JJ Gabriel dá indícios de que assumirá um papel de destaque no Manchester United, enquanto o jovem prodígio de 15 anos encerra a temporada 2025-26

O técnico interino Michael Carrick — que deve assinar um contrato de dois anos como técnico titular — tem acompanhado de perto a evolução do atacante. Devido a rígidas regras de idade, Gabriel não podia ser convocado para as equipes principais nos dias de jogo, pois tinha apenas 14 anos quando a temporada começou. Em março, Carrick disse: “Ele não tem permissão [para fazer parte do elenco da equipe principal em dias de jogo]. Ele é muito jovem. O JJ está indo muito bem. Temos alguns jogadores realmente bons na base e tentamos trazer os jogadores mais jovens [para o grupo principal] sempre que possível. Estamos sempre tentando dar a eles essa visibilidade. JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma boa temporada na equipe sub-18. Temos uma excelente opinião sobre ele. Mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso, para desenvolvê-lo e escolher o momento certo para promovê-lo, para deixá-los em um determinado lugar. Ele tem treinado bem e é bom ter jogadores jovens na equipe principal.”