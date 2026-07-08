Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jesse Derry, jovem jogador do Chelsea, deve ser emprestado de forma inesperada a um clube da Liga dos Campeões após assinar novo contrato

Mercado da bola
Chelsea
Liga dos Campeões
J. Derry
Chelsea Academy
Sporting
Campeonato Português

O ponta do Chelsea, Jesse Derry, está prestes a fechar um contrato de empréstimo de uma temporada com o Sporting CP, clube português de grande tradição, logo após ter assinado um novo contrato em Stamford Bridge. O jovem jogador, muito bem cotado, teve uma temporada de estreia promissora em Londres na última temporada e agora buscará adquirir valiosa experiência na equipe principal e dar continuidade ao seu rápido desenvolvimento na Liga dos Campeões.

  • Derry assina novo contrato com o Chelsea antes do empréstimo ao Sporting

    De acordo com uma reportagem da BBC Sport, Derry está prestes a fechar uma transferência por empréstimo para o Sporting na próxima temporada. O acordo será um empréstimo direto, sem opção de compra. Essa transferência ocorre após a decisão do Chelsea de recompensar Derry com um novo contrato, após sua estreia no time principal na última temporada.

    O atacante inglês chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, incluindo o Bayern de Munique, mas o Chelsea agiu rapidamente para garantir seu futuro a longo prazo. O clube londrino decidiu que uma passagem por Portugal é o próximo passo ideal para sua carreira, permitindo que ele tenha regularidade no futebol profissional após ter impressionado a comissão técnica em suas primeiras partidas.


    • Publicidade
  • Jesse Derry Chelsea 2025-26Getty

    As contratações do Stamford Bridge levam o Derry a uma saída temporária

    Enquanto Derry se prepara para se juntar ao Sporting, dependendo do resultado dos exames médicos, o Chelsea deve receber Geovany Quenda, proveniente do clube português, em uma transação de 40 milhões de libras neste verão. Quenda se juntará a um elenco ofensivo bastante numeroso em Stamford Bridge, que já conta com Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens e Alejandro Garnacho.

    Consequentemente, o Chelsea decidiu que um empréstimo é a melhor opção para Derry, a fim de garantir que ele tenha tempo de jogo adequado. Enquanto isso, o clube colocou Garnacho à disposição para uma transferência definitiva, descartando qualquer saída temporária para ele. O Chelsea está ansioso para reduzir seu elenco, e encontrar um comprador adequado para Garnacho é uma prioridade à medida que o clube reformula suas opções de ataque.

  • Ascensão rápida nas categorias de base

    Derry tem vivido uma ascensão rápida desde que se juntou à base de juniores do Chelsea, vindo do Crystal Palace, no verão passado. O atacante, que já representou a Inglaterra nas categorias Sub-17, Sub-18 e Sub-19, rapidamente se consolidou como uma grande promessa. Ele disputou três partidas pelo Chelsea na última temporada, conquistando sua primeira titularidade na Premier League contra o Nottingham Forest.

    Esse marco foi interrompido pouco antes do intervalo devido a uma colisão de cabeças. No entanto, Derry se recuperou totalmente do contratempo e foi incluído como reserva não utilizado na última partida da temporada, contra o Sunderland, demonstrando que continua firmemente nos planos do time principal daqui para frente.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NOTTINGHAM FORESTAFP

    O que vem a seguir para Derry?

    Derry viajará agora para Portugal para passar por exames médicos e finalizar sua transferência por empréstimo para o Sporting. Assim que a documentação estiver concluída, ele se integrará ao novo elenco e se preparará para uma temporada exigente, que inclui a Liga dos Campeões. Uma passagem bem-sucedida no exterior poderia levá-lo a retornar a Londres pronto para disputar uma vaga de titular.