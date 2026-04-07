Javier Tebas sofreu mais um duro golpe, já que o tribunal decidiu que o protesto dos jogadores da La Liga contra a partida entre Villarreal e Barcelona em Miami foi legal

Em um revés jurídico significativo para Tebas, o Tribunal Nacional decidiu que o breve protesto realizado pelos jogadores da La Liga no início desta temporada foi inteiramente legal.

A La Liga havia tentado classificar uma pausa de 15 segundos no início das partidas como uma “greve velada”, mas o tribunal rejeitou essas alegações, descrevendo a ação como uma manifestação do direito à liberdade de expressão em conexão com a liberdade sindical.

A disputa teve início durante a nona rodada, quando os capitães dos clubes concordaram em interromper o jogo nos primeiros segundos de suas respectivas partidas. Esse gesto coletivo foi uma resposta direta à controversa proposta de transferir uma partida entre Villarreal e Barcelona para Miami — um plano que acabou sendo descartado.

O tribunal observou que a pausa teve “significado nulo” em relação ao desenrolar da rodada, já que todas as partidas foram concluídas sem maiores incidentes.



