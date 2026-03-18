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Jeremy Doku diz ao elenco do Man City para “superar” a eliminação da Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup
O City muda para Wembley
O Real Madrid acabou com as esperanças do City de conquistar um título europeu pelo terceiro ano consecutivo, derrotando-o por 5 a 1 no placar agregado nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar da derrota por 2 a 1 no Etihad Stadium na terça-feira, o desempenho se destacou pela resiliência após a expulsão de Bernardo Silva no início do primeiro tempo. A equipe de Pep Guardiola precisa agora se recuperar rapidamente enquanto se prepara para uma viagem de alto risco a Wembley. A final da Carabao Cup é a primeira oportunidade do City de se recuperar e conquistar seu primeiro troféu do que pode ser uma temporada nacional histórica.
Doku exige a recuperação imediata
Após a eliminação da competição continental, Doku afirmou com convicção que uma vitória no domingo seria o remédio perfeito para o time.
“É um bom remédio”, comentou Doku. “Faremos de tudo para vencer esse jogo e conquistar um troféu. Os próximos quatro jogos são muito importantes. Agora temos que nos recuperar para o domingo e ir jogo a jogo.”
Apesar da frustração de ter sido eliminado da Europa, o ponta destacou a capacidade da equipe de incomodar o Real Madrid com dez jogadores como fonte de confiança. “Ainda há muito em jogo. Ainda estamos em três competições, com três troféus para conquistar. Se conseguirmos isso, ainda será uma ótima temporada. É claro que estamos decepcionados com a Liga dos Campeões. É sempre um troféu bom de se ter. Mas há algumas lições a serem tiradas desses dois jogos [contra o Real Madrid]. Temos que nos recuperar bem e estamos ansiosos pelos próximos jogos que temos pela frente.”
A acusação tripla continua em aberto
Embora a Liga dos Campeões seja sempre o principal objetivo da diretoria do City, a temporada continua promissora, com outras três competições ainda ao alcance. Matematicamente, o triplo nacional ainda é uma possibilidade para a equipe de Guardiola. Embora esteja atualmente nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, o City tem um jogo a menos e um histórico de recuperações implacáveis no final da temporada. Além disso, os Citizens garantiram sua vaga nas quartas de final da FA Cup, onde devem receber o Liverpool no Etihad no início de abril.
Um mês decisivo para Guardiola
Após a viagem a Wembley, o elenco entrará em recesso para a pausa internacional antes de retornar a uma série de jogos decisivos que definirão sua posição no campeonato nacional. Enfrentar o Arsenal duas vezes em questão de semanas — primeiro por um troféu e depois por pontos na Premier League — testará a profundidade do elenco e a força mental do City. Com a pressão da disputa pelo título e a busca pela FA Cup se aproximando, Guardiola precisa garantir que seus jogadores tenham “superado” a ressaca europeia para evitar um colapso no final da temporada.
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