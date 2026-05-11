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João Cancelo se torna o primeiro jogador de futebol da história a alcançar esse feito incrível após a conquista do título da La Liga pelo Barcelona
Uma vitória histórica no Clássico
O Blaugrana garantiu o título da primeira divisão espanhola após uma vitória contra seu arquirrival no El Clásico disputado na noite de domingo, no Camp Nou. Com isso, o time alcançou um feito histórico ao conquistar a La Liga graças a um confronto direto contra o Los Blancos. O Barcelona precisava apenas evitar a derrota contra a equipe de Álvaro Arbeloa, já que liderava o Real por 11 pontos antes da 35ª rodada da temporada.
Os jogadores de Hansi Flick cumpriram a missão com estilo, registrando sua 11ª vitória consecutiva no campeonato em uma noite de dupla comemoração. Um impressionante gol de falta de Marcus Rashford — o primeiro gol desse tipo em um Clássico desde Lionel Messi em 2012 — foi seguido por um gol de Ferran Torres, confirmando o 29º título do Barça e deixando seus rivais em turbulência.
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Cancelo ocupa um lugar à parte nos livros de história
Para o ex-zagueiro do Manchester City, Cancelo, que conquistou seis títulos importantes sob o comando de Pep Guardiola, este é finalmente o título do campeonato que lhe escapou durante sua passagem anterior por empréstimo pelo Barça na temporada 2023-24. Recontratado por empréstimo do Al Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro, Cancelo, que foi titular na partida de ontem à noite, tem sido fundamental para a excelente fase do clube em 2026, contribuindo com um gol e três assistências em 13 partidas da La Liga.
Jogando nas duas laterais da defesa, o jogador de 31 anos tornou-se agora o primeiro futebolista a conquistar títulos de liga em quatro das cinco principais divisões da Europa. Depois de conquistar a Primeira Liga com o Benfica em 2014, o título da Série A com a Juventus foi o primeiro campeonato das “cinco principais” ligas do jogador da seleção portuguesa. Em seguida, ele conquistou três títulos da Premier League enquanto jogava no Etihad Stadium, antes de levantar o título da Bundesliga durante seu empréstimo ao Bayern de Munique. Agora, com a medalha da La Liga garantida, resta apenas a Ligue 1 da França para ele completar o conjunto.
Superando as lendas
Vários jogadores lendários conquistaram títulos de campeonatos em três das “cinco principais” ligas, mas nenhum conseguiu chegar à quarta. David Beckham teve a oportunidade de se tornar o primeiro a alcançar esse feito incrível; ele teve sucesso na Inglaterra, na Espanha e na França, mas não conseguiu conquistar o título da Série A em suas duas passagens por empréstimo pelo AC Milan. Da mesma forma, Cristiano Ronaldo triunfou na Inglaterra, na Espanha e na Itália, mas nunca conseguiu adicionar uma quarta grande liga ao seu palmarés.
Zlatan Ibrahimovic também se destacou na Espanha, Itália e França, e teve a chance de fazer história quando se juntou ao Manchester United em 2016. No entanto, ele terminou em sexto lugar em sua única temporada completa na Premier League, embora tenha conquistado a Liga Europa, a Copa da Liga e o Community Shield. Outros jogadores notáveis que conquistaram títulos em três grandes países incluem Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira e Claude Makelele.
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O que o futuro reserva para quem fez história?
Apesar de seu empréstimo do Al Hilal ter sido um sucesso incrível, ainda há dúvidas quanto ao futuro de Cancelo a longo prazo. Resta saber o que o futuro reserva para Cancelo no próximo verão, e se o Barcelona seguirá em frente com outro acordo de empréstimo, tentará transformar sua passagem temporária em uma transferência definitiva ou se ele retornará ao Oriente Médio.
Há, é claro, a perspectiva tentadora de completar o conjunto dos “Cinco Grandes”. Com títulos conquistados na Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha, resta apenas a Ligue 1 da França. Caso Cancelo decida deixar o Camp Nou neste verão, uma transferência para um grande clube francês poderia servir de plataforma para a conquista definitiva de todos os principais campeonatos da Europa.