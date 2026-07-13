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Joan Laporta revela a posição do Barcelona em relação à contratação de Raphinha antes da “emocionante” contratação de Karim Adeyemi
Negociação envolvendo Adeyemi está prestes a ser concluída
O Barcelona está prestes a confirmar mais um grande reforço para o ataque, após um início agitado da janela de transferências de verão. Os blaugranas já garantiram a contratação de Anthony Gordon e, segundo relatos, estão agora finalizando um acordo com o Borussia Dortmund para a contratação de Adeyemi. De acordo com as notícias, o negócio pelo jogador da seleção alemã está avaliado em 22 milhões de euros, mais até 7 milhões de euros em valores adicionais vinculados a participações em partidas e bônus por títulos.
Em declarações à imprensa em Dallas, Laporta expressou seu entusiasmo com a chegada do atacante. “Estamos muito animados com o Adeyemi. Já o acompanhamos há algum tempo. Ele é perigoso e rápido, e o Deco conduziu a contratação muito bem. A notícia veio à tona no momento certo”, afirmou o presidente.
- Getty Images Sport
Raphinha vai ficar, apesar do interesse da Arábia Saudita
A chegada de novos talentos naturalmente gerou rumores sobre a posição de Raphinha no elenco, especialmente com o Al-Hilal à espreita. O clube da Liga Profissional da Arábia Saudita estaria disposto a apresentar uma oferta de transferência no valor de mais de 90 milhões de euros para tirar o brasileiro da Catalunha. No entanto, Laporta agiu rapidamente para acabar com os rumores de uma venda, apesar das dificuldades financeiras bem conhecidas do clube.
“Raphinha vai ficar. Não temos absolutamente nenhum interesse em que ele saia do Barça. Ele é um pilar da equipe. Com Gordon e Adeyemi, vejo que estamos reforçando o ataque, mas isso não significa que vamos nos separar de Raphinha, que é fundamental para nós”, esclareceu Laporta.
Reflexões sobre uma campanha com resultados mistos
Laporta admitiu que a temporada 2025-26 não foi isenta de frustrações, principalmente devido a problemas físicos. O presidente observou que o ex-jogador do Leeds United, Raphinha, foi um dos melhores jogadores do mundo no ano anterior, mas teve seu desempenho prejudicado justamente quando mais importava na última temporada.
“O que é uma pena na última temporada é que ele não conseguiu estar em plena forma durante a reta final do Campeonato, da Liga dos Campeões e da Copa. Os resultados teriam sido diferentes”, acrescentou Laporta.
- AFP
Incrível profundidade no ataque
A chegada de Adeyemi e Gordon gera uma concorrência acirrada pelas vagas no time titular do Barcelona. Hansi Flick agora tem uma abundância de opções, com Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres e Rony Bardghji disputando minutos no terço final do campo. Por enquanto, no entanto, Raphinha continua firmemente nos planos do Barcelona, que busca conquistar seu terceiro título consecutivo da La Liga e a Liga dos Campeões na temporada 2026-27.
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