João Cancelo se torna o primeiro jogador de futebol da história a alcançar esse feito incrível após a conquista do título da La Liga pelo Barcelona

Para o ex-zagueiro do Manchester City, Cancelo, que conquistou seis títulos importantes sob o comando de Pep Guardiola, este é finalmente o título do campeonato que lhe escapou durante sua passagem anterior por empréstimo pelo Barça na temporada 2023-24. Recontratado por empréstimo do Al Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro, Cancelo, que foi titular na partida de ontem à noite, tem sido fundamental para a excelente fase do clube em 2026, contribuindo com um gol e três assistências em 13 partidas da La Liga.

Jogando nas duas laterais da defesa, o jogador de 31 anos tornou-se agora o primeiro futebolista a conquistar títulos de liga em quatro das cinco principais divisões da Europa. Depois de conquistar a Primeira Liga com o Benfica em 2014, o título da Série A com a Juventus foi o primeiro campeonato das “cinco principais” ligas do jogador da seleção portuguesa. Em seguida, ele conquistou três títulos da Premier League enquanto jogava no Etihad Stadium, antes de levantar o título da Bundesliga durante seu empréstimo ao Bayern de Munique. Agora, com a medalha da La Liga garantida, resta apenas a Ligue 1 da França para ele completar o conjunto.