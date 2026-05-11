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João Cancelo revela promessa não cumprida no Al-Hilal, enquanto o campeão da La Liga explica o motivo por trás de seu retorno ao Barcelona por empréstimo
Al-Hilal é acusado de traição por estrela portuguesa
Logo após comemorar o título da La Liga 2025-26 conquistado pelo Barcelona, Cancelo revelou os detalhes de sua saída conturbada do Al-Hilal. O ex-zagueiro do Manchester City chegou à Arábia Saudita como uma grande contratação, mas sua passagem pelo clube foi interrompida pela falta de transparência da diretoria. Cancelo afirmou agora que foi intencionalmente enganado sobre seu futuro no time.
Em entrevista à DAZN, o zagueiro não mediu palavras ao discutir as circunstâncias de sua saída. “No Al-Hilal, infelizmente, tive pessoas que não me disseram a verdade. Disseram-me que eu seria inscrito na lista da liga saudita e, então, quando chegou a hora, não o fizeram. Depois disso, sou sempre eu que fico com a má imagem… mas pelo menos mantenho minha palavra, e não a trocaria por nada. Sempre fui assim. Sou direto e não guardo rancor de ninguém”, disse Cancelo.
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Um retorno complicado a Riade
Embora Cancelo tenha revitalizado sua carreira desde que foi emprestado à Catalunha, seu futuro profissional é complicado. O Al-Hilal, apesar de tê-lo deixado de fora de seu projeto esportivo no ano passado, não estaria disposto a deixar o zagueiro sair de graça e teria fixado um preço de 15 milhões de euros por ele.
O dilema da “cota de jogadores estrangeiros”, que levou à sua exclusão inicial, continua sendo um obstáculo. No entanto, a insistência de Cancelo em afirmar que não guarda rancor sugere uma possível, embora improvável, reintegração ao elenco do Al-Hilal caso uma transferência definitiva não se concretize. Para o Barcelona, a preferência é manter o zagueiro, mas somente se ele chegar como jogador sem contrato — um cenário atualmente incompatível com as exigências financeiras do clube saudita.
O efeito Flick e a alternativa do Benfica
Cancelo ganhou um novo fôlego sob a orientação de Hansi Flick. O técnico alemão conseguiu extrair o melhor do versátil zagueiro, que se tornou uma peça fundamental no esquema tático do Blaugrana. Sua capacidade de atuar nas duas laterais e avançar para o meio-campo proporcionou ao Barcelona a flexibilidade tática necessária para conquistar o título nacional.
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Quatro títulos da liga principal
Ao ser coroado campeão da La Liga, Cancelo, de 31 anos, conquistou agora títulos em quatro das cinco principais ligas da Europa. Anteriormente, ele havia conquistado a Premier League três vezes com o Manchester City, além do título da Série A com a Juventus, da Bundesliga com o Bayern de Munique e, mais recentemente, da La Liga com o Barcelona.