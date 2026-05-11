João Cancelo revela promessa não cumprida no Al-Hilal, enquanto o campeão da La Liga explica o motivo por trás de seu retorno ao Barcelona por empréstimo

Logo após comemorar o título da La Liga 2025-26 conquistado pelo Barcelona, Cancelo revelou os detalhes de sua saída conturbada do Al-Hilal. O ex-zagueiro do Manchester City chegou à Arábia Saudita como uma grande contratação, mas sua passagem pelo clube foi interrompida pela falta de transparência da diretoria. Cancelo afirmou agora que foi intencionalmente enganado sobre seu futuro no time.

Em entrevista à DAZN, o zagueiro não mediu palavras ao discutir as circunstâncias de sua saída. “No Al-Hilal, infelizmente, tive pessoas que não me disseram a verdade. Disseram-me que eu seria inscrito na lista da liga saudita e, então, quando chegou a hora, não o fizeram. Depois disso, sou sempre eu que fico com a má imagem… mas pelo menos mantenho minha palavra, e não a trocaria por nada. Sempre fui assim. Sou direto e não guardo rancor de ninguém”, disse Cancelo.