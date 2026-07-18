Joan Capdevila, campeão da Copa do Mundo, faz um apelo desesperado a Donald Trump após ter seu visto para os EUA negado para a final

Diante desse obstáculo diplomático, o ex-zagueiro do Villarreal desabafou sua frustração nas redes sociais, solicitando a intervenção direta da Casa Branca e do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Em postagem no X, Capdevila implorou: “PRECISO DE AJUDA @realDonaldTrump! Acabaram de me dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque meu ESTA foi negado.

“Alguém pode me ajudar com isso? Vocês nem imaginam como eu estava animado para estar lá com todos os meus companheiros de equipe de 2010 e com esse time para torcer por eles.

"Não acredito que não estão me deixando entrar nos EUA... e que vou perder um momento como esse com meus filhos, que amam tanto futebol. Se alguém souber como resolver isso, ficarei grato para o resto da vida.”