Jennifer Lopez é torcedora do Tottenham? Brett Goldstein, estrela de “Ted Lasso” e fã de Harry Kane, explica por que a celebridade de Hollywood “não tem outra opção” a não ser torcer pelo Spurs

Goldstein, famoso por seu papel como Roy Kent na série de sucesso Ted Lasso, revelou seus esforços para trazer J-Lo para a torcida do Tottenham. Ao falar durante a divulgação de seu novo filme de comédia da Netflix, “Office Romance”, Goldstein sugeriu que a cantora e atriz está sendo orientada para o estilo de vida “COYS”. Quando questionado se havia conseguido recrutar sua colega de elenco para a causa do Spurs, Goldstein deixou claro que ela não tem muita escolha no assunto. “Ela não tem outra opção”, disse Goldstein àtalkSPORT.

A paixão do ator pelos Lilywhites é bem conhecida, embora ele tenha admitido que a vida de um torcedor do Tottenham costuma ser de resistência. Refletindo sobre um período difícil para o clube, ele comentou anteriormente: “Ah, tem sido horrível. Ser torcedor de futebol, especialmente dos times que apoiamos, é uma forma de autoflagelação. É simplesmente doloroso. E então a sensação que tivemos quando não fomos rebaixados foi como se tivéssemos ganhado a Copa do Mundo.”