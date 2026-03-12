O meio-campista de 33 anos assinou um contrato válido até o final da temporada atual, com opção de renovação por mais um ano. Durante sua apresentação oficial, o jogador formado na base do United expressou claramente seu desejo de aumentar o número de títulos conquistados durante sua passagem pelo Old Trafford, enfatizando sua disposição para lidar com o ambiente de alta pressão e sua motivação para ajudar o clube a conquistar troféus.

“Vim aqui para vencer, para conquistar troféus”, disse Lingard durante sua apresentação. “Sei quais são as expectativas, é pressão, mas gosto disso.”