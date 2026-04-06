A demissão do ex-técnico da Seleção Brasileira, Dorival, ocorreu após um período turbulento em que o Corinthians não conseguiu registrar nenhuma vitória nas últimas nove partidas em todas as competições. Sob forte pressão, a diretoria do clube decidiu rescindir o contrato do experiente técnico antes mesmo que ele pudesse se pronunciar à imprensa após a derrota por uma diferença mínima no domingo. Essa decisão encerra uma gestão de quase um ano que recentemente saiu do controle, deixando os vencedores da Copa do Brasil de 2025 em busca de liderança em um momento crítico do campeonato nacional.

Um comunicado oficial do clube dizia: “O Sport Club Corinthians Paulista anuncia a demissão do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por conquistas importantes à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treino desta segunda-feira (06) será conduzido por William Batista, técnico da equipe sub-20.”











