Jesse Lingard revelou qual é o maior desafio que enfrenta no Brasil, enquanto o ex-jogador do Manchester United é visto como um sucesso garantido no Corinthians ao lado de Memphis Depay, graças à sua “aura”

Questionado sobre os maiores desafios que Lingard enfrentará na América do Sul, o ex-técnico do Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet — em entrevista concedida em parceria com a Acebet Crypto Sports Betting — disse ao GOAL: “Acho que, no que diz respeito ao futebol brasileiro, tanto em termos de personalidade quanto de mentalidade, Lingard vai se sair bem. Acho que ele tem aquele tipo de carisma necessário para ir ao Brasil e fazer parte desse mundo ao lado de Depay e companhia.

“Agora, onde ele vai ter dificuldades é que, na Coreia do Sul, ele estava em uma situação em que tudo era muito próximo e ele estava na cidade principal. Aqui, ele vai para um lugar onde eles vão viajar o tempo todo, sem parar: 150 jogos, três campeonatos diferentes, a Copa Libertadores, quatro. Vai ser tremendo se ele ficar lá por muito tempo.

“Mas acho que é melhor para ele como pessoa também, ver coisas diferentes. A gente aprende muito com culturas diferentes. Pelo que entendi, conversando com ele na Coreia, ele estava pensando em voltar para a Inglaterra. Provavelmente não recebeu a oferta certa e decidiu partir novamente em busca de uma nova experiência. Espero que dê tudo certo para ele.”