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“Jeremy Doku é futebol puro” – Qualidades que tornam o ponta do Manchester City “perigoso” são destacadas pelo ex-jogador da seleção belga Toby Alderweireld
Doku correspondeu à aposta de 55 milhões de libras do Manchester City
Doku chega a esse torneio após uma temporada produtiva no clube, na qual marcou oito gols e deu 12 assistências em 47 partidas. Ele comemorou as conquistas da Carabao Cup e da FA Cup como parte de um elenco repleto de estrelas no Etihad Stadium.
Há a promessa de que ainda há muito mais por vir do veloz jogador de 24 anos, com cada temporada revelando um potencial cada vez mais empolgante. Ele trabalhará sob o comando de um novo técnico em Manchester na próxima temporada, já que Pep Guardiola encerrou uma brilhante passagem de 10 anos como técnico do City.
Espera-se que Enzo Maresca assuma o desafio de suceder um grande nome da era moderna, e ele encontrará um papel de destaque para Doku nos planos para a Premier League e a Liga dos Campeões. O acordo de 55 milhões de libras (74 milhões de dólares) fechado com o Rennes em 2023 parece ter sido um investimento bem feito.
Doku já conquistou um título na Inglaterra e elevou sua contagem de partidas pela seleção para 42. A “Geração de Ouro” do futebol belga começou a se desintegrar, mas novos líderes estão prontos para assumir o comando.
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Será que Doku pode se tornar o líder da nova geração da Bélgica?
Questionado sobre se Doku poderia se tornar o líder carismático desse grupo, o ex-zagueiro da seleção belga Alderweireld — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BOYLE Sports — disse: “Sim, claro. Algumas pessoas dizem que Jeremy Doku não chega aos números de assistências e gols dos maiores jogadores do planeta. Mas não se esqueçam do quão perigoso ele é.
“Outras equipes colocam uma, duas ou três pessoas perto dele, o que significa que surge espaço em outro lugar. Outros jogadores se beneficiam disso. Acho que ele é o nosso principal talismã.
“Ele é muito bom, muito rápido, forte. E quando ele dribla e não dá certo, ele tenta de novo, de novo, de novo. Essa é a qualidade dele. Ele não pensa: ‘Eu tentei um drible e não consegui, vou jogar de volta’. Não, ele tenta de novo e de novo. Então, esse é o nosso principal jogador pela Bélgica nesta Copa do Mundo. Sim.”
Será que o habilidoso Doku é do mesmo calibre que Neymar e Ronaldinho?
Doku pode ser considerado uma espécie rara no futebol moderno, já que hoje em dia são poucos os meias-armadores que adoram nada mais do que avançar contra os adversários enquanto recorrem a um repertório explosivo de jogadas.
Questionado se o atacante do City é do mesmo tipo que criadores brasileiros icônicos como Neymar e Ronaldinho, Alderweireld acrescentou: “Sim, e mesmo sem levar em conta assistências e gols, é uma alegria vê-lo jogar.
“As pessoas vão ao estádio por causa dele. Se as pessoas querem assistir a uma partida da Copa do Mundo e veem a Bélgica, elas pensam: ‘Ok, vamos ver o Doku de novo e ver como ele passa pelos adversários’. Sim, é bom ver isso. Então, acho que é futebol puro. Doku é futebol puro.”
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A Bélgica se prepara para estrear na Copa do Mundo de 2026
A Bélgica — que ainda conta com jogadores como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku — dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 ao enfrentar Mohamed Salah e o Egito na segunda-feira.
Doku espera ajudar a equipe a ter o melhor início possível, assumindo agora o papel de azarão na busca por grandes títulos internacionais.
Alderweireld falou em exclusivo ao GOAL em parceria com a BOYLE Sports 2 Goals Ahead. A oferta de pagamento antecipado permite que os torcedores apostem em um time e, se este abrir dois gols de vantagem em qualquer momento durante uma partida de 90 minutos (por exemplo, 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2), a BOYLE Sports liquidará imediatamente a aposta como vencedora, independentemente do resultado final. Acesse a BOYLE Sports para saber mais.