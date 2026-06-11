“Jeremy Doku é futebol puro” – Qualidades que tornam o ponta do Manchester City “perigoso” são destacadas pelo ex-jogador da seleção belga Toby Alderweireld

Doku chega a esse torneio após uma temporada produtiva no clube, na qual marcou oito gols e deu 12 assistências em 47 partidas. Ele comemorou as conquistas da Carabao Cup e da FA Cup como parte de um elenco repleto de estrelas no Etihad Stadium.

Há a promessa de que ainda há muito mais por vir do veloz jogador de 24 anos, com cada temporada revelando um potencial cada vez mais empolgante. Ele trabalhará sob o comando de um novo técnico em Manchester na próxima temporada, já que Pep Guardiola encerrou uma brilhante passagem de 10 anos como técnico do City.

Espera-se que Enzo Maresca assuma o desafio de suceder um grande nome da era moderna, e ele encontrará um papel de destaque para Doku nos planos para a Premier League e a Liga dos Campeões. O acordo de 55 milhões de libras (74 milhões de dólares) fechado com o Rennes em 2023 parece ter sido um investimento bem feito.

Doku já conquistou um título na Inglaterra e elevou sua contagem de partidas pela seleção para 42. A “Geração de Ouro” do futebol belga começou a se desintegrar, mas novos líderes estão prontos para assumir o comando.