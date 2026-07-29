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Joan Laporta se recupera de um procedimento no coração, e presidente do Barcelona é forçado a perder viagem de pré-temporada à Inglaterra após internação hospitalar
Procedimento bem-sucedido para dirigente do Barcelona
O dirigente do Barcelona passou por uma intervenção médica na terça-feira, na capital catalã, depois de os médicos identificarem um batimento cardíaco irregular. Laporta recorreu às redes sociais para tranquilizar os torcedores de que a operação havia sido um sucesso, confirmando que a equipe médica conseguiu restabelecer o ritmo natural de seu coração. A notícia chega como um alívio para os fiéis torcedores do Barcelona, após uma agenda movimentada de verão para o presidente.
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Presidente do Barcelona agradece à equipe médica
Laporta compartilhou uma mensagem detalhada de agradecimento aos profissionais de saúde que supervisionaram seu tratamento e sua recuperação.
"Tudo correu bem", disse Laporta nas redes sociais. "Minha arritmia foi revertida. Meu coração está batendo ritmicamente novamente. Sou profundamente grato aos excelentes médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Hospital de Barcelona, liderados pelo Dr. Jordi Morillas. Eles fizeram um excelente trabalho.
"Também me orgulho dos serviços médicos do Barça, liderados pelo Dr. Xavier Corbella, e da minha chefe de gabinete, Manana Giorgadze, que coordenou tudo com grande eficiência.
"Também gostaria de agradecer ao Dr. Valentí Fuster e a toda a sua equipe no Mount Sinai por seus valiosos conselhos, que me deram tranquilidade, assim como ao Dr. Brugada por recomendar o procedimento a ser seguido para reverter a arritmia."
Planos de viagem cancelados por orientação médica
Era esperado que Laporta viajasse para a Inglaterra nesta semana para supervisionar os preparativos do time principal em St. George’s Park. O elenco de Hansi Flick está atualmente treinando no Reino Unido antes do amistoso contra o Birmingham City, na sexta-feira. No entanto, de acordo com ESPN, o dirigente de 64 anos foi aconselhado a permanecer na Espanha para focar em sua reabilitação e garantir uma recuperação completa antes de retornar às suas exigentes funções.
O presidente manteve recentemente uma intensa agenda internacional, tendo passado um período nos Estados Unidos no início deste mês. Ele esteve presente para acompanhar o histórico título da Espanha na Copa do Mundo, assistindo a várias partidas, incluindo a final em Nova Jersey.
Essa atualização médica chega apenas meses depois de o presidente consolidar sua posição no comando do clube. No início deste ano, Laporta manteve a presidência com uma vitória esmagadora na eleição. Esse triunfo garantiu seu mandato até 2031, proporcionando a estabilidade institucional que ele acredita ser necessária para continuar a recuperação financeira e esportiva do clube após seu retorno ao cargo em 2021.
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O foco da pré-temporada muda para Birmingham
Enquanto seu presidente se recupera em casa, o time principal do Barcelona continua sua preparação em campo na Inglaterra. O elenco está sendo submetido a treinos intensos no centro nacional de futebol da Football Association, aprimorando seu rendimento à medida que Flick entra em sua terceira temporada no comando. Depois de já ter conquistado títulos consecutivos da liga durante seu período no cargo, o treinador alemão agora volta seu foco para uma forte defesa doméstica e para a tão sonhada glória da Champions League, que segue como a fronteira final para seus jogadores.
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