Jesse Derry, jovem jogador do Chelsea, deve ser emprestado de forma inesperada a um clube da Liga dos Campeões após assinar novo contrato

De acordo com uma reportagem da BBC Sport, Derry está prestes a fechar uma transferência por empréstimo para o Sporting na próxima temporada. O acordo será um empréstimo direto, sem opção de compra. Essa transferência ocorre após a decisão do Chelsea de recompensar Derry com um novo contrato, após sua estreia no time principal na última temporada.

O atacante inglês chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, incluindo o Bayern de Munique, mas o Chelsea agiu rapidamente para garantir seu futuro a longo prazo. O clube londrino decidiu que uma passagem por Portugal é o próximo passo ideal para sua carreira, permitindo que ele tenha regularidade no futebol profissional após ter impressionado a comissão técnica em suas primeiras partidas.



