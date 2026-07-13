Joan Laporta revela a posição do Barcelona em relação à contratação de Raphinha antes da “emocionante” contratação de Karim Adeyemi

O Barcelona está prestes a confirmar mais um grande reforço para o ataque, após um início agitado da janela de transferências de verão. Os blaugranas já garantiram a contratação de Anthony Gordon e, segundo relatos, estão agora finalizando um acordo com o Borussia Dortmund para a contratação de Adeyemi. De acordo com as notícias, o negócio pelo jogador da seleção alemã está avaliado em 22 milhões de euros, mais até 7 milhões de euros em valores adicionais vinculados a participações em partidas e bônus por títulos.

Em declarações à imprensa em Dallas, Laporta expressou seu entusiasmo com a chegada do atacante. “Estamos muito animados com o Adeyemi. Já o acompanhamos há algum tempo. Ele é perigoso e rápido, e o Deco conduziu a contratação muito bem. A notícia veio à tona no momento certo”, afirmou o presidente.







