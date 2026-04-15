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Joan Laporta critica a arbitragem “vergonhosa” na partida de volta da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Atlético de Madrid e confirma a intenção de entrar com outro recurso junto à UEFA
Laporta classifica a arbitragem de "vergonhosa"
Após a eliminatória acirrada da Liga dos Campeões no Metropolitano, Laporta não conteve sua raiva em relação às decisões que prejudicaram a equipe de Hansi Flick nas duas partidas. Em declarações durante uma visita ao Troféu Conde de Godó, o dirigente de 63 anos expressou sua total incredulidade diante da forma como a partida foi conduzida pelos árbitros. O Barça perdeu a primeira partida por 2 a 0 em casa, e a vitória por 2 a 1 na segunda não foi suficiente para avançar às semifinais, além de que o sofrimento foi agravado pelo cartão vermelho recebido por Eric Garcia.
“Primeiro, quero parabenizar o Atlético de Madrid, mas isso não muda o fato de que a arbitragem de ontem, tanto do árbitro quanto do VAR, foi uma vergonha”, disse Laporta. “É intolerável o que fizeram conosco. Na primeira partida, eles já não nos marcaram um pênalti claro e expulsaram um jogador quando era para ser cartão amarelo, porque Giuliano [Simeone] não tinha a bola sob controle. O cartão vermelho nos prejudicou muito.”
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Os catalães confirmam o segundo recurso à UEFA
O Blaugrana já havia tentado obter reparação após a partida de ida no Spotify Camp Nou, citando especificamente uma mão de Marc Pubill, mas seus esforços iniciais foram rejeitados pela entidade reguladora do futebol europeu. Sem se deixar abater, Laporta revelou que o vice-presidente Rafa Yuste está preparando uma segunda rodada de documentação formal para contestar as decisões.
“O Barcelona está exigindo explicações sobre por que essa reclamação foi considerada inadmissível, e Yuste me disse que outra reclamação será apresentada porque o que aconteceu ontem é inaceitável. Houve decisões muito prejudiciais aos interesses do clube e queremos que o que aconteceu seja esclarecido”, acrescentou Laporta.
Pontos críticos específicos sob fogo cruzado
Laporta enumerou uma série de incidentes da segunda partida que, em sua opinião, fizeram a balança pender a favor dos jogadores de Diego Simeone. Desde a expulsão de Garcia até a não marcação de um pênalti a favor de Dani Olmo, o dirigente do Barça sentiu que todas as decisões duvidosas foram contra sua equipe. Ele ficou particularmente indignado com o tratamento dado a Fermin López, que ficou com o nariz sangrando após uma colisão com o goleiro Juan Musso.
“Foi uma partida em que as decisões da arbitragem nos prejudicaram muito. Na segunda partida, Eric Garcia não era o último homem na defesa, [Jules] Koundé estava chegando”, disse ele. “O árbitro inicialmente mostrou um cartão amarelo, mas o VAR interveio e anulou a decisão. O chute de Ferran [Torres] foi gol, o pênalti em [Dani] Olmo foi flagrante, a falta em Fermin foi intolerável porque seu lábio superior ficou completamente rasgado, e depois ele mostrou um cartão para Gavi... O garoto estava sofrendo enquanto o suturavam, e nem sequer recebeu um cartão. É inaceitável.”
Rebatendo as acusações de parcialidade “descarada” contra o árbitro
Os comentários do presidente refletem a indignação demonstrada pelo ponta Raphinha, que afirmou que a eliminatória foi “completamente roubada” do Barça. Quando questionado sobre as especulações de que o Barcelona costuma ser favorecido pela arbitragem, Laporta não hesitou em descartar tais rumores como absurdos, tendo em vista o que aconteceu nas últimas duas semanas. “Aqueles que dizem que o Barça é favorecido pelos árbitros são descarados. Para dizer isso... basta olhar para esta eliminatória da Liga dos Campeões. Ninguém acredita nisso”, afirmou. A equipe deve agora voltar seu foco para as questões domésticas para garantir a conquista do título da La Liga nas próximas semanas.