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Mohamed Saeed

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Javier Tebas sofreu mais um duro golpe, já que o tribunal decidiu que o protesto dos jogadores da La Liga contra a partida entre Villarreal e Barcelona em Miami foi legal

La Liga
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Javier Tebas viu sua batalha contra os jogadores de futebol espanhóis sofrer mais um revés após uma importante decisão judicial. O polêmico presidente da La Liga, que tentou criminalizar os protestos dos jogadores contra os planos de transferir jogos do campeonato nacional para os Estados Unidos, foi informado de que suas alegações legais não têm fundamento.

  • Tribunal rejeita alegação de greve ilegal

    Em um revés jurídico significativo para Tebas, o Tribunal Nacional decidiu que o breve protesto realizado pelos jogadores da La Liga no início desta temporada foi inteiramente legal.

    A La Liga havia tentado classificar uma pausa de 15 segundos no início das partidas como uma “greve velada”, mas o tribunal rejeitou essas alegações, descrevendo a ação como uma manifestação do direito à liberdade de expressão em conexão com a liberdade sindical.

    A disputa teve início durante a nona rodada, quando os capitães dos clubes concordaram em interromper o jogo nos primeiros segundos de suas respectivas partidas. Esse gesto coletivo foi uma resposta direta à controversa proposta de transferir uma partida entre Villarreal e Barcelona para Miami — um plano que acabou sendo descartado.

    O tribunal observou que a pausa teve “significado nulo” em relação ao desenrolar da rodada, já que todas as partidas foram concluídas sem maiores incidentes.


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  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rejeitadas as alegações financeiras de Tebas

    A liga havia movido uma ação judicial contra a Associação de Futebolistas (AFE), alegando que o protesto havia causado prejuízos comerciais significativos.

    A La Liga argumentou que a ação causou um prejuízo de € 8,7 milhões ao seu produto. No entanto, o judiciário não se deixou influenciar por esses números, afirmando que o protesto não atendia aos requisitos legais para ser classificado como greve.

    A decisão enfatizou que os jogadores foram motivados pela falta de transparência e diálogo da La Liga em relação ao projeto de Miami.

    Segundo o tribunal, a ação foi uma forma simbólica de os atletas expressarem seu descontentamento após terem sido excluídos de discussões que afetavam diretamente suas condições de trabalho e a integridade da competição.


  • Um processo de mediação que fracassou

    A batalha judicial surgiu na sequência de uma ruptura na comunicação entre os dois órgãos dirigentes do futebol espanhol. O presidente da AFE, David Aganzo, participou de uma reunião de mediação no Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem (SIMA) em dezembro, mas Tebas marcou presença por sua ausência.

    Essa incapacidade de chegar a um acordo levou a liga a levar o caso ao Tribunal Nacional, onde agora sofreu essa derrota.

    Apesar de o tribunal ter reconhecido que a ação coletiva ocorreu durante o horário de trabalho, ele sustentou que a duração do protesto — de apenas 10 a 15 segundos — impedia que fosse considerado uma greve ilegal.

    Os juízes apontaram que a La Liga não havia fornecido informações suficientes ao sindicato dos jogadores durante as etapas de planejamento da partida amistosa em Miami, justificando ainda mais a necessidade dos jogadores de expressarem sua oposição por meios simbólicos.


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    A La Liga promete continuar a luta

    Como era de se esperar, Tebas e sua administração não têm intenção de deixar o assunto morrer. A La Liga já anunciou que entrará com um recurso no Supremo Tribunal, afirmando que a medida tem “o objetivo de esclarecer o alcance desses direitos no âmbito do futebol profissional e garantir a proteção adequada da integridade da competição e de seus direitos audiovisuais”.

    Em comunicado após a decisão, a liga destacou que “a própria sentença reconhece como fato comprovado o impacto reputacional e econômico gerado, decorrente de uma ação coletiva que afetou diretamente o desenvolvimento normal do produto audiovisual em um momento de máxima relevância”.

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