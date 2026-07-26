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Jermain Defoe é acusado de não comparecer aos treinos, enquanto o diretor do Woking explica a decisão de rescindir o contrato do ex-jogador do Tottenham após quatro meses no cargo
O Woking explica a saída repentina de Defoe em meio a “preocupações crescentes”
O diretor de futebol do Woking, Jody Brown, revelou os motivos por trás da decisão do clube de rescindir o contrato de Defoe após apenas quatro meses no cargo. O ex-atacante do Tottenham e da seleção inglesa foi demitido na quinta-feira, após comandar seis partidas do campeonato, e o clube da National League agora busca um novo técnico para a nova temporada.
Brown admitiu que a contratação de Defoe tinha sido decisão sua, mas afirmou que “preocupações crescentes” em todo o clube acabaram forçando o Woking a agir. Ele alegou que comentários de jogadores, comissão técnica e outros departamentos levantaram dúvidas sobre o comprometimento do técnico nas semanas que antecederam sua saída.
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Brown expõe suas preocupações quanto à conduta de Defoe
Ao explicar a decisão, Brown assumiu a responsabilidade pela contratação de Defoe antes de detalhar os motivos pelos quais o clube decidiu encerrar sua passagem pelo time.
“A recomendação para nomear Jermain como técnico foi minha, e assumo total responsabilidade por isso”, disse ele ao site oficial do clube. “Depois de me reunir com ele em várias ocasiões, acreditei que ele fosse a pessoa certa para conduzir o clube a uma nova e empolgante era... No entanto, nas últimas semanas, houve feedback de toda a estrutura do clube, incluindo jogadores, comissão técnica e outros departamentos, a respeito de preocupações crescentes.”
Brown também alegou que Defoe e seu assistente não compareceram a compromissos importantes enquanto os preparativos para a temporada continuavam, acrescentando: “Posteriormente, foi marcada uma reunião envolvendo os diretores, o técnico, o assistente técnico e o chefe de operações para analisar os preparativos para a temporada. Nem Jermain nem seu assistente compareceram àquela reunião ou ao treino daquele dia.”
Defoe conta sua versão da história
Defoe apresentou uma versão diferente dos acontecimentos após sua saída, insistindo que as circunstâncias nos bastidores tornaram impossível para ele continuar, apesar de sua crença no projeto.
Ele disse: “Infelizmente, as circunstâncias acabaram por tornar impossível para mim continuar no cargo. Tenho muito orgulho do trabalho realizado durante minha passagem pelo clube e sentia sinceramente que estávamos construindo algo especial.”
O técnico de 43 anos deixa o cargo após 116 dias no comando, tendo registrado duas vitórias e uma derrota em seis partidas do campeonato. Sua última partida foi uma derrota por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Braintree Town, antes que as relações entre o técnico e o clube se deteriorassem.
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O Woking inicia a busca por um novo técnico
O Woking precisa agir rapidamente para nomear um substituto antes do início da temporada da National League, já que a partida de estreia contra o Sutton United se aproxima rapidamente. O clube agora enfrenta a tarefa de se reorganizar após uma contratação que terminou em desentendimento público.
Para Defoe, essa passagem de curta duração representa seu primeiro cargo como técnico principal após ter atuado como treinador no Rangers e no Tottenham, e espera-se que o ex-atacante leve essa experiência para sua próxima oportunidade.
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