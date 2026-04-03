Jesse Lingard se diz “orgulhoso” de sua estreia histórica pelo Corinthians, apesar do resultado “difícil”, ao ter seu primeiro contato com o futebol brasileiro

O ex-jogador do Manchester United entrou em campo no intervalo, substituindo Breno Bidon, com o Corinthians já perdendo por 2 a 0. Sua tarefa ficou significativamente mais difícil quando o companheiro Allan recebeu um cartão vermelho por um gesto ofensivo, deixando os visitantes obrigados a jogar grande parte do segundo tempo com apenas 10 jogadores.

Lingard, no entanto, não deixou que a desvantagem numérica diminuísse seu impacto, mostrando-se ágil e criativo com a bola. Ele quase marcou a ocasião com um gol, mas seu chute certeiro foi defendido por uma bela defesa do experiente goleiro do Fluminense, Fábio. A partida acabou terminando em derrota por 3 a 1.