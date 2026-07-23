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JJ Gabriel é convocado para a equipe do Manchester United para o amistoso contra o Rosenborg; aos 15 anos, ele busca sua chance sob o comando de Michael Carrick
Uma nova estrela surge em Trondheim
A convocação de Gabriel representa um marco significativo para um jogador que só completará 16 anos em outubro. Depois de conquistar os prêmios da Premier League e do time Sub-18 do United na última temporada, o atacante nascido em Londres é a única novidade no grupo que viajou para a Finlândia para a derrota por 1 a 0 contra o Wrexham na semana passada. Sua inclusão ocorre em detrimento do atacante Ethan Wheatley, que ficou de fora da delegação que segue para a Noruega.
O United está lidando com várias ausências, já que Tynan Thompson, a nova contratação de 8 milhões de libras, ficou de fora, enquanto Benjamin Sesko, Karl Darlow e Matthijs de Ligt continuam afastados devido a lesões. Apesar da ausência de nomes de destaque, todos os olhos estarão voltados para Gabriel. O clube tem sido cauteloso ao gerenciar seu desenvolvimento, já que o jovem só recentemente voltou aos treinos completos, mas o diretor de futebol Jason Wilcox teria sido fundamental para garantir que o ponta permanecesse em Old Trafford, em meio ao grande interesse de academias rivais.
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Aproveitando uma carreira juvenil que bateu recordes
Gabriel ganhou destaque pela primeira vez em abril de 2025, durante uma partida extraordinária da categoria Sub-18 contra o Leeds United. Enquanto seu companheiro de equipe Victor Musa ganhava as manchetes ao marcar seis gols na vitória por 13 a 1, a participação de Gabriel por 25 minutos, aos 14 anos, foi o verdadeiro assunto do momento. Demonstrando velocidade, equilíbrio e controle de alto nível, ele marcou duas vezes em sua estreia, provando que poderia lidar com a transição para categorias de idade superiores com facilidade. Esse desempenho preparou o terreno para uma temporada prolífica na última campanha, na qual ele registrou 29 gols em 32 partidas em todas as competições.
Seu impacto tem sido tão profundo que o clube lhe concedeu privilégios raros, incluindo vários convites para a tribuna de honra e um encontro pessoal com Sir Alex Ferguson após um empate contra o West Ham em dezembro. Para contextualizar, Gabriel está atualmente cursando o último ano do ensino fundamental e já superou marcos estabelecidos por figuras lendárias como Duncan Edwards, Eddie Colman e Ryan Giggs, ao jogar e marcar gols na FA Youth Cup em uma idade mais jovem do que o trio icônico.
Maturidade tática e desenvolvimento físico
A comissão técnica do United tem sido proativa na proteção desse jogador, muitas vezes deslocando-o de sua posição natural na ala esquerda para uma função mais central. Essa mudança tática foi planejada para evitar que Gabriel fosse dominado fisicamente por laterais mais corpulentos, que poderiam tentar afastá-lo da partida com jogadas de força. Apesar de sua constituição física delicada, sua habilidade técnica tem permitido que ele se destaque, e há a convicção dentro do clube de que ele aproveitou a janela de transferências de verão para se concentrar no crescimento físico e no condicionamento.
A transição para o ambiente da equipe principal tem sido tranquila até o momento. Inicialmente convocado para os treinos por Ruben Amorim, ele se tornou desde então uma presença constante nos treinos da equipe principal, com Carrick acompanhando de perto seu progresso. Se ele entrar em campo na Noruega, Gabriel se tornará um dos jogadores mais jovens a representar a equipe principal do Manchester United, seguindo os passos de David Gaskell, que continua sendo o jogador mais jovem a estrear em uma partida oficial pelo clube, aos 16 anos e 19 dias.
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O caminho para a integração dos profissionais seniores
Nem todos os jogadores do elenco de 25 têm tempo de jogo garantido, como ficou evidente no amistoso da semana passada contra o Wrexham, em que Dermot Mee, Jim Thwaites e Chido Obi permaneceram no banco sem entrar em campo, apesar de Carrick ter feito mudanças generalizadas no intervalo. No entanto, para Gabriel, a experiência de estar no ambiente de um dia de jogo é mais um passo em um plano cuidadosamente elaborado.
A comissão técnica completa inclui: Tom Heaton, Radek Vitek, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer e JJ Gabriel.
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