Joan Laporta critica a arbitragem “vergonhosa” na partida de volta da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Atlético de Madrid e confirma a intenção de entrar com outro recurso junto à UEFA

Após a eliminatória acirrada da Liga dos Campeões no Metropolitano, Laporta não conteve sua raiva em relação às decisões que prejudicaram a equipe de Hansi Flick nas duas partidas. Em declarações durante uma visita ao Troféu Conde de Godó, o dirigente de 63 anos expressou sua total incredulidade diante da forma como a partida foi conduzida pelos árbitros. O Barça perdeu a primeira partida por 2 a 0 em casa, e a vitória por 2 a 1 na segunda não foi suficiente para avançar às semifinais, além de que o sofrimento foi agravado pelo cartão vermelho recebido por Eric Garcia.

“Primeiro, quero parabenizar o Atlético de Madrid, mas isso não muda o fato de que a arbitragem de ontem, tanto do árbitro quanto do VAR, foi uma vergonha”, disse Laporta. “É intolerável o que fizeram conosco. Na primeira partida, eles já não nos marcaram um pênalti claro e expulsaram um jogador quando era para ser cartão amarelo, porque Giuliano [Simeone] não tinha a bola sob controle. O cartão vermelho nos prejudicou muito.”