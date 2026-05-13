JJ Gabriel, jovem promessa do Manchester United, foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League Sub-18 após uma campanha impressionante com 21 gols

Uma das figuras-chave por trás do desenvolvimento de Gabriel nesta temporada tem sido Fletcher. A transição do escocês para funções técnicas e de treinador permitiu-lhe orientar diretamente os jovens talentos mais promissores do clube no campo de treino. Gabriel não poupou elogios ao impacto que Fletcher teve em seu jogo.

“Eu diria que [a Academia] me ajudou a amadurecer muito”, disse ele. “Eles me ajudam a ser muito humilde e a manter os pés no chão. Estou muito feliz por trabalhar com ele [Fletcher], ele é um técnico incrível e me ajudou muito nesta temporada a me tornar um jogador melhor e a melhor versão de mim mesmo. Tenho que dizer que é preciso continuar treinando no campo todos os dias, dando o meu melhor e me esforçando na academia para manter a forma e não me lesionar. Minha família me ajudou muito, tanto nos momentos difíceis quanto nos bons. Eles vão a todos os meus jogos, não importa se são longe ou perto, e eu os amo muito.”