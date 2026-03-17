Joan Laporta faz um grande anúncio sobre o futuro de Hansi Flick no Barcelona após ser reeleito presidente do clube

Flick está empenhado em levar o domínio nacional e o apoio da diretoria para o cenário continental, enquanto o Barcelona busca seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 2015. Após um empate tenso por 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final contra o Newcastle, o Barcelona se prepara para uma partida de volta decisiva no Spotify Camp Nou. Esta missão europeia coincide com a vantagem de quatro pontos da equipe de Flick sobre o arquirrival Real Madrid na La Liga. Sua renovação iminente deve elevar o moral do time, já que o clube entra em um período decisivo da temporada antes da pausa para os jogos internacionais.