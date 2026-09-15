De acordo com o The Telegraph, o Manchester United foi abalado por um grande desdobramento depois que o promissor JJ Gabriel, de 15 anos e muito bem avaliado, apresentou uma notificação formal de sua intenção de deixar o clube. Apelidado de 'Kid Messi', o talentoso atacante causou choque em Old Trafford após pedir o cancelamento de seu registro com efeito imediato. O momento é um choque severo, especialmente porque o United planejava incluí-lo no elenco principal para o duelo de quarta-feira pela Copa da Liga contra o Brighton.

Se tivesse atuado contra o Brighton, Gabriel estava claramente na linha para se tornar o jogador mais jovem da história a representar o Manchester United em uma partida oficial.