João Cancelo dá grande pista sobre transferência para o Barcelona enquanto saída do Al-Hilal se aproxima

O defensor de 32 anos tem sido vocal sobre seu desejo de voltar à Espanha ao longo do verão e, recentemente, recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem clara sobre seu futuro. Cancelo publicou uma foto sua de costas, vestindo o uniforme do Barcelona, acompanhada por um único emoji de ampulheta. Essa atualização mais recente sugere que as negociações entre as partes envolvidas chegaram a um avanço crítico e positivo.

Relatos indicam que o Barcelona está cada vez mais confiante de que a novela será resolvida em breve. Segundo as informações, o clube está preparado para levar Cancelo para a cidade no início da próxima semana, assim que os últimos entraves burocráticos com o Al-Hilal forem resolvidos. Tendo já passado a segunda metade da temporada 2025-26 por empréstimo no Barça, o jogador conhece intimamente o ambiente do clube e as expectativas da exigente torcida do Camp Nou.