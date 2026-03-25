Jesse Lingard dá um grande passo rumo à estreia pelo Corinthians, mas o ex-ala do Manchester United ainda não foi registrado no clube brasileiro

O ponta de 33 anos aguarda a autorização para defender o Timao desde sua chegada à América do Sul no início deste mês. Ele assinou um contrato válido até o final da temporada atual, com opção de renovação por mais um ano. A emissão de sua autorização de trabalho é o primeiro passo crucial que permite ao Corinthians prosseguir com seu registro formal na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Enquanto o processo administrativo estava em andamento, o técnico Dorival Júnior concentrou-se na preparação física de Lingard. A comissão técnica não teve pressa em agilizar a burocracia durante a pausa para os jogos internacionais, já que o ala de 33 anos assinou um contrato que exige que ele recupere totalmente a forma física após sua saída do FC Seul, na Coreia do Sul.