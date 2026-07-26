Jermain Defoe é acusado de não comparecer aos treinos, enquanto o diretor do Woking explica a decisão de rescindir o contrato do ex-jogador do Tottenham após quatro meses no cargo

Ao explicar a decisão, Brown assumiu a responsabilidade pela contratação de Defoe antes de detalhar os motivos pelos quais o clube decidiu encerrar sua passagem pelo time.

“A recomendação para nomear Jermain como técnico foi minha, e assumo total responsabilidade por isso”, disse ele ao site oficial do clube. “Depois de me reunir com ele em várias ocasiões, acreditei que ele fosse a pessoa certa para conduzir o clube a uma nova e empolgante era... No entanto, nas últimas semanas, houve feedback de toda a estrutura do clube, incluindo jogadores, comissão técnica e outros departamentos, a respeito de preocupações crescentes.”

Brown também alegou que Defoe e seu assistente não compareceram a compromissos importantes enquanto os preparativos para a temporada continuavam, acrescentando: “Posteriormente, foi marcada uma reunião envolvendo os diretores, o técnico, o assistente técnico e o chefe de operações para analisar os preparativos para a temporada. Nem Jermain nem seu assistente compareceram àquela reunião ou ao treino daquele dia.”