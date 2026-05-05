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Jesse Derry publica uma atualização após a terrível lesão que levou o estreante de 18 anos do Chelsea a precisar de tratamento hospitalar
Derry fala após a assustadora colisão em Stamford Bridge
Derry divulgou um comunicado após um incidente preocupante ocorrido durante a derrota do Chelsea por 3 a 1 para o Nottingham Forest, que levou o jovem jogador a precisar de atendimento hospitalar. O ponta de 18 anos vinha fazendo uma estreia impressionante como titular na Premier League, até que uma forte colisão de cabeças com Zach Abbott, pouco antes do intervalo, interrompeu a partida.
O incidente causou preocupação dentro do Stamford Bridge, com Derry precisando de atendimento médico imediato antes de ser levado ao St Mary’s Hospital. Apesar do contratempo, o jovem tranquilizou os torcedores ao compartilhar uma mensagem nas redes sociais agradecendo àqueles que o ajudaram durante o incidente.
Jovem jogador do Chelsea agradece à equipe médica e aos torcedores
Derry comentou a situação no Instagram após sua internação e agradeceu a todos que o ajudaram.
“Um sonho que se tornou realidade: estrear na Premier League jogando no Stamford Bridge”, escreveu ele. “Gostaria de agradecer a toda a equipe médica do Chelsea, a todos no St Mary’s Hospital, aos meus companheiros de equipe e a todos os torcedores pelo grande apoio. Mal posso esperar para voltar a jogar diante de todos muito em breve.”
Exibição promissora terminou prematuramente
Antes da lesão, Derry vinha sendo um dos destaques do Chelsea em uma partida que acabou terminando em derrota por 3 a 1. Tendo atuado anteriormente apenas em jogos da FA Cup contra o Wrexham e o Hull City, o ponta parecia à vontade no palco da Premier League. O jovem esteve bastante envolvido no jogo ofensivo do Chelsea durante os primeiros minutos.
Um momento notável foi quando ele deu um passe de costas inteligente para João Pedro, que resultou em uma bola de Enzo Fernández acertando a trave. Ele também tentou uma jogada acrobática ousada no meio do primeiro tempo, demonstrando sua confiança.
- AFP
O foco passa a ser a recuperação após o momento decisivo
Por enquanto, as atenções continuam voltadas para a recuperação de Derry após o preocupante incidente. Os torcedores do Chelsea esperam que o jovem possa retornar rapidamente, depois de ter dado sinais animadores durante sua primeira partida como titular na Premier League.
Enquanto isso, o Blues tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade nesta temporada, perdendo 13 de suas 35 partidas na Premier League, o que o deixa atualmente na nona posição e fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. No entanto, a ascensão de Derry oferece um vislumbre positivo do futuro do clube, caso ele consiga se recuperar totalmente e continuar seu desenvolvimento na equipe principal.