Jacquet aparentemente é feito da mesma matéria que o astro do Arsenal Saliba, com o ex-meio-campista do Liverpool Murphy, que falava em associação com Snabbare, dizendo à GOAL quando essa sugestão lhe foi apresentada: “É difícil não se empolgar quando você vê como ele é bom e como é elegante com a bola, saindo jogando com ela.

“Acho que ainda precisamos vê-lo defensivamente ao longo de um período de tempo. Ele parece ter todos os atributos para ser um jogador maravilhoso, mas, acima de tudo, como zagueiro, acho que a maior qualidade que você aprende é a tomada de decisão. Você pode ter todas as qualidades do mundo, mas, se sua tomada de decisão não for boa, ainda assim pode parecer vulnerável.

“Então, no momento, ainda há um pouco de trabalho a ser feito para que ele me convença dessa comparação com Saliba, se preferir, mas o potencial definitivamente está lá. E, como qualquer bom jovem defensor, você precisa de ajuda ao seu redor.

“Não acho que, particularmente neste momento, a situação dos laterais no Liverpool esteja ajudando os zagueiros porque, embora [Ronald] Araujo tenha chegado e lhes dado um pouco mais de estabilidade, eles ainda parecem um pouco vulneráveis às vezes. O Fulham teve várias chances, o Atletico teve, o Forest teve. Então sinto que ele vai ter seus altos e baixos nesta temporada, assim como o time. Mas, sim, ele parece ter potencial para ser uma verdadeira superestrela da equipe.

“Acho que às vezes valorizamos os jogadores muito rapidamente, em vez de simplesmente analisá-los por uma temporada e realmente ver do que eles são feitos quando os meses de inverno chegam e os jogos difíceis aparecem, quando você está cansado e quando os jogadores ao seu redor... pode haver um momento na temporada em que Van Dijk não esteja ao lado dele, e então veremos um pouco mais sobre ele. Então esses são os pequenos testes que ele terá pela frente.”