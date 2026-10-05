ZUMA Press Wire
Traduzido por
João Cancelo exalta o "instinto" por trás de golaço na vitória de Portugal sobre a Noruega
Lateral inspira dramática vitória de virada
O lateral do Barcelona, Cancelo, iniciou a reação de Portugal com um sensacional chute de longa distância, da entrada da área, após um arremesso lateral preciso de Nuno Mendes. O impressionante gol de empate anulou imediatamente o gol de abertura de Kristoffer Ajer, que havia colocado a Noruega em vantagem apenas dois minutos antes. Goncalo Ramos então selou a virada com o gol da vitória aos 79 minutos, garantindo que Portugal mantivesse sua campanha perfeita de quatro vitórias seguidas no Grupo A4, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo.
- NTB
Instinto guiou gol de empate enfático
O chute espetacular elevou a marca do defensor pela seleção para 14 gols em 77 jogos pelo seu país. Explicando sua decisão em fração de segundos de chutar em vez de procurar um passe, Cancelo disse à RTP: "Eu estava bem posicionado para a cobrança de lateral do Nuno, porque sei que o Nuno tem um arremesso muito forte. Quando vi a bola bater no chão pela primeira vez, foi instinto, olhei para o gol e, graças a Deus, deu certo e foi gol."
A cautela leva a uma retirada tática precoce
Apesar de sua contribuição decisiva diante do gol, o lateral recebeu um cartão amarelo que acionou uma suspensão automática de uma partida, tirando-o do confronto de Portugal contra a Dinamarca em novembro.
Ciente de que estar por um fio em termos disciplinares havia reduzido sua eficácia, Cancelo aceitou ser substituído pouco depois de uma hora de jogo: "Isso me afetou, e minha substituição foi em parte por causa disso. Entendi a decisão do treinador de fazer a substituição.
"O mais importante no meu gol foi ajudar a equipe a marcar depois que sofremos contra a Noruega. Isso era o mais importante naquele momento."
- ZUMA Press Wire
Compromissos domésticos vêm na sequência do nível internacional elevado
Depois de ajudar a garantir o máximo de pontos na cena internacional, Cancelo agora voltará toda a sua atenção para os compromissos com o Barcelona. O defensor de 32 anos mira uma vaga entre os titulares quando o Barcelona voltar a campo por La Liga contra o Getafe neste fim de semana.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.