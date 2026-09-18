JJ Gabriel pode ficar fora da convocação das categorias de base da Inglaterra em meio às conversas em andamento sobre sua saída do Manchester United

A joia do Manchester United JJ Gabriel pode ser deixada de fora da próxima rodada de compromissos das categorias de base da seleção da Inglaterra após pedir para deixar Carrington. Apelidado de 'Kid Messi' desde os primeiros dias em uma academia em Londres, o jogador de 15 anos solicitou o cancelamento de seu registro no clube, despertando o interesse de Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

De acordo com o Telegraph Sport, funcionários da federação estão avaliando se o adolescente está na condição física e no estado mental adequados para servir a seleção.

A decisão ocorre em meio a uma intensa incerteza contratual, já que o prodígio se aproxima de seu 16º aniversário, em 6 de outubro.