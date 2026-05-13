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JJ GabrielFacebook
Donny Afroni

Traduzido por

JJ Gabriel é “mais do que capaz” de dar o salto para a equipe principal do Manchester United, enquanto Darren Fletcher insiste que o “incrível” jogador de 15 anos tem “um futuro brilhante”

J. Gabriel
Manchester United
Premier League
Manchester United U18
Premier League U18
D. Fletcher

O técnico da equipe sub-18 do Manchester United, Darren Fletcher, elogiou a revelação da base, JJ Gabriel, como um talento “mais do que capaz” de dar o salto para o futebol profissional. O jogador de 15 anos vem causando sensação nas categorias de base nesta temporada, gerando discussões internas sobre uma possível estreia na equipe principal na temporada 2026-27.

  • A ascensão de uma joia da coroa da Carrington

    Gabriel se destacou como a grande estrela da última safra da base do United, marcando 21 gols no campeonato pela equipe sub-18. O jovem atacante foi eleito, na terça-feira, o Jogador da Temporada da Premier League Sub-18. Gabriel também bateu um recorde ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na história do United na FA Youth Cup, quando balançou as redes contra o Peterborough United em dezembro.

    Antes da final da FA Youth Cup contra o rival Manchester City na quinta-feira, Fletcher elogiou o impacto do jovem. “JJ é um talento incrível e tem um entusiasmo pelo futebol que ele traz para o campo todos os dias: para aprender, para querer jogar e estar com a bola”, disse Fletcher ao The Athletic. “Tem sido um prazer trabalhar com ele. É um garoto fantástico.”

    • Publicidade
  • JJ GabrielGetty Images

    Fletcher prevê cargos de liderança para as estrelas da academia

    Fletcher deu a entender que Gabriel e várias outras promessas da base estão prontos para se juntar ao time principal. O jovem prodígio já vem participando dos treinos com o time principal, sob o olhar atento de Michael Carrick.

    Sobre a possibilidade dos jovens participarem da pré-temporada do time principal neste verão, Fletcher revelou: “Todos os nossos jogadores têm condições de participar da pré-temporada, não apenas o JJ. Vai depender de quem mais for selecionado e do que ele precisa para dar o próximo passo. Ter variedade no seu desenvolvimento é realmente importante. Queremos que ele vá para lá e se destaque. Precisamos colocá-lo em posição de fazer isso, e mesmo que ele não vá, não é o fim do mundo. Precisamos sempre ser cuidadosos. Eles precisam passar por essa experiência, mas é preciso garantir que seja no momento certo e entender por que e quais são as necessidades.

    “Quando você é colocado lá, é julgado muito, muito rapidamente, com ou sem razão. É importante que façamos o certo pelo desenvolvimento dele. O JJ é mais do que capaz de entrar, assim como muitos dos nossos jovens jogadores. Todos eles ganham experiência com o time principal. Passa despercebido quantos dos nossos jovens jogadores têm a chance de experimentar o time principal.”

  • Lidando com o entusiasmo em torno de Gabriel

    Gabriel tem sido o destaque da equipe sub-18 nesta temporada, mas Fletcher faz questão de manter o jovem com os pés no chão, apesar de seu incrível histórico de gols. O técnico está impressionado com a mentalidade do jogador e sua vontade de continuar aprendendo, mesmo sendo tão jovem.

    Fletcher acrescentou: “Temos que lembrar que ele é um garoto e, além disso, faz parte de um time realmente muito bom. JJ reconheceu toda a ajuda que recebeu dos companheiros para receber a bola nessas posições e marcar gols. Temos muitos jogadores bons. JJ marcou os gols, e os gols sempre ganham destaque. Ele abraçou — assim como todos os jogadores de ataque — o trabalho sem a posse de bola, o verdadeiro espírito de equipe. JJ aceita críticas construtivas de maneira fantástica e tenho um ótimo relacionamento com ele. Ele tem um futuro brilhante.”

  • Chido Obi Man Utd vs Hong Kong May 2025 Getty Images

    Chido Obi e o caminho para a maturidade

    Ao lado de Gabriel, Chido Obi também causou grande impacto, marcando quatro gols em quatro partidas durante a campanha na Youth Cup. A atitude do jogador de 18 anos impressionou particularmente a comissão técnica, especialmente depois que ele pediu para jogar pela equipe sub-18 quando uma partida da sub-21 foi adiada, demonstrando uma maturidade que contrasta com sua idade.

    “O mais gratificante em relação ao Chido foi (o fato de) o jogo da equipe Sub-21 ter sido cancelado no dia anterior e ele ter me enviado uma mensagem dizendo que queria jogar”, disse Fletcher. “Achei incrível que o Chido quisesse jogar, sem achar que a equipe Sub-18 fosse inferior a ele. Isso mostra o quanto ele é maduro, o que vem com a idade.”

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