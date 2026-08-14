AFP
Traduzido por
João Cancelo volta aos treinos do Al-Hilal enquanto as conversas sobre transferência para o Barcelona continuam
Inscrição de elenco na Arábia Saudita
Segundo o Mundo Deportivo, o Al-Hilal intensificou a situação em torno de Cancelo ao registrar oficialmente o defensor em seu elenco para a próxima temporada. O clube da Saudi Pro League entregou ao internacional português a camisa 20, destacando que ele segue sob contrato em Riad.
Essa postura firme ocorre enquanto as negociações com o Barcelona por uma transferência em definitivo enfrentam atrasos. Embora o jogador esteja interessado em garantir um retorno ao Camp Nou, os clubes seguem trabalhando nos detalhes financeiros e administrativos.
- Getty Images Sport
Volta aos treinos
Após o fim de suas férias de pós-temporada e de seus compromissos internacionais, Cancelo voltou a treinar com o Al-Hilal. O lateral se reapresentou nas instalações do clube enquanto seus representantes e os dirigentes acertavam os termos finais de uma possível saída.
O Al-Hilal segue firme em sua avaliação financeira enquanto busca recuperar parte do investimento feito para tirá-lo do Manchester City. Enquanto isso, o jogador vem treinando separadamente ou mantendo a forma física enquanto a novela se desenrola nos bastidores.
A perseguição em andamento do Barcelona
O Barcelona segue interessado em trazer o versátil lateral de volta à Catalunha após seus empréstimos bem-sucedidos. A equipe de Hansi Flick valoriza sua experiência e flexibilidade tática pelos lados, especialmente diante de lesões defensivas anteriores no elenco.
No entanto, o Barcelona tem precisado lidar com vários obstáculos burocráticos e financeiros para finalizar o acordo. As conversas entre os dois clubes seguem em andamento enquanto eles tentam chegar a um consenso sobre a taxa de transferência.
- AgenciaLOF
Definição esperada em breve
Com a nova temporada nacional se aproximando rapidamente, a pressão aumenta sobre todas as partes para chegar a uma conclusão definitiva. O estafe de Cancelo pressiona por uma solução que satisfaça tanto suas ambições de carreira quanto as exigências financeiras do Al-Hilal.
Os próximos dias serão decisivos para determinar se o Barcelona conseguirá fechar o acordo antes do fim da janela de transferências. Até lá, o defensor segue oficialmente vinculado ao clube saudita.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.