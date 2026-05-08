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Jean-Philippe Mateta Crystal PalaceGetty Images
Yosua Arya

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Jean-Philippe Mateta admite que a transferência fracassada para o AC Milan “o magoou”, já que o atacante do Crystal Palace continua na mira dos Rossoneri

Mercado da bola
J. Mateta
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Jean-Philippe Mateta quebrou o silêncio sobre o fracasso de sua proposta de transferência para o AC Milan, admitindo que a transferência fracassada teve um impacto psicológico significativo sobre ele. O atacante do Crystal Palace estava prestes a concretizar uma transferência de grande repercussão para o San Siro durante a janela de transferências de inverno, antes que questões médicas levassem ao fim das negociações.

  • Mateta reflete sobre a transferência fracassada para o Milan

    Mateta revelou o impacto psicológico da transferência fracassada para o Milan em janeiro, depois que a negociação fracassou na reta final. O clube da Série A estava em negociações avançadas com o Crystal Palace para a contratação do atacante nascido em 1997 durante os últimos dias da janela de transferências de inverno. O Milan estaria disposto a pagar 35 milhões de euros para garantir o atacante francês.

    Mateta passou inicialmente nos exames médicos, mas a equipe médica do Milan solicitou exames especializados adicionais devido a um problema no joelho que ele vinha enfrentando desde meados de novembro. Os resultados não satisfizeram o clube, levando a diretoria do Milan a cancelar a transferência e forçando o atacante a retornar ao sul de Londres para terminar a temporada sob o comando de Oliver Glasner.

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  • jean-phillipe-mateta(C)Getty Images

    Mateta fala abertamente sobre o impacto emocional

    Mateta admitiu que, na época, foi difícil aceitar o fracasso da negociação. O atacante concentrou-se em reconquistar seu lugar no time do Palace após superar esse revés.

    “Sinceramente, isso me afetou psicologicamente na época, quando me disseram que o negócio tinha dado errado”, disse ele aoL’Equipe. “Então, rapidamente pensei em como me recuperar. Consultei vários especialistas e eles me garantiram que não havia necessidade de cirurgia. Concentrei-me no próximo passo, até o meu retorno. Trabalhei duro para mostrar a Oliver Glasner que o líder do ‘JP’ estava lá para recuperar seu lugar e vencer com a equipe.”

  • O Milan poderia retomar a negociação

    Apesar do fracasso em janeiro, o interesse do Milan por Mateta continua vivo. O diretor esportivo do Milan, Igli Tare, já havia sugerido que a situação poderia ser reavaliada, afirmando: “No futuro, veremos o que acontece.”

    As especulações também aumentaram depois que o agente de Mateta, Paul Latouche, foi visto no San Siro durante o confronto do Milan com a Juventus. O avistamento alimentou especulações de que o clube italiano poderia retomar as negociações, enquanto continua sua busca por um novo atacante central.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A decisão pode ficar para o verão

    Espera-se que o Milan priorize a contratação de um novo atacante centro titular na janela de transferências de verão, e Mateta se encaixa no perfil físico que o clube procura. Por enquanto, o francês continua focado em terminar a temporada no Palace, sob o comando de Glasner. No entanto, com sua forma física recuperada e o Milan ainda acompanhando sua situação, não se pode descartar uma nova tentativa de trazê-lo para a Série A.

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