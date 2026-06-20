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Jeremy Doku está fora do confronto da Bélgica contra o Irã após uma infecção respiratória se agravar novamente
Um problema de saúde recorrente em Los Angeles
A notícia pegou os Red Devils de surpresa, pouco antes do treino em grupo programado na Califórnia. Doku foi uma ausência notável no campo quando o time se reuniu para se preparar para a segunda partida do torneio. Desde então, foi confirmado que ele não participará do confronto contra o Irã devido a um problema respiratório persistente.
De acordo com o Sporza, o ponta vem enfrentando dificuldades respiratórias há várias semanas. Doku viajou inicialmente com a equipe da Bélgica mesmo estando com um resfriado forte, embora parecesse estar se recuperando após uma excelente atuação no segundo tempo da estreia do torneio contra o Egito. No entanto, seu estado se agravou na noite de sábado, após uma noite difícil em Los Angeles.
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Atualização oficial sobre o estado de saúde e plano de tratamento
Após consultas com a equipe médica belga, foi tomada a decisão de retirar o jogador da convocação para permitir que ele se recupere totalmente. O atacante já está em tratamento com antibióticos para combater a infecção. “É melhor deixá-lo descansar agora e, depois, prepará-lo para a última partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia”, explicou Vincent Mannaert, diretor esportivo da Bélgica.
A declaração de Mannaert confirma que não se vai arriscar a sua participação na partida imediata. A esperança é que o período de repouso intensivo e a medicação permitam que o veloz ponta retorne em plena forma para a última partida do Grupo G na próxima semana.
Ajustes táticos para os Red Devils
A ausência de Doku cria uma lacuna significativa no ataque belga, forçando o técnico Garcia a repensar sua estratégia ofensiva. O jogador do Manchester City é conhecido por sua habilidade de superar os defensores no um contra um, uma característica que certamente fará falta à Bélgica diante de uma defesa iraniana disciplinada. Para compensar, espera-se que haja mudanças internas no time titular.
A solução mais provável será a mudança de Leandro Trossard para sua posição preferida na ala esquerda. Essa abertura no lado direito do ataque deixa uma vaga que pode ser preenchida por vários candidatos. Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere são considerados opções viáveis para entrar na escalação titular para essa partida decisiva.
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Panorama do Grupo G e o que está em jogo na fase de classificação
A Bélgica encontra-se atualmente em uma disputa acirrada no Grupo G, onde todas as quatro seleções — incluindo a Nova Zelândia e o Egito — somam um ponto após a primeira rodada de jogos. A partida contra o Irã, em Los Angeles, continua sendo um momento decisivo para os Diabos Vermelhos, caso queiram garantir um caminho tranquilo até as oitavas de final.