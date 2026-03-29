Joan Laporta admite que “fez o que tinha que fazer” em relação à saída de Lionel Messi, já que o Barcelona “precisava montar um novo time”

Laporta voltou a defender a decisão de se separar do maior jogador da história do Barça. Embora a saída tenha sido recebida com lágrimas e frustração pela torcida, Laporta afirma que a realidade financeira e esportiva do clube não lhe deixou outra escolha a não ser iniciar uma reconstrução total.

Em uma conversa franca com o El País, Laporta explicou que a lógica por trás da separação estava enraizada em um planejamento de longo prazo. “Fiz o que tinha que fazer. Leo estava chegando ao fim da carreira e precisávamos construir um novo time. Eu gostaria de ter construído o novo time com a ajuda de Leo? Sim. Tentamos, mas não deu certo”, admitiu.