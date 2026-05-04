Jesse Derry é hospitalizado; Chelsea divulga atualização após lesão grave na cabeça sofrida na derrota para o Nottingham Forest pela Premier League

O incidente ocorreu no final do primeiro tempo, quando Derry, que havia sido escalado de surpresa pelo técnico interino Calum McFarlane, colidiu com o zagueiro do Forest, Zach Abbott. O jovem precisou receber oxigênio após o choque de cabeças, que aconteceu quando ambos os jogadores disputavam uma bola alta na área.

Enquanto Abbott conseguiu continuar, Derry permaneceu imóvel em campo por mais de 10 minutos. A intervenção da equipe médica foi imediata, e a preocupação dos jogadores de ambos os times era evidente enquanto o jogador de 18 anos recebia atendimento antes de ser retirado de maca sob uma ovação de pé da torcida da casa.

O técnico interino Calum McFarlane disse ao programa Match of the Day da BBC após a partida: “Todos os sinais são positivos no momento, então temos esperança de que ele esteja em boas condições e, pelo que ouvimos, o quadro é favorável.

"Estou arrasado pelo Jesse, achei que ele jogou bem. Ele nos deu uma vantagem — um momento importante para ele que terminou de forma triste."