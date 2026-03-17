Joan Laporta afirma que as portas do Barcelona estão “sempre abertas” para Lionel Messi após vencer a eleição presidencial, apesar da disputa com Xavi

A disputa pela presidência esteve longe de ser tranquila, em grande parte devido aos comentários explosivos do ex-técnico do Barça, Xavi. Durante a campanha, Xavi chamou Laporta de “mentiroso” e alegou que o presidente havia impedido ativamente o possível retorno de Messi à Catalunha em 2023. Laporta, no entanto, aproveitou um debate acalorado para refutar essas alegações, sugerindo que o lendário ex-meio-campista havia se acomodado e não conseguia equilibrar a vida familiar e profissional como técnico.

Laporta sustentou que a decisão de Messi de se juntar ao Inter Miami foi inteiramente do jogador, e não resultado de qualquer interferência da diretoria. Ele afirmou: “Ele [Xavi] disse que nosso time não seria competitivo na Europa. Ele estava constantemente insatisfeito com o elenco que tinha. E quanto a Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado. E em maio ele me disse que isso não poderia acontecer porque ele estaria sob muita pressão aqui e que preferia ir para Miami. E eu disse a ele que respeitava isso.”