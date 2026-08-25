Jean-Philippe Mateta é alvo enquanto Ollie Watkins busca transferência para a Saudi Pro League

De acordo com GiveMeSport, o Aston Villa vive um período turbulento no mercado de transferências, enquanto o atacante talismânico Ollie Watkins pressiona ativamente por uma saída. Com a janela se aproximando do fim, a equipe de Unai Emery precisa decidir se vai lucrar com a venda do internacional inglês após o interesse da Saudi Pro League e várias propostas rejeitadas do Al-Hilal.

A incerteza chega em um momento difícil para o clube, após a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Brighton na partida de estreia, jogo em que Watkins foi ausência notável. Manter um jogador insatisfeito, que ficou fora da lista relacionada, parece cada vez mais inviável, o que força o Villa a avaliar suas opções antes do prazo final.