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Jesse Derry é hospitalizado; Chelsea divulga atualização após lesão grave na cabeça sofrida na derrota para o Nottingham Forest pela Premier League
O Chelsea confirma a internação após susto com lesão
O Chelsea confirmou que Derry foi levado a um hospital local por precaução, após um incidente grave ocorrido no primeiro tempo da derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. O clube agiu rapidamente para tranquilizar os torcedores quanto ao estado de saúde do jovem jogador logo após o apito final.
Em comunicado divulgado pelos canais oficiais do clube, o Chelsea declarou: “O Chelsea FC confirma que Jesse Derry foi levado ao hospital por precaução após sua substituição no primeiro tempo durante a partida de hoje da Premier League contra o Nottingham Forest. Jesse está consciente, conversando e passando por exames de precaução. Desejamos a ele uma rápida recuperação e agradecemos à equipe médica pela resposta imediata.”
- AFP
Stamford Bridge abalada por uma colisão "repugnante"
O incidente ocorreu no final do primeiro tempo, quando Derry, que havia sido escalado de surpresa pelo técnico interino Calum McFarlane, colidiu com o zagueiro do Forest, Zach Abbott. O jovem precisou receber oxigênio após o choque de cabeças, que aconteceu quando ambos os jogadores disputavam uma bola alta na área.
Enquanto Abbott conseguiu continuar, Derry permaneceu imóvel em campo por mais de 10 minutos. A intervenção da equipe médica foi imediata, e a preocupação dos jogadores de ambos os times era evidente enquanto o jogador de 18 anos recebia atendimento antes de ser retirado de maca sob uma ovação de pé da torcida da casa.
O técnico interino Calum McFarlane disse ao programa Match of the Day da BBC após a partida: “Todos os sinais são positivos no momento, então temos esperança de que ele esteja em boas condições e, pelo que ouvimos, o quadro é favorável.
"Estou arrasado pelo Jesse, achei que ele jogou bem. Ele nos deu uma vantagem — um momento importante para ele que terminou de forma triste."
Uma tarde desastrosa para os Blues
A lesão de uma de suas maiores promessas foi o ponto alto de um dia para esquecer para o técnico interino. Em campo, o Chelsea sofreu uma derrota por 3 a 1, resultado que ameaça suas esperanças de garantir uma vaga nas competições europeias pela classificação na Premier League.
McFarlane criticou duramente o início “inaceitável” de sua equipe em Stamford Bridge, após sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos, exigindo uma reação significativa antes do próximo confronto contra o Liverpool.
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Chelsea está fora da disputa pelo top 5
As ambições do Chelsea de terminar entre os cinco primeiros chegaram oficialmente ao fim a três rodadas do fim, já que o time está 10 pontos atrás do Aston Villa, quinto colocado. Atualmente quatro pontos atrás do Bournemouth, sexto colocado, os Blues enfrentam uma difícil viagem a Anfield neste sábado para enfrentar o Liverpool. Este confronto decisivo antecede as duas últimas partidas da temporada contra o Tottenham e o Sunderland, que determinarão sua posição final na tabela. O Blues ainda pode se classificar para a Liga dos Campeões, mas precisa terminar em sexto lugar e torcer para que o Aston Villa vença a Liga Europa e termine entre os cinco primeiros.