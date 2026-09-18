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JJ Gabriel pode ficar fora da convocação das categorias de base da Inglaterra em meio às conversas em andamento sobre sua saída do Manchester United
'Messi mirim' corre risco de ficar fora da convocação da Inglaterra
A joia do Manchester United JJ Gabriel pode ser deixada de fora da próxima rodada de compromissos das categorias de base da seleção da Inglaterra após pedir para deixar Carrington. Apelidado de 'Kid Messi' desde os primeiros dias em uma academia em Londres, o jogador de 15 anos solicitou o cancelamento de seu registro no clube, despertando o interesse de Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.
De acordo com o Telegraph Sport, funcionários da federação estão avaliando se o adolescente está na condição física e no estado mental adequados para servir a seleção.
A decisão ocorre em meio a uma intensa incerteza contratual, já que o prodígio se aproxima de seu 16º aniversário, em 6 de outubro.
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FA prioriza o bem-estar em meio ao impasse em Carrington
A comissão técnica da Inglaterra idealmente quer incluir o versátil atacante em suas próximas convocações, mas todas as partes concordam que o bem-estar pessoal de Gabriel deve ter prioridade. O adolescente não treina em Carrington desde a semana passada e, por isso, desfalcou o Manchester United sub-21.
A FA segue em contato próximo com seus representantes para conduzir a delicada situação com cuidado.
Como as seleções de base da Inglaterra abaixo do sub-21 estão disputando amistosos nesta janela, sua possível ausência não vai atrapalhar campanhas oficiais de classificação.
Ascensão meteórica de joia nas categorias da Inglaterra
A possível ausência de Gabriel acontece pouco depois de uma passagem sensacional em campo. O atacante nascido em Londres marcou um hat-trick pelo United na UEFA Youth League na semana passada, dando sequência às suas convocações anteriores pela Inglaterra sub-17, sub-16 e sub-15.
Ele segue elegível para representar a República da Irlanda por meio do pai e Chipre por meio da mãe, depois de também ter recusado anteriormente uma convocação da Inglaterra sub-16 em agosto de 2025 para priorizar o desenvolvimento no clube.
Sua rápida progressão entre as categorias de base reforça por que potências europeias estão monitorando sua situação.
- Crystal Pix
Pausa internacional traz decisões cruciais sobre o futuro
Com os anúncios das equipes de base se aproximando, espera-se que Gabriel siga fora de ação competitiva enquanto continuam as discussões sobre seu registro em Carrington. A próxima janela internacional oferece a todas as partes tempo para negociar sem distrações imediatas de dias de jogo.
O United sustenta que a situação continua passível de solução, apesar do interesse crescente de clubes rivais.
As próximas semanas determinarão se a sensação adolescente definirá seu futuro no clube antes de voltar a servir a Inglaterra.
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