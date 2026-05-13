JJ Gabriel é “mais do que capaz” de dar o salto para a equipe principal do Manchester United, enquanto Darren Fletcher insiste que o “incrível” jogador de 15 anos tem “um futuro brilhante”

Fletcher deu a entender que Gabriel e várias outras promessas da base estão prontos para se juntar ao time principal. O jovem prodígio já vem participando dos treinos com o time principal, sob o olhar atento de Michael Carrick.

Sobre a possibilidade dos jovens participarem da pré-temporada do time principal neste verão, Fletcher revelou: “Todos os nossos jogadores têm condições de participar da pré-temporada, não apenas o JJ. Vai depender de quem mais for selecionado e do que ele precisa para dar o próximo passo. Ter variedade no seu desenvolvimento é realmente importante. Queremos que ele vá para lá e se destaque. Precisamos colocá-lo em posição de fazer isso, e mesmo que ele não vá, não é o fim do mundo. Precisamos sempre ser cuidadosos. Eles precisam passar por essa experiência, mas é preciso garantir que seja no momento certo e entender por que e quais são as necessidades.

“Quando você é colocado lá, é julgado muito, muito rapidamente, com ou sem razão. É importante que façamos o certo pelo desenvolvimento dele. O JJ é mais do que capaz de entrar, assim como muitos dos nossos jovens jogadores. Todos eles ganham experiência com o time principal. Passa despercebido quantos dos nossos jovens jogadores têm a chance de experimentar o time principal.”