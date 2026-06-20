Jeremy Doku está fora do confronto da Bélgica contra o Irã após uma infecção respiratória ter se agravado novamente

A notícia pegou os Red Devils de surpresa, pouco antes do treino coletivo programado na Califórnia. Doku foi uma ausência notável em campo quando o time se reuniu para se preparar para a segunda partida do torneio. Desde então, foi confirmado que ele não participará do confronto contra o Irã devido a um problema respiratório persistente.

De acordo com o Sporza, o ponta vem enfrentando dificuldades respiratórias há várias semanas. Doku viajou inicialmente com a equipe da Bélgica mesmo estando com um resfriado forte, embora parecesse estar se recuperando após uma excelente atuação no segundo tempo da estreia do torneio contra o Egito. No entanto, seu estado se agravou na noite de sábado, após uma noite difícil em Los Angeles.