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JJ Gabriel, jovem promessa do Manchester United, foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League Sub-18 após uma campanha impressionante com 21 gols
Glória individual para a estrela em ascensão do United
O promissor jovem jogador foi recompensado por uma temporada brilhante na equipe de Darren Fletcher, apesar de ter apenas 15 anos e jogar em uma categoria de idade superior. Seu gol na vitória por 3 a 1 sobre o Stoke City no fim de semana foi o 21º dele na temporada do campeonato, e ainda há a final da FA Youth Cup pela frente, contra o Manchester City na quinta-feira. Gabriel desempenhou um papel fundamental para que os Red Devils chegassem a esta fase da prestigiosa competição e, após este prêmio individual, buscará conquistar o título com a equipe.
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Uma reação modesta a um marco importante
Gabriel não hesitou em dar crédito à estrutura de apoio do clube por mantê-lo focado durante sua ascensão meteórica nas categorias de base de Carrington, onde tem superado consistentemente defensores muito mais velhos.
"Estou muito feliz por ganhar este prêmio", disse ele a Mark Sullivan, da MUTV, em Carrington. "Agradeço aos meus treinadores e companheiros de equipe por me ajudarem a conquistar este prêmio incrível. Desde que nos reunimos como Sub-18, nos tornamos um time muito bom. Todos cuidam uns dos outros e todos nós nos esforçamos uns pelos outros. Acho que tivemos uma temporada muito boa."
Desenvolvido sob a orientação de Fletcher
Uma das figuras-chave por trás do desenvolvimento de Gabriel nesta temporada tem sido Fletcher. A transição do escocês para funções técnicas e de treinador permitiu-lhe orientar diretamente os jovens talentos mais promissores do clube no campo de treino. Gabriel não poupou elogios ao impacto que Fletcher teve em seu jogo.
“Eu diria que [a Academia] me ajudou a amadurecer muito”, disse ele. “Eles me ajudam a ser muito humilde e a manter os pés no chão. Estou muito feliz por trabalhar com ele [Fletcher], ele é um técnico incrível e me ajudou muito nesta temporada a me tornar um jogador melhor e a melhor versão de mim mesmo. Tenho que dizer que é preciso continuar treinando no campo todos os dias, dando o meu melhor e me esforçando na academia para manter a forma e não me lesionar. Minha família me ajudou muito, tanto nos momentos difíceis quanto nos bons. Eles vão a todos os meus jogos, não importa se são longe ou perto, e eu os amo muito.”
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Reconhecimento nacional para os melhores de Carrington
O prêmio foi anunciado na Conferência de Desenvolvimento Juvenil da Premier League na noite de quinta-feira, com o companheiro de equipe Albert Mills entre os colegas também indicados para a primeira edição do prêmio. A vitória de Gabriel marca um momento significativo para o programa de desenvolvimento juvenil do clube, destacando a atual força da base de Carrington. Com o troféu de Jogador da Temporada Sub-18 agora em sua coleção, o foco muda para a final da FA Youth Cup, enquanto Gabriel busca encerrar uma campanha individual histórica com um título coletivo para os Red Devils.