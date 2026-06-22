Jeremy Doku é pai! Nasce o primeiro filho do astro da Bélgica e do Manchester City, e o ponta deve voltar rapidamente para a partida decisiva da Copa do Mundo

A Federação Belga de Futebol confirmou nesta segunda-feira que Doku e sua esposa, Shireen, comemoraram o nascimento de seu primeiro filho, chamado Praise. O craque do Manchester City recebeu permissão para deixar o centro de treinamento da seleção nacional pouco antes do confronto da Bélgica contra o Irã, na fase de grupos, a fim de estar presente nesse momento tão especial.

A Federação Belga de Futebol (RBFA) divulgou um comunicado confirmando a notícia, afirmando: “Jeremy recebeu ontem, antes da partida, a notícia de que o nascimento era iminente. Em consulta com a equipe médica dos Diabos Vermelhos, decidiu-se conceder-lhe temporariamente a oportunidade de se juntar à esposa em Londres.”



