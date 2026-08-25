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Jean-Philippe Mateta é alvo enquanto Ollie Watkins busca transferência para a Saudi Pro League
Diante de um dilema no ataque
De acordo com GiveMeSport, o Aston Villa vive um período turbulento no mercado de transferências, enquanto o atacante talismânico Ollie Watkins pressiona ativamente por uma saída. Com a janela se aproximando do fim, a equipe de Unai Emery precisa decidir se vai lucrar com a venda do internacional inglês após o interesse da Saudi Pro League e várias propostas rejeitadas do Al-Hilal.
A incerteza chega em um momento difícil para o clube, após a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Brighton na partida de estreia, jogo em que Watkins foi ausência notável. Manter um jogador insatisfeito, que ficou fora da lista relacionada, parece cada vez mais inviável, o que força o Villa a avaliar suas opções antes do prazo final.
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Mirando Mateta como substituto
Em meio a ligações com alvos alternativos, como Nicolas Jackson, do Chelsea, o Villa identificou o atacante do Crystal Palace Jean-Philippe Mateta como um principal sucessor. Relatos indicam que o clube de Midlands já realizou conversas preliminares sobre um possível acordo pelo atacante francês.
Contratar Mateta parece cada vez mais viável diante de sua situação contratual em Selhurst Park, onde ele tem apenas 12 meses restantes em seu vínculo atual. Segundo relatos, o Palace deve ouvir ofertas após uma recente disputa pública sobre a validade do último ano de seu contrato.
Pedigree comprovado da Premier League
Mateta ostenta um forte histórico no cenário doméstico, o que o torna uma opção atraente para clubes em busca de poder de fogo imediato na elite inglesa. Durante a campanha 2025–26 da Premier League, o robusto atacante fez 32 partidas e marcou 12 gols pelo Crystal Palace.
Além de sua produção em gols, sua presença física é destacada por métricas subjacentes impressionantes, incluindo média de dois chutes e 2,1 duelos aéreos vencidos por jogo. Embora alternativas como Jackson possam se mostrar difíceis de contratar, Mateta representa uma solução prontamente acessível para a linha de frente do Villa.
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Correndo para fechar um acordo
O tempo está se esgotando para que a diretoria do Villa resolva seu dilema no ataque e forneça a Emery as ferramentas necessárias para a temporada. Se optar por autorizar a saída de Watkins, precisará agir imediatamente para garantir um substituto e evitar mais turbulência.
Os próximos dias vão ditar se o Villa conseguirá administrar com sucesso uma transição de alto risco e recolocar sua temporada nos trilhos. Os torcedores acompanharão de perto enquanto o clube decide qual caminho seguir antes do fechamento da janela.
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