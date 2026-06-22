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USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

Jeremy Doku é pai! Nasce o primeiro filho do astro da Bélgica e do Manchester City, e o ponta deve voltar rapidamente para a partida decisiva da Copa do Mundo

J. Doku
Bélgica
Nova Zelândia
Copa do Mundo
Manchester City

Jeremy Doku, ponta do Manchester City e da seleção da Bélgica, tornou-se pai pela primeira vez após receber um menino durante a Copa do Mundo. O jogador de 24 anos recebeu permissão especial para se ausentar do campo de treinamento dos Red Devils, nos Estados Unidos, a fim de viajar para Londres para o nascimento de seu filho.

  • Uma nova integrante na família Doku

    A Federação Belga de Futebol confirmou nesta segunda-feira que Doku e sua esposa, Shireen, comemoraram o nascimento de seu primeiro filho, chamado Praise. O craque do Manchester City recebeu permissão para deixar o centro de treinamento da seleção nacional pouco antes do confronto da Bélgica contra o Irã, na fase de grupos, a fim de estar presente nesse momento tão especial.

    A Federação Belga de Futebol (RBFA) divulgou um comunicado confirmando a notícia, afirmando: “Jeremy recebeu ontem, antes da partida, a notícia de que o nascimento era iminente. Em consulta com a equipe médica dos Diabos Vermelhos, decidiu-se conceder-lhe temporariamente a oportunidade de se juntar à esposa em Londres.”


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    Autorização médica para a viagem rápida

    A disponibilidade de Doku para a partida contra o Irã já estava em dúvida devido a uma infecção respiratória que o impediu de participar dos treinos em Los Angeles. No entanto, o médico da seleção, Brahim Hacene, explicou que o estado de saúde do jogador não o impediu de fazer o voo transatlântico para apoiar sua parceira durante o parto.

    “Como ele já vinha recebendo a medicação ajustada há vários dias, pôde voar sem risco médico para estar com sua família nesse momento especial”, confirmou Hacene.

    “Tudo correu muito bem, e a mãe, o pai e o filho estão ótimos. Jeremy se reunirá ao grupo em Seattle amanhã à noite.”


  • Superando a controvérsia externa

    A decisão de Doku deixar a seleção no meio do torneio não deixou de gerar críticas. O ponta já havia manifestado anteriormente seu desejo de estar presente no parto, o que gerou um acirrado debate na mídia. Notavelmente, um apresentador sofreu forte reação negativa após sugerir que os pais eram “inúteis” durante o parto e que a Copa do Mundo deveria ter prioridade.

    Esses comentários geraram uma onda de indignação nas redes sociais, levando a emissora a emitir um pedido público de desculpas e a suspender o apresentador. Apesar do alvoroço, Doku permaneceu focado em suas responsabilidades pessoais e profissionais, como evidenciado por sua alegre postagem após a chegada de Praise.


  • FBL-WC-2026-MATCH39-BEL-IRIAFP

    Se aproxima um confronto decisivo na Nova Zelândia

    A campanha da Bélgica em campo tem sido motivo de frustração para os torcedores, após dois empates nas partidas de estreia contra o Egito e o Irã. Os Diabos Vermelhos empataram sem gols com o Irã em sua última partida, resultado que levou a mídia belga a questionar a criatividade da equipe na ausência de seu craque da lateral.

    Espera-se que Doku se junte novamente ao elenco de Rudi Garcia em Seattle na terça-feira. Seu retorno ocorre em um momento crítico, já que a Bélgica precisa garantir uma vitória sobre a Nova Zelândia na sexta-feira para assegurar sua classificação para as oitavas de final e manter vivos seus sonhos na Copa do Mundo.