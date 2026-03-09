Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, revelou que Lionel Messi estava perto de retornar ao clube em 2023, antes que a transferência fosse finalmente bloqueada.

Xavi disse que as discussões com o astro argentino começaram logo após a vitória de Messi na Copa do Mundo no Catar, observando que o jogador havia expressado um desejo claro de retornar ao Camp Nou. De acordo com o ex-técnico, o Barcelona já havia recebido a aprovação da La Liga em relação às regras de fair play financeiro.

No entanto, Xavi afirmou que o presidente do clube, Joan Laporta, decidiu suspender a transferência, temendo as repercussões políticas e institucionais que o retorno de Messi poderia causar dentro do clube.