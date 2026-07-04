Jhon Arias, jogador do Wolves que vinha passando por uma fase ruim, foi o herói da Colômbia, que venceu o Gana por uma diferença mínima e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

O técnico da Colômbia, Lorenzo, revelou que problemas de saúde no elenco influenciaram sua decisão depois que Córdoba foi forçado a sair de campo com uma aparente lesão na virilha.

“Vários jogadores apresentavam sintomas semelhantes aos da gripe, e já esperávamos que eles pudessem estar mais cansados”, disse Lorenzo, segundo a ESPN. “Mas, naquele momento, foi uma substituição tática.”

O ponta do Bayern de Munique, Luis Díaz, pediu aos companheiros que não se empolgassem demais, apesar de terem chegado às oitavas de final. Ele disse: “Ainda não ganhamos absolutamente nada. Essas partidas são muito difíceis. Todos os jogos que vimos foram acirrados. O lado bom e positivo é que estamos jogando muito bem, nos sentimos à vontade, somos uma família, estamos trabalhando como uma equipe, e isso vai nos ajudar no que está por vir.”