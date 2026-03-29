Getty/GOAL
Traduzido por
Joan Laporta admite que “fez o que tinha que fazer” em relação à saída de Lionel Messi, já que o Barcelona “precisava montar um novo time”
A necessidade de uma era pós-Messi
Laporta voltou a defender a decisão de se separar do maior jogador da história do Barça. Embora a saída tenha sido recebida com lágrimas e frustração pela torcida, Laporta afirma que a realidade financeira e esportiva do clube não lhe deixou outra escolha a não ser iniciar uma reconstrução total.
Em uma conversa franca com o El País, Laporta explicou que a lógica por trás da separação estava enraizada em um planejamento de longo prazo. “Fiz o que tinha que fazer. Leo estava chegando ao fim da carreira e precisávamos construir um novo time. Eu gostaria de ter construído o novo time com a ajuda de Leo? Sim. Tentamos, mas não deu certo”, admitiu.
- (C)Getty images
"Os interesses voltarão a convergir"
Apesar do caráter frio da separação de 2021, Laporta está empenhado em garantir que o vínculo de Messi com o Barcelona permaneça intacto. Para Laporta, a história de Messi e do Barça ainda não chegou ao fim, pelo menos do ponto de vista cerimonial e emocional.
“Ele é um jogador fundamental de sua geração: Kubala, Cruyff e Messi. Ele merece uma estátua e uma partida de homenagem. O Barça é o seu lar”, disse Laporta. “A relação no futuro e no presente imediato será como Leo quiser e como o Barça quiser. Em algum momento, os interesses voltarão a convergir.”
O caso Negreira e a tensão em Madri
A conversa passou então para o caso Negreira, a investigação sobre pagamentos feitos pelo Barcelona a um ex-árbitro que tem dominado as manchetes na Espanha. Laporta foi rápido em descartar qualquer sugestão de que as acusações pudessem manchar permanentemente a reputação do clube, apontando, em vez disso, o dedo para forças externas na capital espanhola por estarem alimentando o fogo.
“Não, trata-se mais de uma campanha de difamação institucional que, felizmente, não teve sucesso. Há interesses em jogo vindos de Madri”, afirmou o presidente.
Ele ainda alegou um preconceito histórico no futebol espanhol, afirmando: “Sempre achei que temos que ser muito superiores, porque os árbitros não nos favorecem. Aqui, parece que eles sempre ajudam o Madrid. Eles têm ‘barcelonite’ – é óbvio.”
- AFP
Atrito com Florentino Pérez
Por fim, Laporta abordou o esfriamento das relações com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Outrora considerados aliados na campanha pela Superliga Europeia, o vínculo entre os dois homens mais poderosos do futebol espanhol se fragmentou.
“Já faz um bom tempo (desde a última vez que conversamos). Desde o seu envolvimento no caso Negreira, o relacionamento se deteriorou”, revelou Laporta.
Ele também abordou a mudança de postura do Barcelona em relação ao próprio projeto da Superliga. “Eu o respeito e sinto que ele também me respeitou. Decidimos sair da Superliga porque ela havia perdido seu propósito: não estava se concretizando, e já tínhamos dito isso a eles. Além disso, a UEFA estava tomando medidas para melhorar a sustentabilidade do futebol na Europa”, concluiu.