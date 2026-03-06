Jesse Lingard tem um novo clube! O Corinthians confirma a contratação do ex-jogador do Manchester United

Lingard já começou a treinar no centro Dr. Joaquim Grava e expressou sua alegria com a recepção dos torcedores locais. O ex-jogador da seleção inglesa, que se destacou na semifinal da Copa do Mundo de 2018, ficou claramente emocionado com a devoção dos torcedores que o receberam na sua chegada ao Brasil.

“Primeiro, vi os torcedores no aeroporto gritando ‘Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!’. Há muita paixão por parte dos torcedores, o que é maravilhoso de se ver. O campo de treinamento aqui é incrível, e os jogadores me receberam de braços abertos; o técnico e o diretor também – foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: estou muito feliz e mal posso esperar para jogar”, comentou Lingard ao refletir sobre o início de sua aventura brasileira.