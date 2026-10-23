O jogo de Doku se baseia em partir para cima dos laterais adversários e colocá-los na defensiva. Sua velocidade permite arrancadas diretas até o terço final do campo, enquanto sua habilidade técnica pode deixar os defensores perdidos.

Essas qualidades apareceram pela primeira vez quando ele despontou na equipe principal do Anderlecht, em seu país natal. Não demoraria para que seu potencial chamasse a atenção, e o Rennes o levou para a França em 2020.

Nas três temporadas seguintes, sua participação em gols continuou a crescer. Grandes clubes de toda a Europa acompanhavam de perto o talentoso criador de jogadas, dono de um baixo centro de gravidade.

O City acabou vencendo a disputa por sua contratação e pagou £ 55 milhões (US$ 74 milhões) pela transferência. Doku precisava provar seu valor ao exigente técnico catalão Pep Guardiola.

Ele nem sempre teve vaga garantida entre os titulares no início de sua passagem pela Inglaterra, mas acabou conquistando um lugar mais regular na equipe. Com o Manchester City, celebrou títulos da Premier League, da Copa da Inglaterra, da Carabao Cup, da Community Shield e do Mundial de Clubes da FIFA.