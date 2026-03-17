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Joan Laporta faz um grande anúncio sobre o futuro de Hansi Flick no Barcelona após ser reeleito presidente do clube
Um compromisso com o sucesso contínuo
Após sua reeleição bem-sucedida, Laporta priorizou a situação contratual de Flick para garantir que o projeto esportivo permaneça nos trilhos. Flick motivou um elenco que antes lutava para manter a consistência, levando-o a conquistar um triplo nacional impressionante: La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa del Rey em sua temporada de estreia. Embora seu contrato atual seja válido até junho de 2027, a diretoria do clube está determinada a recompensar suas contribuições imediatas com melhores condições, já que o Barça volta a disputar os maiores troféus na reta final da temporada 2025-26.
- AFP
Estabilidade por meio de renovações estratégicas
Em entrevista detalhada à RAC1, Laporta expressou sua imensa satisfação com a contratação do técnico realizada durante seu mandato anterior. Ele revelou que “certamente anunciaremos em breve a renovação do contrato de Hansi Flick”, observando que a diretoria prefere que o treinador principal tenha sempre pelo menos um ano de “margem de manobra” em seu contrato. O presidente confirmou que o diretor esportivo Deco está atualmente liderando as negociações, enquanto o vice-presidente Rafa Yuste será responsável pela assinatura final. Laporta acrescentou: “Gostaria de ter Hansi Flick durante todo este mandato; isso demonstraria estabilidade e mostraria que estamos vencendo. Ele é um jovem com muita energia, que está feliz no clube e na cidade.”
O histórico brilhante de Flick no Barça
A gestão de Flick tem sido marcada por uma eficiência implacável, já que ele atingiu a marca de 100 partidas oficiais em tempo recorde, no final de fevereiro de 2026. Durante suas primeiras 100 partidas, ele conquistou a impressionante marca de 75 vitórias, um recorde superado apenas por Luis Enrique na história do clube. Sob sua liderança, o Barcelona redescobriu sua precisão, marcando incríveis 281 gols em 100 partidas. Seu estilo de alta intensidade e pressão alta não só conquistou a exigente torcida do Camp Nou, como também restaurou o status do Barcelona como uma das unidades ofensivas mais temidas da Europa.
- AFP
Com o objetivo de conquistar o domínio continental
Flick está empenhado em levar o domínio nacional e o apoio da diretoria para o cenário continental, enquanto o Barcelona busca seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 2015. Após um empate tenso por 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final contra o Newcastle, o Barcelona se prepara para uma partida de volta decisiva no Spotify Camp Nou. Esta missão europeia coincide com a vantagem de quatro pontos da equipe de Flick sobre o arquirrival Real Madrid na La Liga. Sua renovação iminente deve elevar o moral do time, já que o clube entra em um período decisivo da temporada antes da pausa para os jogos internacionais.
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