Segundo o Mundo Deportivo, o Al-Hilal intensificou a situação em torno de Cancelo ao registrar oficialmente o defensor em seu elenco para a próxima temporada. O clube da Saudi Pro League entregou ao internacional português a camisa 20, destacando que ele segue sob contrato em Riad.

Essa postura firme ocorre enquanto as negociações com o Barcelona por uma transferência em definitivo enfrentam atrasos. Embora o jogador esteja interessado em garantir um retorno ao Camp Nou, os clubes seguem trabalhando nos detalhes financeiros e administrativos.