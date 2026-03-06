Getty Images Sport
Jesse Lingard tem um novo clube! O Corinthians confirma a contratação do ex-jogador do Manchester United
Abrindo novos caminhos no Brasil
Esta mudança marca mais um destino exótico para o atacante nascido em Warrington, que recentemente passou um tempo na Coreia do Sul com o FC Seoul. Lingard, famoso por ter marcado o gol da vitória na final da FA Cup de 2016, está agora prestes a se tornar o segundo jogador nascido na Inglaterra a representar o histórico time de São Paulo, seguindo os passos do ex-jogador da seleção turca Colin Kazim-Richards.
Reencontro com um antigo companheiro de equipe
No Corinthians, Lingard encontrará um rosto familiar no vestiário ao se reunir com o atacante holandês Memphis Depay, seu ex-companheiro de equipe no Old Trafford. O clube confirmou que Lingard vestirá a camisa número 77 e, após passagens pelo West Ham e Nottingham Forest, o ex-jogador da seleção inglesa, com 32 partidas disputadas, busca reacender sua carreira na atmosfera apaixonante do Brasileirão, após o término de sua passagem pela K League.
Primeiras impressões de Lingard
Lingard já começou a treinar no centro Dr. Joaquim Grava e expressou sua alegria com a recepção dos torcedores locais. O ex-jogador da seleção inglesa, que se destacou na semifinal da Copa do Mundo de 2018, ficou claramente emocionado com a devoção dos torcedores que o receberam na sua chegada ao Brasil.
“Primeiro, vi os torcedores no aeroporto gritando ‘Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!’. Há muita paixão por parte dos torcedores, o que é maravilhoso de se ver. O campo de treinamento aqui é incrível, e os jogadores me receberam de braços abertos; o técnico e o diretor também – foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: estou muito feliz e mal posso esperar para jogar”, comentou Lingard ao refletir sobre o início de sua aventura brasileira.
Pronto para a ação
O experiente atacante está atualmente participando dos treinos da equipe, buscando melhorar sua preparação física para os jogos. Enquanto o clube finaliza os trâmites burocráticos e a documentação de registro, Lingard está focado em causar um impacto imediato sob a orientação da comissão técnica, já que o clube almeja conquistar títulos nacionais e continentais nas próximas campanhas.
Sua chegada coincide com um período de grande ambição para o Corinthians, que continua buscando nomes de destaque para competir no topo do futebol sul-americano. A vasta experiência de Lingard na Premier League e em competições internacionais deve ser um trunfo vital para o time, que terá um calendário exigente nos próximos meses.
