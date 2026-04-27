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Jesse Lingard avalia as chances da Inglaterra na Copa do Mundo e revela ter entrado em contato com Neymar após sua transferência surpresa para o Corinthians
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Lingard torce pela Inglaterra na busca pelo título da Copa do Mundo
Tendo sido peça fundamental da seleção inglesa que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018, Lingard sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no cenário internacional. Assistindo de longe após sua transferência para o Corinthians, o jogador de 33 anos está convencido de que a atual equipe de Tuchel tem qualidade para finalmente conquistar um título na América do Norte neste verão.
“Sempre tivemos boas chances”, disse Lingard em entrevista à BBC. “Acho que em grandes torneios sempre nos saímos bem. Acredito nos rapazes. Sei o quanto eles são bons, então não vejo por que não.”
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Conectando-se com Neymar na América do Sul
A vida no Brasil já colocou Lingard na órbita de alguns dos maiores ícones do futebol. O novo reforço do Corinthians revelou que tem mantido contato com Neymar, que voltou a integrar o elenco do Santos, clube da sua infância. Lingard está ansioso pela oportunidade de, possivelmente, enfrentar o ex-jogador do Barcelona em campo quando o Corinthians se deparar com o Santos em um futuro próximo.
“É sempre bom jogar contra jogadores de nível mundial”, explicou Lingard. “Você pode testar a si mesmo contra alguns desses caras.”
Refletindo sobre um famoso momento viral em que ele provocou o ex-companheiro de equipe do Man Utd, Marcus Rashford, por conversar com Neymar sobre o tempo, Lingard brincou dizendo que poderia usar a mesma tática. “Seria muitos memes sobre isso, para ser sincero”, ele riu. “Talvez eu mencione o clima brasileiro... está ensolarado!”
Fazendo história com o Corinthians
A transferência para o São Paulo foi recebida com ceticismo por parte de alguns comentaristas locais, mas Lingard está, aos poucos, calando seus críticos. Recentemente, ele fez história ao se tornar o primeiro jogador britânico a marcar um gol na história da Copa do Brasil, com um voleio certeiro contra o Barra. Foi um avanço crucial para um jogador que antes vinha enfrentando dificuldades para atingir a forma física ideal.
Apesar do escrutínio, Lingard está determinado a provar sua qualidade duradoura. “Ainda é futebol de alto nível”, insistiu. “Acho que posso jogar em alto nível. Para mim, era apenas uma questão de competição — o tamanho do clube aqui, o tamanho da liga. Eu tinha ofertas na mesa, mas ainda assim resolvi me testar. Vim para cá para levantar um troféu.”
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Adaptando-se à cultura brasileira
Fora do campo, Lingard está lidando com a pressão única de jogar por um dos clubes mais torcidos do Brasil. Ele já testemunhou a paixão lendária da torcida do Timão, incluindo torcedores que visitam o centro de treinamento para exigir melhores resultados. “Eu nunca tinha passado por isso antes”, explicou ele. “Torcedores entrando no centro de treinamento... conversando conosco. Você vê como eles são apaixonados e querem que a gente jogue bem e vença. Isso só nos dá mais motivos para vencer nos dias de jogo.”
A comunicação é o próximo desafio em sua lista. Embora tenha contado com um tradutor durante sua passagem pela Coreia do Sul, no FC Seul, Lingard está determinado a dominar o português para se integrar plenamente à vida em São Paulo. “O coreano era muito difícil”, observou ele. “Aprendi algumas palavras, mas sinto que aqui eu poderia realmente aprender o idioma.”