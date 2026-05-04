Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Jesse Derry é hospitalizado; Chelsea divulga atualização após lesão grave na cabeça sofrida na derrota para o Nottingham Forest pela Premier League

Chelsea
Premier League
J. Derry
Nottingham Forest
Chelsea x Nottingham Forest

O Chelsea divulgou um comunicado oficial sobre o estado de saúde de Jesse Derry, depois que o jovem foi levado às pressas para o hospital durante o confronto da Premier League contra o Nottingham Forest, na segunda-feira. O jogador formado na base, que fazia sua estreia como titular pelo Blues, se envolveu em uma colisão preocupante que causou um longo atraso no Stamford Bridge.

  • O Chelsea confirma a internação após susto com lesão

    O Chelsea confirmou que Derry foi levado a um hospital local por precaução, após um incidente grave ocorrido no primeiro tempo da derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. O clube agiu rapidamente para tranquilizar os torcedores quanto ao estado de saúde do jovem jogador logo após o apito final.

    Em comunicado divulgado pelos canais oficiais do clube, o Chelsea declarou: “O Chelsea FC confirma que Jesse Derry foi levado ao hospital por precaução após sua substituição no primeiro tempo durante a partida de hoje da Premier League contra o Nottingham Forest. Jesse está consciente, conversando e passando por exames de precaução. Desejamos a ele uma rápida recuperação e agradecemos à equipe médica pela resposta imediata.”

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Stamford Bridge abalada por uma colisão "repugnante"

    O incidente ocorreu no final do primeiro tempo, quando Derry, que havia sido escalado de surpresa pelo técnico interino Calum McFarlane, colidiu com o zagueiro do Forest, Zach Abbott. O jovem precisou receber oxigênio após o choque de cabeças, que aconteceu quando ambos os jogadores disputavam uma bola alta na área.

    Enquanto Abbott conseguiu continuar, Derry permaneceu imóvel em campo por mais de 10 minutos. A intervenção da equipe médica foi imediata, e a preocupação dos jogadores de ambos os times era evidente enquanto o jogador de 18 anos recebia atendimento antes de ser retirado de maca sob uma ovação de pé da torcida da casa.

    O técnico interino Calum McFarlane disse ao programa Match of the Day da BBC após a partida: “Todos os sinais são positivos no momento, então temos esperança de que ele esteja em boas condições e, pelo que ouvimos, o quadro é favorável.

    "Estou arrasado pelo Jesse, achei que ele jogou bem. Ele nos deu uma vantagem — um momento importante para ele que terminou de forma triste."

  • Uma tarde desastrosa para os Blues

    A lesão de uma de suas maiores promessas foi o ponto alto de um dia para esquecer para o técnico interino. Em campo, o Chelsea sofreu uma derrota por 3 a 1, resultado que ameaça suas esperanças de garantir uma vaga nas competições europeias pela classificação na Premier League.

    McFarlane criticou duramente o início “inaceitável” de sua equipe em Stamford Bridge, após sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos, exigindo uma reação significativa antes do próximo confronto contra o Liverpool.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea está fora da disputa pelo top 5

    As ambições do Chelsea de terminar entre os cinco primeiros chegaram oficialmente ao fim a três rodadas do fim, já que o time está 10 pontos atrás do Aston Villa, quinto colocado. Atualmente quatro pontos atrás do Bournemouth, sexto colocado, os Blues enfrentam uma difícil viagem a Anfield neste sábado para enfrentar o Liverpool. Este confronto decisivo antecede as duas últimas partidas da temporada contra o Tottenham e o Sunderland, que determinarão sua posição final na tabela. O Blues ainda pode se classificar para a Liga dos Campeões, mas precisa terminar em sexto lugar e torcer para que o Aston Villa vença a Liga Europa e termine entre os cinco primeiros.

Liga Europa
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE