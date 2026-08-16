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Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty
Donny Afroni

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João Cancelo dá grande pista sobre transferência para o Barcelona enquanto saída do Al-Hilal se aproxima

Mercado da bola
J. Cancelo
Barcelona
La Liga
Al Hilal
Campeonato Saudita

João Cancelo deu até agora o maior indício de que seu retorno em definitivo ao Barcelona está próximo, após uma publicação nas redes sociais que levou a torcida do Barcelona à loucura. O internacional português, que teve uma passagem de empréstimo bem-sucedida no Camp Nou na última temporada, parece estar contando os minutos para vestir mais uma vez a famosa camisa.

  • Pista nas redes sociais desperta empolgação

    O defensor de 32 anos tem sido vocal sobre seu desejo de voltar à Espanha ao longo do verão e, recentemente, recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem clara sobre seu futuro. Cancelo publicou uma foto sua de costas, vestindo o uniforme do Barcelona, acompanhada por um único emoji de ampulheta. Essa atualização mais recente sugere que as negociações entre as partes envolvidas chegaram a um avanço crítico e positivo.

    Relatos indicam que o Barcelona está cada vez mais confiante de que a novela será resolvida em breve. Segundo as informações, o clube está preparado para levar Cancelo para a cidade no início da próxima semana, assim que os últimos entraves burocráticos com o Al-Hilal forem resolvidos. Tendo já passado a segunda metade da temporada 2025-26 por empréstimo no Barça, o jogador conhece intimamente o ambiente do clube e as expectativas da exigente torcida do Camp Nou.

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    Impasses nas negociações e taxas de transferência

    O caminho até um acordo em definitivo não esteve livre de complicações, especificamente em relação aos termos financeiros da transferência. O Barcelona havia chegado inicialmente a um pacto verbal com o Al-Hilal por uma taxa na casa de €10 milhões. No entanto, a situação ficou tensa quando relatos recentes da Arábia Saudita sugeriram que o time da Pro League havia aumentado suas exigências para €15 milhões.

    Apesar dessas oscilações no preço, o consenso geral é de que a insistência do jogador na transferência forçou a mão do Al-Hilal. Cancelo manteve uma postura profissional, mas firme, deixando claro que sua prioridade é um retorno ao projeto de Hansi Flick.

  • Exclusão da equipe do Al-Hilal

    As evidências da saída iminente de Cancelo ficaram ainda mais claras quando ele foi deixado fora da lista do Al-Hilal para a estreia da equipe na liga contra o Al-Faisaly na última sexta-feira. Embora o jogador tenha seguido participando dos treinamentos para manter seus níveis de condicionamento físico, sua ausência em jogos competitivos indica que o clube saudita está planejando um futuro sem ele. Além disso, o Al-Hilal atualmente se encontra em uma situação em que tem 13 jogadores estrangeiros no elenco, mas o regulamento permite registrar apenas dez.

    O técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, abordou a situação diretamente ao ser questionado sobre o status da estrela portuguesa. Inzaghi afirmou: "Ele continua treinando normalmente com a equipe. Quanto ao futuro dele e à sua continuidade, isso é uma questão da diretoria."

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    A aprovação tática de Flick

    Hansi Flick tem sido um dos principais responsáveis pelo esforço para trazer Cancelo de volta ao Camp Nou em definitivo. Após as atuações impressionantes do defensor durante seu período de empréstimo, o técnico alemão deu sua aprovação definitiva à diretoria esportiva para buscar a contratação. Flick valoriza a capacidade de Cancelo de atuar com eficiência tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo da defesa, oferecendo uma flexibilidade tática rara no futebol moderno. O treinador acredita que ter um jogador experiente, tecnicamente talentoso e que já conhece o sistema será vital para o desenvolvimento do elenco e para a consistência tática.

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