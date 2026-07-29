Laporta compartilhou uma mensagem detalhada de agradecimento aos profissionais de saúde que supervisionaram seu tratamento e sua recuperação.

"Tudo correu bem", disse Laporta nas redes sociais. "Minha arritmia foi revertida. Meu coração está batendo ritmicamente novamente. Sou profundamente grato aos excelentes médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Hospital de Barcelona, liderados pelo Dr. Jordi Morillas. Eles fizeram um excelente trabalho.

"Também me orgulho dos serviços médicos do Barça, liderados pelo Dr. Xavier Corbella, e da minha chefe de gabinete, Manana Giorgadze, que coordenou tudo com grande eficiência.

"Também gostaria de agradecer ao Dr. Valentí Fuster e a toda a sua equipe no Mount Sinai por seus valiosos conselhos, que me deram tranquilidade, assim como ao Dr. Brugada por recomendar o procedimento a ser seguido para reverter a arritmia."



