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JJ Gabriel pede para deixar o Manchester United antes de uma potencial participação recorde
Um golpe impressionante para a base
De acordo com o The Telegraph, o Manchester United foi abalado por um grande desdobramento depois que o promissor JJ Gabriel, de 15 anos e muito bem avaliado, apresentou uma notificação formal de sua intenção de deixar o clube. Apelidado de 'Kid Messi', o talentoso atacante causou choque em Old Trafford após pedir o cancelamento de seu registro com efeito imediato. O momento é um choque severo, especialmente porque o United planejava incluí-lo no elenco principal para o duelo de quarta-feira pela Copa da Liga contra o Brighton.
Se tivesse atuado contra o Brighton, Gabriel estava claramente na linha para se tornar o jogador mais jovem da história a representar o Manchester United em uma partida oficial.
- Getty Images Sport
Equilibrando o brilho da juventude com a incerteza repentina
O inesperado pedido de saída chega menos de uma semana depois de Gabriel protagonizar um hat-trick sensacional em sua estreia na UEFA Youth League, na vitória por 5 a 0 sobre o Sabah. Sua ascensão notável fez com que ele se tornasse o mais jovem vencedor da história do prêmio Jimmy Murphy Young Player of the Year do clube na temporada passada. Os elogios vieram de lendas do clube, com Rio Ferdinand o descrevendo como "ridículo" e Ryan Giggs o exaltando como um "talento geracional" em avaliações elogiosas recentes.
Falando após sua atuação de gala europeia, o líder da fase de desenvolvimento profissional, Adam Lawrence, observou: "JJ está cercado de pessoas que realmente, realmente acreditam nele, desde o topo do clube até o restante da estrutura."
Gatilhos incertos nos bastidores
Apesar de a notificação formal ter sido apresentada, fontes internas indicam que os motivos exatos por trás do desejo repentino de Gabriel de sair ainda não estão claros. Com o contrato atual dele em vigor até o verão e regulamentações rígidas impedindo um desregistro imediato, há uma esperança cautelosa em Old Trafford de que a relação possa ser reparada. O adolescente apagou recentemente todas as publicações de sua conta no Instagram, aumentando ainda mais a intriga em torno de uma situação que pegou a comissão técnica completamente de surpresa.
Dirigentes do clube seguem esperançosos de que a situação possa ser resolvida, dado seu vínculo de longa data, suas fortes relações com a equipe e suas raízes profundas na estrutura da academia.
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Navegando pelo caminho à frente
Enquanto o Manchester United se prepara para seus próximos compromissos na copa nacional, o clube precisa administrar com cuidado o futuro de um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa. Gabriel só completa 16 anos em outubro, o que significa que seu desenvolvimento esportivo imediato segue ligado ao gigante inglês por enquanto. Se a diretoria conseguirá convencer a sensação das redes sociais a mudar de posição determinará uma das batalhas mais cruciais da temporada para manter talentos da base.
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