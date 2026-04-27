Getty/GOAL
Traduzido por
Jesse Lingard insiste que Bruno Fernandes deveria estar na disputa pela Bola de Ouro após uma temporada “extraordinária” pelo Manchester United e dá sua opinião sincera sobre Michael Carrick
Fernandes lidera a corrida pelo quarto lugar
Fernandes tem sido a força motriz por trás da campanha do United para terminar entre os quatro primeiros da Premier League e garantir a classificação para a Liga dos Campeões, registrando oito gols e 18 assistências em 30 partidas disputadas até o momento. O jogador da seleção de Portugal está a apenas duas assistências de igualar o recorde da liga em uma única temporada, detido conjuntamente por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, e ainda tem cinco jogos pela frente para alcançar essa marca histórica. Vários especialistas apostam que Fernandes vai ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA, mas Lingard foi além ao sugerir que ele deveria estar na disputa pela Bola de Ouro, apesar da ausência do United nas competições europeias nesta temporada.
- Getty Images Sport
"Ele tem que estar lá em cima!"
Lingard jogou ao lado de Fernandes no Old Trafford entre 2020 e 2022 e acredita que seu antigo companheiro de equipe deveria, “sem dúvida”, ser considerado para o maior prêmio individual do futebol.
“Seu desempenho no Manchester United nesta temporada tem sido extraordinário. Ele tem que estar entre os melhores”, disse Lingard em entrevista à BBC Sport.
Ele acrescentou sobre sua relação próxima com Fernandes: “Ele sempre quis ver o melhor de mim no United. Ele sempre foi um cara que esteve presente, com quem eu sempre posso contar.”
Os comentários do jogador, que disputou 32 partidas pela seleção inglesa, vêm depois que outro de seus ex-colegas do United, Paul Pogba, afirmou que Fernandes estaria definitivamente na disputa pelo Ballon d’Or se jogasse pelo Manchester City, que tem sido a força dominante em Manchester durante a maior parte da última década sob o comando de Pep Guardiola.
- AFP
Apostando em Carrick para o cargo definitivo
O United, no entanto, está vivendo um renascimento sob o comando de Carrick, que conquistou oito vitórias em 12 partidas desde que substituiu Ruben Amorim como técnico principal em janeiro. Lingard acredita que Carrick fez o suficiente para merecer o cargo de forma definitiva, afirmando que os Red Devils evoluíram “a passos largos” sob a liderança do lendário ex-meio-campista.
“Pode ser difícil quando diferentes treinadores chegam, com ideias diferentes, pessoal diferente”, diz ele. “Mas acho que eles estão realmente no caminho certo com o Michael. Eu o conheço desde meus dias no United. Sei como ele trabalha. Os rapazes estão indo muito bem sob o comando dele. Ele tem o DNA do Manchester United dentro de si. Ele conhece os meandros do clube.”
- Getty
E agora?
Lingard deixou o United como jogador sem contrato no verão de 2022, antes de passar por uma passagem pouco satisfatória pelo Nottingham Forest. O meio-campista passou então duas temporadas no FC Seul, na Coreia do Sul, o que, segundo ele, foi necessário para “esvaziar a cabeça” e redescobrir sua paixão pelo futebol.
“Conquistamos coisas incríveis [no United]”, disse Lingard. “Mas chega um momento em que você precisa seguir em frente. Para mim, esse lugar foi a Coreia.”
O jogador formado na base do United se transferiu para o Corinthians como agente livre em março e já disputou cinco partidas da Série A brasileira pelo clube. Ele voltará a campo quando o Corinthians enfrentar o Peñarol na fase de grupos da Copa Libertadores na noite de quinta-feira.
Fernandes e Carrick, por sua vez, estão focados no próximo jogo do United pela Premier League, em casa contra o Brentford, na noite de segunda-feira. Eles encerrarão a temporada com partidas contra Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest e Brighton.