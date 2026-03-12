Getty/GOAL
Jesse Lingard revela que o conselho do ex-companheiro de equipe do Manchester United, Memphis Depay, foi o “fator decisivo” para sua transferência para o Corinthians
Ambições e detalhes do contrato
O meio-campista de 33 anos assinou um contrato válido até o final da temporada atual, com opção de renovação por mais um ano. Durante sua apresentação oficial, o jogador formado na base do United expressou claramente seu desejo de aumentar o número de títulos conquistados durante sua passagem pelo Old Trafford, enfatizando sua disposição para lidar com o ambiente de alta pressão e sua motivação para ajudar o clube a conquistar troféus.
“Vim aqui para vencer, para conquistar troféus”, disse Lingard durante sua apresentação. “Sei quais são as expectativas, é pressão, mas gosto disso.”
A influência de Depay
Um fator significativo na decisão de Lingard foi a presença do ex-Depay. Lingard admitiu que as conversas com o internacional holandês foram fundamentais para convencê-lo a se transferir para a Neo Quimica Arena.
“Ele [Depay] me disse que é o maior clube do Brasil e descreveu os torcedores, sua paixão”, disse Lingard. “E isso foi definitivamente um fator decisivo na minha decisão de aceitar. Estou muito motivado para estar em campo com os outros jogadores e ajudá-los a vencer.”
Construindo um legado
Ao chegar, Lingard mergulhou na história do clube, visitando a sala de troféus para entender o peso da camisa. Ele está determinado a causar um impacto duradouro em campo.
“O que mais me impressionou [no Corinthians] foi o número de troféus conquistados”, disse ele. “Eu sabia que era um grande time, mas ao visitar o museu, percebi o quão grande é este clube, sua história. Quero fazer parte disso e ganhar campeonatos, deixar um legado.”
Verificação da realidade para os recém-chegados
Apesar da empolgação inicial, Lingard testemunhou os desafios que viriam pela frente. Assistindo das arquibancadas, ele viu seus novos companheiros de equipe sofrerem uma frustrante derrota por 2 a 0 em casa contra o Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado serve como um lembrete imediato do trabalho necessário para colocar o Corinthians na briga pelo título.
Os torcedores agora estão ansiosos para ver se o experiente meio-campista pode reacender sua química com Depay para levar o “Timão” de volta ao sucesso.
