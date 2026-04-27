Jesse Lingard avalia as chances da Inglaterra na Copa do Mundo e revela ter entrado em contato com Neymar após sua transferência surpresa para o Corinthians

A vida no Brasil já colocou Lingard na órbita de alguns dos maiores ícones do futebol. O novo reforço do Corinthians revelou que tem mantido contato com Neymar, que voltou a integrar o elenco do Santos, clube da sua infância. Lingard está ansioso pela oportunidade de, possivelmente, enfrentar o ex-jogador do Barcelona em campo quando o Corinthians se deparar com o Santos em um futuro próximo.

“É sempre bom jogar contra jogadores de nível mundial”, explicou Lingard. “Você pode testar a si mesmo contra alguns desses caras.”

Refletindo sobre um famoso momento viral em que ele provocou o ex-companheiro de equipe do Man Utd, Marcus Rashford, por conversar com Neymar sobre o tempo, Lingard brincou dizendo que poderia usar a mesma tática. “Seria muitos memes sobre isso, para ser sincero”, ele riu. “Talvez eu mencione o clima brasileiro... está ensolarado!”