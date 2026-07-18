AFP
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Joan Capdevila, campeão da Copa do Mundo, faz um apelo desesperado a Donald Trump após ter seu visto para os EUA negado para a final
Ícone da Espanha não teve permissão para entrar
O ex-lateral-esquerdo da La Roja, Capdevila, enfrentou um grande revés depois que as autoridades americanas rejeitaram sua autorização de viagem ESTA antes do grande evento do torneio. O jogador de 48 anos havia planejado inicialmente levar seus filhos a Nova York para participar de uma grande reunião com seus ex-companheiros de equipe, vencedores da Copa do Mundo de 2010. A recusa inesperada da autorização de viagem forçou a lenda espanhola a recorrer diretamente ao governo dos EUA, na tentativa de salvar a viagem dos sonhos de sua família.
- (C)Getty Images
Apelo desesperado ao presidente
Diante desse obstáculo diplomático, o ex-zagueiro do Villarreal desabafou sua frustração nas redes sociais, solicitando a intervenção direta da Casa Branca e do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
Em postagem no X, Capdevila implorou: “PRECISO DE AJUDA @realDonaldTrump! Acabaram de me dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque meu ESTA foi negado.
“Alguém pode me ajudar com isso? Vocês nem imaginam como eu estava animado para estar lá com todos os meus companheiros de equipe de 2010 e com esse time para torcer por eles.
"Não acredito que não estão me deixando entrar nos EUA... e que vou perder um momento como esse com meus filhos, que amam tanto futebol. Se alguém souber como resolver isso, ficarei grato para o resto da vida.”
Jogo amistoso contra o Irã é apontado como responsável
Durante uma entrevista posterior à emissora de rádio espanhola COPE, Capdevila revelou o motivo burocrático por trás da proibição de viagem imposta pela imigração dos EUA. Quanto à causa principal da recusa do visto, ele acredita que ela se deve à sua participação em uma partida beneficente em Teerã, há uma década. Um obstáculo administrativo semelhante já havia afetado Omar Artan, eleito o Árbitro do Ano pela CAF, que foi impedido de entrar no Aeroporto Internacional de Miami devido às rígidas políticas de fronteira dos EUA.
- (C)Getty Images
A contagem regressiva final começa agora
A Espanha precisa agora manter o foco em campo, sem algumas de suas figuras lendárias torcendo nas arquibancadas, quando enfrentar a Argentina, atual campeã. Os jogadores de Luis de la Fuente nutrem grandes ambições de conquistar a histórica dobradinha de Eurocopa e Copa do Mundo, após terem derrotado a França com facilidade nas semifinais. O confronto no MetLife Stadium servirá como o teste decisivo para essa nova geração de estrelas da La Roja, que busca destronar a poderosa seleção de Lionel Messi.
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