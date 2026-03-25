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Jesse Lingard dá um grande passo rumo à estreia pelo Corinthians, mas o ex-ala do Manchester United ainda não foi registrado no clube brasileiro
Avanço na obtenção do visto para o ex-jogador do Manchester United
O ponta de 33 anos aguarda a autorização para defender o Timao desde sua chegada à América do Sul no início deste mês. Ele assinou um contrato válido até o final da temporada atual, com opção de renovação por mais um ano. A emissão de sua autorização de trabalho é o primeiro passo crucial que permite ao Corinthians prosseguir com seu registro formal na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Enquanto o processo administrativo estava em andamento, o técnico Dorival Júnior concentrou-se na preparação física de Lingard. A comissão técnica não teve pressa em agilizar a burocracia durante a pausa para os jogos internacionais, já que o ala de 33 anos assinou um contrato que exige que ele recupere totalmente a forma física após sua saída do FC Seul, na Coreia do Sul.
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Ainda há obstáculos finais para a inscrição
Apesar do avanço na questão do visto, Lingard ainda não está oficialmente registrado para jogar no Brasileirão. O clube precisa agora garantir que seu nome conste no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes que ele possa ser convocado para as escalações das partidas. Assim que os últimos detalhes burocráticos forem apresentados, o registro deverá ser processado com relativa rapidez.
Se o registro for concluído nos próximos dias, Lingard poderá atuar no próximo confronto contra o Fluminense no Maracanã, em 2 de abril. Isso marcaria um momento significativo para o atacante, que busca retribuir a confiança depositada por um clube que acolheu sua chegada com imenso entusiasmo.
A ligação com Memphis Depay
A decisão de Lingard de se transferir para o São Paulo foi fortemente influenciada por um rosto conhecido de sua passagem por Old Trafford. O inglês revelou que as conversas com o jogador da seleção holandesa foram fundamentais para que ele decidisse colocar-se à prova no ambiente apaixonado do futebol brasileiro.
“Ele [Depay] me disse que é o maior clube do Brasil e descreveu os torcedores, a paixão deles”, disse Lingard durante sua apresentação. “E isso foi definitivamente um fator decisivo na minha decisão de aceitar. Estou muito motivado para estar em campo com os outros jogadores e ajudá-los a vencer.”
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Aspirações a títulos no Brasil
O ex-jogador da seleção inglesa chega ao Corinthians com um objetivo específico em mente: aumentar o número de troféus em sua coleção. Depois de visitar o museu do clube, Lingard falou com entusiasmo sobre seu desejo de deixar uma marca duradoura nesta instituição histórica, vestindo a camisa número 77.
“Primeiro, vi os torcedores no aeroporto gritando ‘Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!’ Há tanta paixão por parte da torcida, o que é maravilhoso de se ver. O centro de treinamento aqui é incrível, e os jogadores me receberam de braços abertos; o técnico e o diretor também – foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: estou muito feliz e mal posso esperar para jogar”, acrescentou.