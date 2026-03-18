Jeremy Doku diz ao elenco do Man City para “superar” a eliminação da Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup

Após a eliminação da competição continental, Doku afirmou com convicção que uma vitória no domingo seria o remédio perfeito para o time.

“É um bom remédio”, comentou Doku. “Faremos de tudo para vencer esse jogo e conquistar um troféu. Os próximos quatro jogos são muito importantes. Agora temos que nos recuperar para o domingo e ir jogo a jogo.”

Apesar da frustração de ter sido eliminado da Europa, o ponta destacou a capacidade da equipe de incomodar o Real Madrid com dez jogadores como fonte de confiança. “Ainda há muito em jogo. Ainda estamos em três competições, com três troféus para conquistar. Se conseguirmos isso, ainda será uma ótima temporada. É claro que estamos decepcionados com a Liga dos Campeões. É sempre um troféu bom de se ter. Mas há algumas lições a serem tiradas desses dois jogos [contra o Real Madrid]. Temos que nos recuperar bem e estamos ansiosos pelos próximos jogos que temos pela frente.”