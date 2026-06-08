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Jennifer Lopez é torcedora do Tottenham? Brett Goldstein, estrela de “Ted Lasso” e fã de Harry Kane, explica por que a celebridade de Hollywood “não tem outra opção” a não ser torcer pelo Spurs
A missão de Goldstein de conquistar J-Lo
Goldstein, famoso por seu papel como Roy Kent na série de sucesso Ted Lasso, revelou seus esforços para trazer J-Lo para a torcida do Tottenham. Ao falar durante a divulgação de seu novo filme de comédia da Netflix, “Office Romance”, Goldstein sugeriu que a cantora e atriz está sendo orientada para o estilo de vida “COYS”. Quando questionado se havia conseguido recrutar sua colega de elenco para a causa do Spurs, Goldstein deixou claro que ela não tem muita escolha no assunto. “Ela não tem outra opção”, disse Goldstein àtalkSPORT.
A paixão do ator pelos Lilywhites é bem conhecida, embora ele tenha admitido que a vida de um torcedor do Tottenham costuma ser de resistência. Refletindo sobre um período difícil para o clube, ele comentou anteriormente: “Ah, tem sido horrível. Ser torcedor de futebol, especialmente dos times que apoiamos, é uma forma de autoflagelação. É simplesmente doloroso. E então a sensação que tivemos quando não fomos rebaixados foi como se tivéssemos ganhado a Copa do Mundo.”
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A participação surpresa de Harry Kane em Hollywood
Enquanto o clube tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade em campo, o ex-capitão Kane vem causando impacto nas telas de cinema. O atacante inglês, que se transferiu para o Bayern de Munique em 2023, fez uma participação especial no filme “Office Romance” que deixou uma impressão duradoura no elenco. Goldstein elogiou muito o atacante, equilibrando sua admiração pelo talento de Kane com um profundo respeito por seu caráter fora de campo.
“Quero dizer, eu adoro o Harry Kane”, acrescentou Goldstein. “Ele não é apenas um dos nossos maiores jogadores de futebol, mas, pelo que vi, parece ser uma das pessoas de coração mais puro. Ele tem um coração puro. Não há nada que eu goste mais do que um jogador de futebol com um coração puro. Ele parece ser um homem realmente muito bom. E um jogador de futebol extraordinário. Estou muito feliz por tê-lo no filme.”
J-Lo ficou impressionada com o talento de Kane para a comédia
Acontece que a participação de Kane não foi apenas um artifício, já que a própria J-Lo ficou encantada com a contribuição do atacante para o filme. Ela relembrou como a cena envolvendo o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham foi um sucesso instantâneo logo no início da produção. Apesar do nervosismo inicial da equipe de produção sobre como um jogador de futebol lidaria com um roteiro de comédia, o resultado foi um sucesso.
“Aquela foi uma cena realmente ótima”, explicou J-Lo. “Lembro-me de quando fizemos a primeira leitura do roteiro com todo o elenco antes de começarmos a filmar, e acho que vocês estavam dizendo que estavam preocupados com aquela cena e como ela iria ficar. Eu li o roteiro e todo mundo estava rindo histericamente. Eu pensei: ‘Meu Deus, isso é tão divertido’, e então nos divertimos muito filmando.”
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As dificuldades do Tottenham após a saída de Kane continuam
Enquanto Kane vive uma fase de grande rendimento na Bundesliga e faz amigos em Hollywood, o Tottenham ainda luta para preencher o vazio deixado por sua saída. A diferença estatística é gritante: Kane marcou 61 gols em todas as competições pelo Bayern de Munique somente na temporada 2025-26, enquanto todo o elenco do Tottenham somou apenas 48 gols na Premier League durante o mesmo período. O time do norte de Londres tem enfrentado dificuldades para substituir a produção de seu ex-artilheiro. O técnico Roberto De Zerbi agora tem a difícil tarefa de reconstruir o Spurs para que o time não repita os resultados das duas últimas temporadas.