentam atrasos. Embora o jogador esteja interessado em garantir um retorno ao Camp Nou, os clubes seguem trabalhando nos detalhes financeiros e administrativos.

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  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Volta aos treinos

    Após o fim de suas férias de pós-temporada e de seus compromissos internacionais, Cancelo voltou a treinar com o Al-Hilal. O lateral se reapresentou nas instalações do clube enquanto seus representantes e os dirigentes acertavam os termos finais de uma possível saída.

    O Al-Hilal segue firme em sua avaliação financeira enquanto busca recuperar parte do investimento feito para tirá-lo do Manchester City. Enquanto isso, o jogador vem treinando separadamente ou mantendo a forma física enquanto a novela se desenrola nos bastidores.

  • A perseguição em andamento do Barcelona

    O Barcelona segue interessado em trazer o versátil lateral de volta à Catalunha após seus empréstimos bem-sucedidos. A equipe de Hansi Flick valoriza sua experiência e flexibilidade tática pelos lados, especialmente diante de lesões defensivas anteriores no elenco.

    No entanto, o Barcelona tem precisado lidar com vários obstáculos burocráticos e financeiros para finalizar o acordo. As conversas entre os dois clubes seguem em andamento enquanto eles tentam chegar a um consenso sobre a taxa de transferência.

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  • imago-sport-1077837267.jpgAgenciaLOF

    Definição esperada em breve

    Com a nova temporada nacional se aproximando rapidamente, a pressão aumenta sobre todas as partes para chegar a uma conclusão definitiva. O estafe de Cancelo pressiona por uma solução que satisfaça tanto suas ambições de carreira quanto as exigências financeiras do Al-Hilal.

    Os próximos dias serão decisivos para determinar se o Barcelona conseguirá fechar o acordo antes do fim da janela de transferências. Até lá, o defensor segue oficialmente vinculado ao clube saudita.