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Jeremy Jacquet é um clone de William Saliba? Liverpool contratou futuro ‘superastro’ por £ 60 milhões, enquanto Danny Murphy diz ao zagueiro francês a ‘maior qualidade’ que ele precisa aprender
O Liverpool gastou alto para adquirir o potencial de Jacquet
Aqueles em Anfield perceberam esse potencial há algum tempo, com um pacote de transferência de £ 60 milhões (US$ 80 mi) com o Rennes sendo acertado ainda em fevereiro. Jacquet permaneceu em seu país antes de seguir para Merseyside no verão.
Ele se encaixou perfeitamente aos planos de Andoni Iraola. Houve quem questionasse como o Liverpool se sairia defensivamente nesta temporada após perder Andy Robertson e Ibrahima Konate como agentes livres.
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Francês se destacando ao lado do capitão do clube, Van Dijk
Jacquet ajudou a acalmar qualquer temor por lá, com uma série de atuações seguras ao lado do capitão do clube, Virgil van Dijk. No maestro holandês, o internacional sub-21 da França tem à disposição o melhor mentor possível.
Não que ele pareça precisar de muita orientação e lapidação, já que os muitos desafios impostos pela vida na elite do futebol inglês vêm sendo encarados de frente. Ele tem se mostrado forte na marcação, sereno com a bola e capaz de distribuir passes desde a defesa.
Jacquet pode atingir o nível da estrela do Arsenal, Saliba?
Jacquet aparentemente é feito da mesma matéria que o astro do Arsenal Saliba, com o ex-meio-campista do Liverpool Murphy, que falava em associação com Snabbare, dizendo à GOAL quando essa sugestão lhe foi apresentada: “É difícil não se empolgar quando você vê como ele é bom e como é elegante com a bola, saindo jogando com ela.
“Acho que ainda precisamos vê-lo defensivamente ao longo de um período de tempo. Ele parece ter todos os atributos para ser um jogador maravilhoso, mas, acima de tudo, como zagueiro, acho que a maior qualidade que você aprende é a tomada de decisão. Você pode ter todas as qualidades do mundo, mas, se sua tomada de decisão não for boa, ainda assim pode parecer vulnerável.
“Então, no momento, ainda há um pouco de trabalho a ser feito para que ele me convença dessa comparação com Saliba, se preferir, mas o potencial definitivamente está lá. E, como qualquer bom jovem defensor, você precisa de ajuda ao seu redor.
“Não acho que, particularmente neste momento, a situação dos laterais no Liverpool esteja ajudando os zagueiros porque, embora [Ronald] Araujo tenha chegado e lhes dado um pouco mais de estabilidade, eles ainda parecem um pouco vulneráveis às vezes. O Fulham teve várias chances, o Atletico teve, o Forest teve. Então sinto que ele vai ter seus altos e baixos nesta temporada, assim como o time. Mas, sim, ele parece ter potencial para ser uma verdadeira superestrela da equipe.
“Acho que às vezes valorizamos os jogadores muito rapidamente, em vez de simplesmente analisá-los por uma temporada e realmente ver do que eles são feitos quando os meses de inverno chegam e os jogos difíceis aparecem, quando você está cansado e quando os jogadores ao seu redor... pode haver um momento na temporada em que Van Dijk não esteja ao lado dele, e então veremos um pouco mais sobre ele. Então esses são os pequenos testes que ele terá pela frente.”
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Jogos do Liverpool em 2026-27: rumo a Bournemouth
Jacquet ajudou a equipe a conquistar dois jogos sem sofrer gols nesta temporada, contra Ipswich e Fulham, mas o Liverpool ainda não engrenou coletivamente. Isso apesar de seguir invicto em seis partidas em todas as competições.
A equipe voltará a jogar fora de casa neste fim de semana, em visita ao ex-clube de Iraola, o Bournemouth, com o Liverpool buscando que seu sistema defensivo ofereça a base sobre a qual uma atuação para vencer a partida possa ser construída.
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