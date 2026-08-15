AFP
Traduzido por
Jeff Bezos adquire participação minoritária no Liverpool em surpreendente novo investimento da FSG
FSG concorda com investimento minoritário em participação acionária
O FSG anunciou oficialmente um acordo definitivo para vender uma participação minoritária no Liverpool para a 1892 Holdings. O consórcio recém-formado é liderado e administrado por Amit Bhatia, reunindo especialistas de negócios, tecnologia e investimentos de todo o mundo.
O grupo de investimento de alto perfil conta com apoio financeiro significativo dos Mittal Family Trusts e da K5 Sports. Crucialmente, Jeff Bezos está envolvido como principal investidor no fundo da K5 Sports. A EE Capital, family office de Elaine e Eduardo Saverin, também contribuiu para o investimento estratégico. A transação foi estruturada para apoiar ativamente as ambições de crescimento de longo prazo do Liverpool dentro e fora de campo.
- Getty Images Sport
FSG mantém controle operacional majoritário
Apesar da entrada de novos investidores, a estrutura fundamental de propriedade em Anfield não passará por uma transformação radical. A FSG confirmou que seguirá mantendo a participação majoritária e o controle operacional do Liverpool.
Os parceiros do consórcio vão colaborar de perto com a FSG e com a atual equipe de liderança do clube. Juntos, eles pretendem avaliar novas oportunidades que reforcem os objetivos gerais do gigante da Premier League.
"O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente", disse o presidente da FSG, Mike Gordon. "Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores respeitados e líderes empresariais de todo o mundo."
Uma filosofia de clube compartilhada a longo prazo
Gordon acrescentou que os novos investidores estão perfeitamente alinhados com a visão já existente em Anfield. Ele expressou total confiança de que o consórcio complementará a base sólida já estabelecida pela FSG.
"Ao analisarmos esta oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nossa apreciação pelo que torna o Liverpool especial", explicou Gordon. "A experiência e a perspectiva deles complementarão a base sólida já existente, e estamos ansiosos para trabalhar juntos."
Amit Bhatia também expressou seu imenso orgulho em relação ao acordo. "Estamos incrivelmente orgulhosos de investir no Liverpool Football Club e de fazer isso ao lado da FSG", afirmou em nome da 1892 Holdings. "Temos o maior respeito e admiração pela FSG como proprietária e por tudo o que ela conquistou em Anfield."
- Getty
Aguardando a aprovação regulatória final
A Corestone Capital Advisors facilitou ativamente o envolvimento entre as duas partes. Vários escritórios jurídicos e de consultoria de destaque, incluindo Allen Overy Shearman Sterling LLP e Deloitte, também estiveram fortemente envolvidos na estruturação da complexa transação.
A conclusão final da transação de grande porte ainda está sujeita às aprovações regulatórias necessárias e a outras condições habituais de fechamento. Assim que tudo for totalmente aprovado, o consórcio iniciará oficialmente sua parceria estratégica com a FSG em Merseyside.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.