Joan Laporta lança novas acusações impressionantes contra o Real Madrid em meio ao escrutínio do caso Negreira sobre o Barcelona

As pessoas também perguntaram a Laporta sobre um de seus slogans, “contra tudo e contra todos”. Ele mencionou novamente os laços do Real Madrid com a CTA.

“Contra todas as adversidades e contra todos é uma expressão para ilustrar o que vem acontecendo conosco no Barça há anos”, continuou Laporta. “O clube foi dominado, subjugado. Estava sob intervenção; eles foram autorizados a fazer certas coisas com a intenção de chegar a este ponto. Os contratos exorbitantes não estavam sujeitos a qualquer supervisão econômica.

“Enfrentamos uma campanha difamatória orquestrada por Madrid em relação ao caso Negreira. O que o Barça fez foi legal, foi muito bem feito. Naquela época, eles pagavam uma empresa – já nos deparamos com isso – que produzia relatórios para analisar o desempenho dos árbitros. Tenho certeza de que o Real Madrid fazia o mesmo. Agora, o Real Madrid tem Megia Davila, esposa do presidente do Comitê de Árbitros.

“Isso não lhe parece vergonhoso? Parece perfeitamente normal para você. Talvez eles não precisassem contratar especialistas em arbitragem porque já estavam fazendo isso, e ainda melhor. Você não percebeu isso em Madri ou o quê? O que o Barça faz é vergonhoso? O que o Real Madrid fez não foi vergonhoso?”