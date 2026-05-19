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JJ Gabriel dá indícios de que assumirá um papel de destaque no Manchester United, enquanto o jovem prodígio de 15 anos encerra a temporada 2025-26
Temporada brilhante para a estrela da base
Gabriel se destacou como um dos jovens talentos mais promissores do país. Após uma temporada excepcional, na qual marcou 23 gols em 23 partidas do campeonato pela equipe sub-18, o jovem recebeu o prestigioso prêmio de Jovem Jogador do Ano Jimmy Murphy. Ao comemorar a conquista no Instagram, após uma derrota decepcionante para o Manchester City na final da FA Youth Cup, Gabriel expressou sua gratidão. “É uma grande honra receber o prêmio Jimmy Murphy de Jovem Jogador do Ano. Obrigado a todos do @manutd. Também gostaria de agradecer a todos os torcedores pelo apoio contínuo”, escreveu ele.
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Dica da pré-temporada anima os torcedores
A parte mais reveladora de sua mensagem veio bem no final, quando Gabriel encerrou o post com ousadia: “Nos vemos na pré-temporada”. Essa dica de cinco palavras sugere que o Manchester United decidiu integrar o atacante ao elenco principal antes da próxima temporada. O clube estaria ansioso para abrir um caminho claro para o time principal para o jovem prodígio, que já treinou com o grupo principal em várias ocasiões. Com a ausência prevista de várias estrelas internacionais devido à Copa do Mundo, a turnê de pré-temporada representa uma oportunidade de ouro para o jovem.
Carrick pede paciência com o jovem prodígio
O técnico interino Michael Carrick — que deve assinar um contrato de dois anos como técnico titular — tem acompanhado de perto a evolução do atacante. Devido a rígidas regras de idade, Gabriel não podia ser convocado para as equipes principais nos dias de jogo, pois tinha apenas 14 anos quando a temporada começou. Em março, Carrick disse: “Ele não tem permissão [para fazer parte do elenco da equipe principal em dias de jogo]. Ele é muito jovem. O JJ está indo muito bem. Temos alguns jogadores realmente bons na base e tentamos trazer os jogadores mais jovens [para o grupo principal] sempre que possível. Estamos sempre tentando dar a eles essa visibilidade. JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma boa temporada na equipe sub-18. Temos uma excelente opinião sobre ele. Mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso, para desenvolvê-lo e escolher o momento certo para promovê-lo, para deixá-los em um determinado lugar. Ele tem treinado bem e é bom ter jogadores jovens na equipe principal.”
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O que vem por aí para o Gabriel?
O United inicia sua pré-temporada contra o Wrexham, na Finlândia, no dia 18 de julho, antes de viajar para a Noruega para enfrentar o Rosenborg. Gabriel espera ter uma participação de destaque nesta turnê escandinava, que termina contra o Atlético de Madrid, na Suécia, no dia 1º de agosto, na tentativa de consolidar sua vaga no time principal.