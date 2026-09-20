JJ Gabriel fez sua escolha! Joia do Manchester United escolhe o Chelsea enquanto os Red Devils identificam estrela do Lens como possível substituto

Apesar de sua preferência pelo Chelsea dentro do mercado doméstico, uma transferência para La Liga continua sendo uma forte possibilidade para o jovem atacante. Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona monitoram a situação com intenção, sabendo que podem oferecer um caminho único por meio de seus prestigiados sistemas de base.

O gigante catalão é admirador do jogador há muito tempo e chegou a recebê-lo para uma visita às suas instalações, na qual ele foi apresentado a Lamine Yamal. O interesse da capital espanhola também é concreto, com o Real Madrid considerando uma investida pelo prodígio após seu incrível registro de 23 gols.

Os obstáculos logísticos de uma transferência internacional são reduzidos pelo fato de Gabriel ter passaporte irlandês. Essa dupla nacionalidade é um fator crucial na disputa por sua contratação, já que potencialmente permite que ele contorne certas restrições de transferências pós-Brexit, que normalmente impedem jogadores britânicos de se transferirem para clubes da União Europeia até completarem 18 anos. Pelas regras da Fifa, ele pode estar apto a se mudar para uma potência europeia assim que comemorar seu aniversário de 16 anos, em 6 de outubro.