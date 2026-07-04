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Jhon Arias, jogador do Wolves que vinha passando por uma fase ruim, foi o herói da Colômbia, que venceu o Gana por uma diferença mínima e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo
Arias marca e garante a classificação da Colômbia
A Colômbia garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre Gana no Kansas City Stadium. Arias marcou o gol decisivo no primeiro tempo, e a equipe de Nestor Lorenzo defendeu a vantagem para eliminar as Estrelas Negras.
A partida sofreu uma reviravolta logo no início, quando Jhon Córdoba sofreu uma lesão na virilha e precisou ser substituído. Seu substituto, Luis Suárez, causou impacto imediato aos 14 minutos ao receber um passe de Daniel Muñoz e cruzar rasteiro para a área, onde Arias desviou a bola para além de Lawrence Ati Zigi. Gana pressionou em busca do empate após o intervalo, mas não conseguiu furar a disciplinada defesa colombiana, permitindo que os “Los Cafeteros” garantissem a vitória.
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Lorenzo explica a substituição-chave
O técnico da Colômbia, Lorenzo, revelou que problemas de saúde no elenco influenciaram sua decisão depois que Córdoba foi forçado a sair de campo com uma aparente lesão na virilha.
“Vários jogadores apresentavam sintomas semelhantes aos da gripe, e já esperávamos que eles pudessem estar mais cansados”, disse Lorenzo, segundo a ESPN. “Mas, naquele momento, foi uma substituição tática.”
O ponta do Bayern de Munique, Luis Díaz, pediu aos companheiros que não se empolgassem demais, apesar de terem chegado às oitavas de final. Ele disse: “Ainda não ganhamos absolutamente nada. Essas partidas são muito difíceis. Todos os jogos que vimos foram acirrados. O lado bom e positivo é que estamos jogando muito bem, nos sentimos à vontade, somos uma família, estamos trabalhando como uma equipe, e isso vai nos ajudar no que está por vir.”
O calor sufocante põe à prova os limites físicos
Embora a partida tenha sido acirrada, o principal adversário para ambas as equipes foi o calor sufocante no Missouri. Com temperaturas em 88 graus Fahrenheit e um índice de calor chegando a 96, as condições estavam quase perigosas, forçando os árbitros a implementar pausas obrigatórias para hidratação ao longo de toda a partida.
Essas pausas, que costumam ser motivo de controvérsia em relação ao ritmo da partida, foram bem-vindas por ambas as equipes, já que os jogadores lutavam visivelmente contra a desidratação e as cãibras. O desgaste físico ficou evidente no último quarto da partida, quando o ritmo diminuiu significativamente.
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A Suíça aguarda nas oitavas de final
A Colômbia enfrentará agora a Suíça em Vancouver por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe de Lorenzo espera que mais uma atuação disciplinada possa levá-la mais longe no torneio, após ter superado com sucesso um desafio exigente contra Gana. Com a condição física de Córdoba agora sendo motivo de preocupação após sua lesão no início da partida, a Colômbia também aguardará notícias sobre o atacante antes do confronto.
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