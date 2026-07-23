JJ Gabriel é convocado para a equipe do Manchester United para o amistoso contra o Rosenborg; aos 15 anos, ele busca sua chance sob o comando de Michael Carrick

A convocação de Gabriel representa um marco significativo para um jogador que só completará 16 anos em outubro. Depois de conquistar os prêmios da Premier League e do time Sub-18 do United na última temporada, o atacante nascido em Londres é a única novidade no grupo que viajou para a Finlândia para a derrota por 1 a 0 contra o Wrexham na semana passada. Sua inclusão ocorre em detrimento do atacante Ethan Wheatley, que ficou de fora da delegação que segue para a Noruega.

O United está lidando com várias ausências, já que Tynan Thompson, a nova contratação de 8 milhões de libras, ficou de fora, enquanto Benjamin Sesko, Karl Darlow e Matthijs de Ligt continuam afastados devido a lesões. Apesar da ausência de nomes de destaque, todos os olhos estarão voltados para Gabriel. O clube tem sido cauteloso ao gerenciar seu desenvolvimento, já que o jovem só recentemente voltou aos treinos completos, mas o diretor de futebol Jason Wilcox teria sido fundamental para garantir que o ponta permanecesse em Old Trafford, em meio ao grande interesse de academias rivais.