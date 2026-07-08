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Jesse Derry, jovem jogador do Chelsea, deve ser emprestado de forma inesperada a um clube da Liga dos Campeões após assinar novo contrato
Derry assina novo contrato com o Chelsea antes do empréstimo ao Sporting
De acordo com uma reportagem da BBC Sport, Derry está prestes a fechar uma transferência por empréstimo para o Sporting na próxima temporada. O acordo será um empréstimo direto, sem opção de compra. Essa transferência ocorre após a decisão do Chelsea de recompensar Derry com um novo contrato, após sua estreia no time principal na última temporada.
O atacante inglês chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, incluindo o Bayern de Munique, mas o Chelsea agiu rapidamente para garantir seu futuro a longo prazo. O clube londrino decidiu que uma passagem por Portugal é o próximo passo ideal para sua carreira, permitindo que ele tenha regularidade no futebol profissional após ter impressionado a comissão técnica em suas primeiras partidas.
- Getty
As contratações do Stamford Bridge levam o Derry a uma saída temporária
Enquanto Derry se prepara para se juntar ao Sporting, dependendo do resultado dos exames médicos, o Chelsea deve receber Geovany Quenda, proveniente do clube português, em uma transação de 40 milhões de libras neste verão. Quenda se juntará a um elenco ofensivo bastante numeroso em Stamford Bridge, que já conta com Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens e Alejandro Garnacho.
Consequentemente, o Chelsea decidiu que um empréstimo é a melhor opção para Derry, a fim de garantir que ele tenha tempo de jogo adequado. Enquanto isso, o clube colocou Garnacho à disposição para uma transferência definitiva, descartando qualquer saída temporária para ele. O Chelsea está ansioso para reduzir seu elenco, e encontrar um comprador adequado para Garnacho é uma prioridade à medida que o clube reformula suas opções de ataque.
Ascensão rápida nas categorias de base
Derry tem vivido uma ascensão rápida desde que se juntou à base de juniores do Chelsea, vindo do Crystal Palace, no verão passado. O atacante, que já representou a Inglaterra nas categorias Sub-17, Sub-18 e Sub-19, rapidamente se consolidou como uma grande promessa. Ele disputou três partidas pelo Chelsea na última temporada, conquistando sua primeira titularidade na Premier League contra o Nottingham Forest.
Esse marco foi interrompido pouco antes do intervalo devido a uma colisão de cabeças. No entanto, Derry se recuperou totalmente do contratempo e foi incluído como reserva não utilizado na última partida da temporada, contra o Sunderland, demonstrando que continua firmemente nos planos do time principal daqui para frente.
- AFP
O que vem a seguir para Derry?
Derry viajará agora para Portugal para passar por exames médicos e finalizar sua transferência por empréstimo para o Sporting. Assim que a documentação estiver concluída, ele se integrará ao novo elenco e se preparará para uma temporada exigente, que inclui a Liga dos Campeões. Uma passagem bem-sucedida no exterior poderia levá-lo a retornar a Londres pronto para disputar uma vaga de titular.
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