Jean-Philippe Mateta admite que a transferência fracassada para o AC Milan “o magoou”, já que o atacante do Crystal Palace continua na mira dos Rossoneri

Mateta revelou o impacto psicológico da transferência fracassada para o Milan em janeiro, depois que a negociação fracassou na reta final. O clube da Série A estava em negociações avançadas com o Crystal Palace para a contratação do atacante nascido em 1997 durante os últimos dias da janela de transferências de inverno. O Milan estaria disposto a pagar 35 milhões de euros para garantir o atacante francês.

Mateta passou inicialmente nos exames médicos, mas a equipe médica do Milan solicitou exames especializados adicionais devido a um problema no joelho que ele vinha enfrentando desde meados de novembro. Os resultados não satisfizeram o clube, levando a diretoria do Milan a cancelar a transferência e forçando o atacante a retornar ao sul de Londres para terminar a temporada sob o comando de Oliver Glasner.