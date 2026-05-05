Jesse Derry publica uma atualização após a terrível lesão que levou o estreante de 18 anos do Chelsea a precisar de tratamento hospitalar

Derry divulgou um comunicado após um incidente preocupante ocorrido durante a derrota do Chelsea por 3 a 1 para o Nottingham Forest, que levou o jovem jogador a precisar de atendimento hospitalar. O ponta de 18 anos vinha fazendo uma estreia impressionante como titular na Premier League, até que uma forte colisão de cabeças com Zach Abbott, pouco antes do intervalo, interrompeu a partida.

O incidente causou preocupação dentro do Stamford Bridge, com Derry precisando de atendimento médico imediato antes de ser levado ao St Mary’s Hospital. Apesar do contratempo, o jovem tranquilizou os torcedores ao compartilhar uma mensagem nas redes sociais agradecendo àqueles que o ajudaram durante o incidente.