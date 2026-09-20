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JJ Gabriel fez sua escolha! Joia do Manchester United escolhe o Chelsea enquanto os Red Devils identificam estrela do Lens como possível substituto
Chelsea lidera a corrida por Gabriel
De acordo com o The Standard, Gabriel informou a seus representantes que o Chelsea é seu destino preferido caso permaneça na Premier League. O Chelsea surgiu como o principal favorito na Inglaterra após uma série de conversas de alto nível que delinearam um caminho claro rumo ao futebol profissional.
O United segue desesperado para manter o atacante muito bem avaliado, mas está encontrando cada vez mais dificuldade para convencê-lo de que seu futuro está em Manchester, com o Chelsea agora surgindo como a opção inglesa mais atraente nas negociações recentes.
A situação chegou ao auge na semana passada, quando Gabriel solicitou formalmente que o Manchester United cancelasse seu registro na academia. Esse desdobramento chocante deixou o clube em uma posição delicada, já que até agora ele se recusou a atender ao pedido enquanto tenta reparar a relação desgastada.
- AFP
Barcelona e Real Madrid entram na disputa
Apesar de sua preferência pelo Chelsea dentro do mercado doméstico, uma transferência para La Liga continua sendo uma forte possibilidade para o jovem atacante. Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona monitoram a situação com intenção, sabendo que podem oferecer um caminho único por meio de seus prestigiados sistemas de base.
O gigante catalão é admirador do jogador há muito tempo e chegou a recebê-lo para uma visita às suas instalações, na qual ele foi apresentado a Lamine Yamal. O interesse da capital espanhola também é concreto, com o Real Madrid considerando uma investida pelo prodígio após seu incrível registro de 23 gols.
Os obstáculos logísticos de uma transferência internacional são reduzidos pelo fato de Gabriel ter passaporte irlandês. Essa dupla nacionalidade é um fator crucial na disputa por sua contratação, já que potencialmente permite que ele contorne certas restrições de transferências pós-Brexit, que normalmente impedem jogadores britânicos de se transferirem para clubes da União Europeia até completarem 18 anos. Pelas regras da Fifa, ele pode estar apto a se mudar para uma potência europeia assim que comemorar seu aniversário de 16 anos, em 6 de outubro.
Manchester United identifica sensação do Lens como sucessor
À medida que a perspectiva da saída de Gabriel se torna mais provável, a equipe de recrutamento do Manchester United não ficou parada. Segundo informações, o clube identificou Mezian Mesloub, talento de 16 anos que atualmente joga pelo Lens, da Ligue 1, como o candidato ideal para preencher essa lacuna. O departamento de observação do United produziu relatórios extensos sobre o francês, que já demonstrou seu enorme potencial no cenário profissional. Mesloub entrou para a história ao marcar apenas 11 segundos após sua estreia profissional contra o Nantes.
Garantir a contratação de Mesloub não será uma tarefa simples para o Manchester United, já que o clube enfrenta forte concorrência dos rivais da Premier League Arsenal e Chelsea, além do campeão francês Paris Saint-Germain. No entanto, o United pode ter de esperar para levá-lo a Old Trafford por causa das regras do Brexit, que geralmente estipulam que jogadores estrangeiros não podem se juntar a clubes ingleses até completarem 18 anos.
- Getty
Carrick pede calma em meio à tempestade
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, tentou diminuir a temperatura em torno da saga de Gabriel, pedindo ao público e à mídia que se lembrem de que o bem-estar de um jovem está no centro da questão.
"Ele é um garoto, JJ, e acho importante que não exponhamos nada aqui", disse Carrick durante uma entrevista coletiva recente. "Com a exposição, o escrutínio e tudo mais, é preciso ter cuidado, ser sensato e pensar nele acima de tudo. A situação vai se resolver, seja qual for a forma como vai se resolver. O importante é garantir que ele esteja bem."
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