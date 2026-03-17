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Joan Laporta afirma que as portas do Barcelona estão “sempre abertas” para Lionel Messi após vencer a eleição presidencial, apesar da disputa com Xavi
Uma vitória esmagadora para Laporta
Laporta foi reeleito presidente do Barcelona até 2031, garantindo uma vitória esmagadora que abre caminho para um segundo mandato consecutivo. Laporta derrotou o candidato rival Víctor Font ao obter 68,18% dos 48.480 votos expressos pelos sócios do clube, um resultado que lhe confere um mandato sólido para liderar o Blaugrana durante a transição do estádio e a recuperação financeira em andamento.
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A porta continua aberta para uma lenda
Logo após a vitória, Laporta abordou o assunto que estava na boca de todos: o possível retorno de Messi. “Leo estará ligado ao Barcelona da maneira que ele quiser”, disse Laporta àTV3, segundo a ESPN.
“Ele merece uma homenagem [partida] e também uma estátua. Isso seria extremamente significativo. Apenas Ladislao Kubala e Johan Cruyff têm estátuas no estádio. As portas do Barça estão sempre abertas para ele, sempre que desejar, para que possa continuar a fortalecer e trazer grandeza a esta instituição.”
Respondendo às acusações de sabotagem feitas por Xavi
A disputa pela presidência esteve longe de ser tranquila, em grande parte devido aos comentários explosivos do ex-técnico do Barça, Xavi. Durante a campanha, Xavi chamou Laporta de “mentiroso” e alegou que o presidente havia impedido ativamente o possível retorno de Messi à Catalunha em 2023. Laporta, no entanto, aproveitou um debate acalorado para refutar essas alegações, sugerindo que o lendário ex-meio-campista havia se acomodado e não conseguia equilibrar a vida familiar e profissional como técnico.
Laporta sustentou que a decisão de Messi de se juntar ao Inter Miami foi inteiramente do jogador, e não resultado de qualquer interferência da diretoria. Ele afirmou: “Ele [Xavi] disse que nosso time não seria competitivo na Europa. Ele estava constantemente insatisfeito com o elenco que tinha. E quanto a Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado. E em maio ele me disse que isso não poderia acontecer porque ele estaria sob muita pressão aqui e que preferia ir para Miami. E eu disse a ele que respeitava isso.”
- AFP
"Os melhores anos de nossas vidas"
O presidente concluiu seu discurso pós-eleitoral com uma grande promessa aos torcedores do Barcelona, insistindo que as dificuldades dos últimos anos estão chegando ao fim. Com o Spotify Camp Nou prestes a voltar à capacidade total durante seu mandato e a equipe liderando a La Liga, Laporta acredita que o clube está entrando em uma era de ouro capaz de rivalizar com sua primeira gestão de sucesso, em meados dos anos 2000.
“Ganhar títulos, que é o que os torcedores adoram, mas também jogar bem. E concluir o estádio na metade do mandato, porque isso garante o futuro do clube financeiramente, mas também um local adequado para dar um show em campo. Os melhores anos de nossas vidas estão por vir”, disse Laporta aoMundo Deportivo.
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