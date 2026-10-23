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Jeremy Doku pode alcançar o nível de Vinicius Jr e Luis Diaz? Astro do Manchester City é informado sobre o que precisa melhorar para entrar na elite mundial dos pontas-esquerdas
Doku chegou ao Manchester City em uma transferência de £55 milhões
O jogo de Doku se baseia em partir para cima dos laterais adversários e colocá-los na defensiva. Sua velocidade permite arrancadas diretas até o terço final do campo, enquanto sua habilidade técnica pode deixar os defensores perdidos.
Essas qualidades apareceram pela primeira vez quando ele despontou na equipe principal do Anderlecht, em seu país natal. Não demoraria para que seu potencial chamasse a atenção, e o Rennes o levou para a França em 2020.
Nas três temporadas seguintes, sua participação em gols continuou a crescer. Grandes clubes de toda a Europa acompanhavam de perto o talentoso criador de jogadas, dono de um baixo centro de gravidade.
O City acabou vencendo a disputa por sua contratação e pagou £ 55 milhões (US$ 74 milhões) pela transferência. Doku precisava provar seu valor ao exigente técnico catalão Pep Guardiola.
Ele nem sempre teve vaga garantida entre os titulares no início de sua passagem pela Inglaterra, mas acabou conquistando um lugar mais regular na equipe. Com o Manchester City, celebrou títulos da Premier League, da Copa da Inglaterra, da Carabao Cup, da Community Shield e do Mundial de Clubes da FIFA.
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Doku pode igualar a produção de Vini Jr e Diaz?
Há a expectativa de que Doku possa oferecer ainda mais, já que o consenso é de que ele pode marcar mais gols. Até agora, nunca chegou a dez gols em uma única temporada.
São esses os números que ele precisa alcançar para ficar no mesmo patamar de Vinicius, ‘galáctico’ do Real Madrid, e Diaz, astro do Bayern de Munique, no topo do futebol mundial. Os dois atacantes sul-americanos costumam marcar mais de 20 gols, além de somar números expressivos de assistências.
Questionado se Doku pode chegar a esse nível, Albert, ex-jogador da seleção belga que falou em parceria com a Haypp, disse à GOAL: “Claro. Doku tem muitas qualidades.
“Eu o vi quando começou aqui na Bélgica, no Anderlecht, e, assim que tocou na bola, assim que começou a jogar, todo mundo na Bélgica soube que ele se tornaria um jogador extraordinário.
“O problema é que Jeremy ainda é jovem e, às vezes, faz coisas incríveis, mas, em outras, segura demais a bola. Com Guardiola, ele alcançou outro nível.
“Na Copa do Mundo, ele teve muito azar com a Bélgica porque precisou voltar para o nascimento de seu filho e não fez uma Copa muito boa. Desde então, um ou dois jogadores entraram na seleção, e Jeremy terá algumas dificuldades para voltar a ser titular pela Bélgica.
“Mas, se jogar pelo Manchester City e estiver em boa forma, sempre estará na lista de relacionados.”
Belga acredita que pode ser um dos melhores
Doku acredita que pode se tornar um dos melhores da atualidade. Em abril, falou ao The Guardian sobre seus esforços para se igualar a Vini e companhia: “Acho que, se eu marcar gols, a conversa será outra. Em assistências, estou bem.
“Preciso aparecer mais nas áreas em que dá para marcar gols fáceis, de um toque só. Quando olho para os meus gols, todos vêm depois de dribles. Quero marcar pelo menos cinco gols de um toque só por temporada. Isso faria uma grande diferença.
“Um ponta precisa marcar gols. Se eu fizer esses gols, acredito que posso chegar lá e ser o melhor ponta do mundo, com certeza, 100%.”
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Saga do fair play financeiro gera especulações sobre transferências
A ambição de Doku é admirável, e todo jogador deve buscar evoluir constantemente. No entanto, uma ou outra distração surgiu no Manchester City, com 114 acusações relacionadas ao Financial Fair Player (FFP) e a ameaça de punições severas pairando sobre o Etihad Stadium.
Há quem sugira que o Manchester City pode sofrer uma perda de pontos que leve ao rebaixamento para a Championship. Doku não vai querer disputar a segunda divisão nesta fase da carreira, e possíveis destinos para uma transferência em 2027 já são alvo de especulação.
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