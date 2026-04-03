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Jesse Lingard se diz “orgulhoso” de sua estreia histórica pelo Corinthians, apesar do resultado “difícil”, ao ter seu primeiro contato com o futebol brasileiro
Começo difícil no Brasileiro
O ex-jogador do Manchester United entrou em campo no intervalo, substituindo Breno Bidon, com o Corinthians já perdendo por 2 a 0. Sua tarefa ficou significativamente mais difícil quando o companheiro Allan recebeu um cartão vermelho por um gesto ofensivo, deixando os visitantes obrigados a jogar grande parte do segundo tempo com apenas 10 jogadores.
Lingard, no entanto, não deixou que a desvantagem numérica diminuísse seu impacto, mostrando-se ágil e criativo com a bola. Ele quase marcou a ocasião com um gol, mas seu chute certeiro foi defendido por uma bela defesa do experiente goleiro do Fluminense, Fábio. A partida acabou terminando em derrota por 3 a 1.
Uma noite histórica no Maracanã
Apesar do resultado final ter sido agridoce, Lingard inscreveu seu nome nos livros de história na noite de quarta-feira. Ao entrar em campo como reserva durante o confronto no Rio de Janeiro, o jogador de 33 anos tornou-se o primeiro inglês a jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele escreveu no Instagram: “Orgulhoso de fazer minha estreia pelo Corinthians. Resultado difícil de engolir, mas temos que nos manter unidos e seguir em frente.”
Rostos conhecidos e futuras parcerias
Embora Lingard tenha passado seus primeiros minutos no Brasil praticamente como único representante da Inglaterra, ele não está sem amigos no vestiário do Timão. Ele ainda não se juntou ao ex-companheiro do United, Memphis Depay, que está fora por lesão, mas espera-se que a dupla forme um potente eixo criativo nas próximas semanas. O elenco também conta com o ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista, que traz mais uma dose de experiência da Premier League para a equipe.
- AFP
E agora?
O Corinthians ocupa atualmente a 14ª posição na tabela do campeonato, tendo somado apenas 10 pontos em nove partidas. O time enfrenta o Internacional no domingo, e Lingard espera ser titular e causar um grande impacto pelo seu clube.