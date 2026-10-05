Apesar de sua contribuição decisiva diante do gol, o lateral recebeu um cartão amarelo que acionou uma suspensão automática de uma partida, tirando-o do confronto de Portugal contra a Dinamarca em novembro.

Ciente de que estar por um fio em termos disciplinares havia reduzido sua eficácia, Cancelo aceitou ser substituído pouco depois de uma hora de jogo: "Isso me afetou, e minha substituição foi em parte por causa disso. Entendi a decisão do treinador de fazer a substituição.

"O mais importante no meu gol foi ajudar a equipe a marcar depois que sofremos contra a Noruega. Isso era o mais importante naquele momento."