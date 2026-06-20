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Moataz Bellah El Hadedy

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Jeremy Doku está fora do confronto da Bélgica contra o Irã após uma infecção respiratória ter se agravado novamente

Bélgica
Copa do Mundo
J. Doku
República Islâmica do Irã
Bélgica x República Islâmica do Irã

Os preparativos da Bélgica para a Copa do Mundo sofreram um revés significativo, já que o craque Jeremy Doku foi descartado para a próxima partida da fase de grupos contra o Irã. O atacante do Manchester City vem enfrentando uma infecção respiratória recorrente que o impediu de treinar em Los Angeles.

  • Um problema de saúde recorrente em Los Angeles

    A notícia pegou os Red Devils de surpresa, pouco antes do treino coletivo programado na Califórnia. Doku foi uma ausência notável em campo quando o time se reuniu para se preparar para a segunda partida do torneio. Desde então, foi confirmado que ele não participará do confronto contra o Irã devido a um problema respiratório persistente.

    De acordo com o Sporza, o ponta vem enfrentando dificuldades respiratórias há várias semanas. Doku viajou inicialmente com a equipe da Bélgica mesmo estando com um resfriado forte, embora parecesse estar se recuperando após uma excelente atuação no segundo tempo da estreia do torneio contra o Egito. No entanto, seu estado se agravou na noite de sábado, após uma noite difícil em Los Angeles.

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    Atualização oficial sobre o estado de saúde e plano de tratamento

    Após consultas com a equipe médica belga, foi tomada a decisão de retirar o jogador da convocação para permitir que ele se recupere totalmente. O atacante já está em tratamento com antibióticos para combater a infecção. “É melhor deixá-lo descansar agora e, depois, prepará-lo para a última partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia”, explicou Vincent Mannaert, diretor esportivo da Bélgica.

    A declaração de Mannaert confirma que não se vai arriscar a sua participação na partida imediata. A esperança é que o período de repouso intensivo e a medicação permitam que o veloz ponta retorne em plena forma para a última partida do Grupo G na próxima semana.

  • Ajustes táticos para os Red Devils

    A ausência de Doku cria uma lacuna significativa no ataque belga, forçando o técnico Garcia a repensar sua estratégia ofensiva. O jogador do Manchester City é conhecido por sua habilidade de superar os defensores no um contra um, uma característica que certamente fará falta à Bélgica diante de uma defesa iraniana disciplinada. Para compensar, espera-se que haja mudanças internas no time titular.

    A solução mais provável será a mudança de Leandro Trossard para sua posição preferida na ala esquerda. Essa abertura no lado direito do ataque deixa uma vaga que pode ser preenchida por vários candidatos. Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere são considerados opções viáveis para entrar na escalação titular para essa partida crucial.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Panorama do Grupo G e o que está em jogo na fase de classificação

    A Bélgica encontra-se atualmente em uma disputa acirrada no Grupo G, onde todas as quatro seleções — incluindo a Nova Zelândia e o Egito — somam um ponto após a primeira rodada de jogos. A partida contra o Irã, em Los Angeles, continua sendo um momento decisivo para os Diabos Vermelhos, caso queiram garantir um caminho tranquilo até as oitavas de final.



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