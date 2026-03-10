AFP/Josep Lago
Traduzido por
Joan Laporta lança novas acusações impressionantes contra o Real Madrid em meio ao escrutínio do caso Negreira sobre o Barcelona
Desviando a narrativa de Negreira
O Ministério Público espanhol está atualmente acusando o Barcelona de corrupção esportiva por ter pago a empresas ligadas ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol, José Maria Enriquez Negreira, entre 7 e 8 milhões de euros ao longo de um período de 17 anos. Laporta, que concorre à reeleição contra Victor Font, defendeu veementemente o gigante catalão. Ele insiste que o dinheiro foi destinado apenas a consultoria técnica legítima e que a intensa pressão judicial faz parte de um plano coordenado de Madri para prejudicar o clube.
- AFP
Setenta e dois anos de influência alegada
Em entrevista à Cadena Cope, Laporta desviou o foco para os rivais acirrados do Barça, questionando a imparcialidade das autoridades do futebol ao destacar os laços históricos do Real Madrid com a Comissão de Árbitros. “Você não acha vergonhoso que, durante 72 anos, a comissão tenha sido dirigida por membros do Real Madrid?”, perguntou Laporta. “Todos os membros. Não é vergonhoso? Era um conselho arbitral, não corrupção esportiva. Mas vocês nunca fazem perguntas sobre isso; parem de brincar comigo.”
“O que o Barça fez foi legal”
As pessoas também perguntaram a Laporta sobre um de seus slogans, “contra tudo e contra todos”. Ele mencionou novamente os laços do Real Madrid com a CTA.
“Contra todas as adversidades e contra todos é uma expressão para ilustrar o que vem acontecendo conosco no Barça há anos”, continuou Laporta. “O clube foi dominado, subjugado. Estava sob intervenção; eles foram autorizados a fazer certas coisas com a intenção de chegar a este ponto. Os contratos exorbitantes não estavam sujeitos a qualquer supervisão econômica.
“Enfrentamos uma campanha difamatória orquestrada por Madrid em relação ao caso Negreira. O que o Barça fez foi legal, foi muito bem feito. Naquela época, eles pagavam uma empresa – já nos deparamos com isso – que produzia relatórios para analisar o desempenho dos árbitros. Tenho certeza de que o Real Madrid fazia o mesmo. Agora, o Real Madrid tem Megia Davila, esposa do presidente do Comitê de Árbitros.
“Isso não lhe parece vergonhoso? Parece perfeitamente normal para você. Talvez eles não precisassem contratar especialistas em arbitragem porque já estavam fazendo isso, e ainda melhor. Você não percebeu isso em Madri ou o quê? O que o Barça faz é vergonhoso? O que o Real Madrid fez não foi vergonhoso?”
- Getty Images Sport
Um clube sob cerco
A prioridade imediata para Laporta é garantir a vitória nas eleições presidenciais decisivas de domingo contra Font. Quem quer que assuma o comando enfrentará a tarefa monumental de conduzir a investigação em andamento do Ministério Público sobre os pagamentos a Negreira, ao mesmo tempo em que estabiliza as finanças precárias do clube. Em campo, o Barcelona se prepara para enfrentar o Newcastle United na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada para terça-feira, no St James' Park.
Publicidade