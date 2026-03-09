Getty/GOAL
Traduzido por
Joan Laporta afirma que Xavi “não conseguia equilibrar a família com o trabalho”, enquanto o presidente do Barcelona rebate a alegação de que impediu o retorno de Lionel Messi
Laporta rebate as acusações de Xavi
Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, revelou que Lionel Messi estava perto de retornar ao clube em 2023, antes que a transferência fosse finalmente bloqueada.
Xavi disse que as discussões com o astro argentino começaram logo após a vitória de Messi na Copa do Mundo no Catar, observando que o jogador havia expressado um desejo claro de retornar ao Camp Nou. De acordo com o ex-técnico, o Barcelona já havia recebido a aprovação da La Liga em relação às regras de fair play financeiro.
No entanto, Xavi afirmou que o presidente do clube, Joan Laporta, decidiu suspender a transferência, temendo as repercussões políticas e institucionais que o retorno de Messi poderia causar dentro do clube.
- AFP
A verdade por trás da saga Messi
Laporta optou por contra-atacar durante o debate presidencial com o candidato rival Víctor Font, que rapidamente se voltou para o fracasso do clube em trazer Messi de volta em 2023. Enquanto Font acusou a atual administração de “romper relações com o melhor jogador da história”, Laporta insistiu que a decisão coube inteiramente ao astro argentino, e não a qualquer interferência da diretoria. Ele afirmou que uma oferta concreta de contrato foi colocada na mesa, mas acabou sendo rejeitada pela equipe de Messi por motivos pessoais.
Respondendo a Xavi, Laporta disse: “Ele relaxou e não conseguiu equilibrar sua vida familiar e profissional. Ele disse que nosso time não seria competitivo na Europa. Ele estava constantemente insatisfeito com o elenco que tinha. E em relação a Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado. E em maio ele disse-me que não era possível porque estaria sob demasiada pressão aqui e que preferia ir para Miami. E eu disse-lhe que respeitava essa decisão.”
O presidente da La Liga, Javier Tebas, também se pronunciou sobre a situação e contestou a versão de Xavi, dizendo que a primeira divisão espanhola não havia dado sinal verde para que tal acordo fosse concretizado.
Conflitos sobre a Deco e a estrutura do clube
A tensão entre Laporta e Font aumentou quando a discussão passou para a direção esportiva do clube e o papel de Deco. Laporta defendeu seu diretor esportivo, classificando-o como um dos melhores da história ao lado de Txiki Begiristain, ao mesmo tempo em que alertou que as mudanças propostas por Font desestabilizariam o atual técnico da equipe principal, Hansi Flick. Font, no entanto, rejeitou a ideia de que Flick está vinculado à atual diretoria, insistindo que o alemão é um profissional que serve ao clube, não a um presidente específico.
“O que você vai mudar, Deco? Onde está a superestrutura de que você fala se vai continuar com os treinadores de todas as seções? O projeto esportivo está em risco com você. Se você for presidente, vai demitir Deco; e Flick não se sente confortável sem Deco.”
- Getty Images
Flick: A verdade permanece comigo
O técnico Flick recusou categoricamente responder às perguntas da mídia sobre suas conversas privadas com seu antecessor, Xavi. Apesar das intensas especulações em torno de um suposto pedido de desculpas, o ex-técnico do Bayern se recusou a revelar detalhes, afirmando: “Eu sei a verdade e vou mantê-la em segredo”.
Flick comparou a santidade de sua relação profissional com Xavi à sua própria vida familiar, insistindo que suas reuniões permaneçam confidenciais. “Somos colegas e temos um bom relacionamento”, explicou Flick. “Mas é um assunto privado, como uma conversa com minha esposa. Não comento sobre isso porque sei o que aconteceu.”
Publicidade