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Jesse Lingard não consegue brilhar em sua primeira partida como titular pelo Corinthians, enquanto o time, que luta contra o rebaixamento na Série A, demite o ex-técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior após derrota devastadora para o Internacional
Dorival Júnior foi demitido
A demissão do ex-técnico da Seleção Brasileira, Dorival, ocorreu após um período turbulento em que o Corinthians não conseguiu registrar nenhuma vitória nas últimas nove partidas em todas as competições. Sob forte pressão, a diretoria do clube decidiu rescindir o contrato do experiente técnico antes mesmo que ele pudesse se pronunciar à imprensa após a derrota por uma diferença mínima no domingo. Essa decisão encerra uma gestão de quase um ano que recentemente saiu do controle, deixando os vencedores da Copa do Brasil de 2025 em busca de liderança em um momento crítico do campeonato nacional.
Um comunicado oficial do clube dizia: “O Sport Club Corinthians Paulista anuncia a demissão do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por conquistas importantes à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treino desta segunda-feira (06) será conduzido por William Batista, técnico da equipe sub-20.”
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A difícil estreia de Lingard como titular
Lingard teve uma atuação discreta em sua primeira partida como titular. O ex-atacante do Manchester United, de 33 anos, que se juntou ao Corinthians em março após deixar o FC Seul, teve dificuldades para influenciar o jogo, registrando apenas 27 toques na bola e nenhum passe decisivo antes de receber um cartão amarelo no início do segundo tempo. Lingard acabou sendo substituído aos 72 minutos, poucos instantes antes de Alexandro Bernabei marcar o gol da vitória para os visitantes.
Um legado de treinamento contraditório
Dorival deixa o clube após conquistar dois troféus durante seu mandato de 63 partidas, incluindo a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no início deste ano. No entanto, nove jogos sem vitórias desde a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR em 19 de fevereiro revelaram-se um obstáculo intransponível, especialmente após a eliminação precoce nas semifinais do Campeonato Paulista. A diretoria deve agora estabilizar um elenco que conta com jogadores de destaque como Lingard, que está vinculado ao clube por contrato até dezembro de 2026, com opção de prorrogação por mais 12 meses.
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O desafio da Libertadores se aproxima
O Corinthians enfrenta uma reviravolta desafiadora enquanto se prepara para o confronto decisivo da CONMEBOL Libertadores contra o Platense, na Argentina, nesta quinta-feira. Resta saber se Lingard e companhia serão recebidos por um novo técnico efetivo quando a partida começar.