Jesse Lingard insiste que Bruno Fernandes deveria estar na disputa pela Bola de Ouro após uma temporada “extraordinária” pelo Manchester United e dá sua opinião sincera sobre Michael Carrick

Lingard jogou ao lado de Fernandes no Old Trafford entre 2020 e 2022 e acredita que seu antigo companheiro de equipe deveria, “sem dúvida”, ser considerado para o maior prêmio individual do futebol.

“Seu desempenho no Manchester United nesta temporada tem sido extraordinário. Ele tem que estar entre os melhores”, disse Lingard em entrevista à BBC Sport.

Ele acrescentou sobre sua relação próxima com Fernandes: “Ele sempre quis ver o melhor de mim no United. Ele sempre foi um cara que esteve presente, com quem eu sempre posso contar.”

Os comentários do jogador, que disputou 32 partidas pela seleção inglesa, vêm depois que outro de seus ex-colegas do United, Paul Pogba, afirmou que Fernandes estaria definitivamente na disputa pelo Ballon d’Or se jogasse pelo Manchester City, que tem sido a força dominante em Manchester durante a maior parte da última década sob o comando de Pep Guardiola.



