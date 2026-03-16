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Jesse Lingard revelou qual é o maior desafio que enfrenta no Brasil, enquanto o ex-jogador do Manchester United é visto como um sucesso garantido no Corinthians ao lado de Memphis Depay, graças à sua “aura”
O Brasil se interessou por Lingard após uma passagem de 22 meses pela Coreia do Sul
Aos 33 anos, Lingard saiu da sua zona de conforto mais uma vez. Ele fez isso pela primeira vez ao se mudar para a Coreia do Sul em 2024. A mudança para o Extremo Oriente ocorreu após passar vários meses como jogador sem clube, na sequência da sua dispensa pelo Nottingham Forest.
O jogador, com 32 partidas pela seleção inglesa, foi tratado como uma “estrela do rock” na Ásia, o que reacendeu sua paixão pelo futebol — assumindo ainda a capitania do FC Seul. Uma aventura de 22 meses chegou ao fim em dezembro de 2025.
Depois de voltar ao mercado de jogadores sem clube, Lingard passou mais tempo se dedicando a um programa de treinamento individual enquanto aguardava ofertas atraentes. Um retorno à Europa, possivelmente ao Reino Unido, foi cogitado, mas Lingard acabou assinando um contrato de um ano com o Corinthians, de São Paulo — onde se reuniu com seu ex-companheiro de equipe no Old Trafford, Memphis Depay.
O maior desafio: Lingard conta como se dar bem na América do Sul
Questionado sobre os maiores desafios que Lingard enfrentará na América do Sul, o ex-técnico do Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet — em entrevista concedida em parceria com a Acebet Crypto Sports Betting — disse ao GOAL: “Acho que, no que diz respeito ao futebol brasileiro, tanto em termos de personalidade quanto de mentalidade, Lingard vai se sair bem. Acho que ele tem aquele tipo de carisma necessário para ir ao Brasil e fazer parte desse mundo ao lado de Depay e companhia.
“Agora, onde ele vai ter dificuldades é que, na Coreia do Sul, ele estava em uma situação em que tudo era muito próximo e ele estava na cidade principal. Aqui, ele vai para um lugar onde eles vão viajar o tempo todo, sem parar: 150 jogos, três campeonatos diferentes, a Copa Libertadores, quatro. Vai ser tremendo se ele ficar lá por muito tempo.
“Mas acho que é melhor para ele como pessoa também, ver coisas diferentes. A gente aprende muito com culturas diferentes. Pelo que entendi, conversando com ele na Coreia, ele estava pensando em voltar para a Inglaterra. Provavelmente não recebeu a oferta certa e decidiu partir novamente em busca de uma nova experiência. Espero que dê tudo certo para ele.”
Gol de troféu: ex-jogador do Manchester United estabelece meta ambiciosa
Lingard, que vestirá a camisa nº 77 no Corinthians, falou sobre sua empolgação por chegar a um país famoso por sua paixão pelo futebol. Ele disse logo após aterrissar no Brasil: “Primeiro, vi os torcedores no aeroporto gritando ‘Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!’ Há tanta paixão por parte da torcida, o que é maravilhoso de se ver.
“O centro de treinamento aqui é incrível, e os jogadores me receberam de braços abertos; o técnico e o diretor também – foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões são muito positivas, e mal posso esperar para jogar.”
Lingard acrescentou, em sua primeira coletiva de imprensa, o que espera conquistar na Neo Química Arena: “Vim aqui para vencer, para conquistar títulos. Conheço as expectativas, é pressão, mas gosto disso.
“Ele [Depay] me disse que é o maior clube do Brasil e descreveu os torcedores, a paixão deles. E isso foi definitivamente um fator decisivo na minha decisão de aceitar. Estou muito motivado para estar em campo com os outros jogadores e ajudá-los a vencer.
“O que mais me impressionou foi o número de troféus conquistados. Eu sabia que era um grande time, mas ao visitar o museu, percebi o quão grande é este clube, sua história. Quero fazer parte disso e ganhar campeonatos, deixar um legado.”
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Quando será que Lingard vai estrear pelo Corinthians?
Lingard continua trabalhando para recuperar a forma física no Corinthians, enquanto aguarda sua estreia. Ele assistiu de longe ao gol marcado por Depay na última partida do clube, na qual Gabigol também marcou, e a equipe de Dorival empatou em 1 a 1 com o Santos de Neymar.
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