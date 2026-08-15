Apesar da entrada de novos investidores, a estrutura fundamental de propriedade em Anfield não passará por uma transformação radical. A FSG confirmou que seguirá mantendo a participação majoritária e o controle operacional do Liverpool.

Os parceiros do consórcio vão colaborar de perto com a FSG e com a atual equipe de liderança do clube. Juntos, eles pretendem avaliar novas oportunidades que reforcem os objetivos gerais do gigante da Premier League.

"O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente", disse o presidente da FSG, Mike Gordon. "Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores respeitados e líderes empresariais de todo o mundo."