Jesse Lingard revela que o conselho do ex-companheiro de equipe do Manchester United, Memphis Depay, foi o “fator decisivo” para sua transferência para o Corinthians

No Corinthians, Jesse Lingard se reuniu com seu ex-companheiro de equipe do Manchester United, Memphis Depay, que, segundo ele, desempenhou um papel fundamental ao incentivá-lo a se juntar ao time paulista. Essa reunião ocorre após uma passagem de dois anos de Lingard pelo FC Seoul, na Coreia do Sul, marcando uma nova e ousada aventura na América do Sul, ao assinar com o gigante brasileiro como um jogador de destaque na posição de agente livre.

  • Ambições e detalhes do contrato

    O meio-campista de 33 anos assinou um contrato válido até o final da temporada atual, com opção de renovação por mais um ano. Durante sua apresentação oficial, o jogador formado na base do United expressou claramente seu desejo de aumentar o número de títulos conquistados durante sua passagem pelo Old Trafford, enfatizando sua disposição para lidar com o ambiente de alta pressão e sua motivação para ajudar o clube a conquistar troféus.

    “Vim aqui para vencer, para conquistar troféus”, disse Lingard durante sua apresentação. “Sei quais são as expectativas, é pressão, mas gosto disso.”

    A influência de Depay

    Um fator significativo na decisão de Lingard foi a presença do ex-Depay. Lingard admitiu que as conversas com o internacional holandês foram fundamentais para convencê-lo a se transferir para a Neo Quimica Arena.

    “Ele [Depay] me disse que é o maior clube do Brasil e descreveu os torcedores, sua paixão”, disse Lingard. “E isso foi definitivamente um fator decisivo na minha decisão de aceitar. Estou muito motivado para estar em campo com os outros jogadores e ajudá-los a vencer.”

  • Construindo um legado

    Ao chegar, Lingard mergulhou na história do clube, visitando a sala de troféus para entender o peso da camisa. Ele está determinado a causar um impacto duradouro em campo.

    “O que mais me impressionou [no Corinthians] foi o número de troféus conquistados”, disse ele. “Eu sabia que era um grande time, mas ao visitar o museu, percebi o quão grande é este clube, sua história. Quero fazer parte disso e ganhar campeonatos, deixar um legado.”

    Verificação da realidade para os recém-chegados

    Apesar da empolgação inicial, Lingard testemunhou os desafios que viriam pela frente. Assistindo das arquibancadas, ele viu seus novos companheiros de equipe sofrerem uma frustrante derrota por 2 a 0 em casa contra o Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado serve como um lembrete imediato do trabalho necessário para colocar o Corinthians na briga pelo título.

    Os torcedores agora estão ansiosos para ver se o experiente meio-campista pode reacender sua química com Depay para levar o “Timão” de volta ao sucesso.

