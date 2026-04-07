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Javier Tebas sofreu mais um duro golpe, já que o tribunal decidiu que o protesto dos jogadores da La Liga contra a partida entre Villarreal e Barcelona em Miami foi legal
Tribunal rejeita alegação de greve ilegal
Em um revés jurídico significativo para Tebas, o Tribunal Nacional decidiu que o breve protesto realizado pelos jogadores da La Liga no início desta temporada foi inteiramente legal.
A La Liga havia tentado classificar uma pausa de 15 segundos no início das partidas como uma “greve velada”, mas o tribunal rejeitou essas alegações, descrevendo a ação como uma manifestação do direito à liberdade de expressão em conexão com a liberdade sindical.
A disputa teve início durante a nona rodada, quando os capitães dos clubes concordaram em interromper o jogo nos primeiros segundos de suas respectivas partidas. Esse gesto coletivo foi uma resposta direta à controversa proposta de transferir uma partida entre Villarreal e Barcelona para Miami — um plano que acabou sendo descartado.
O tribunal observou que a pausa teve “significado nulo” em relação ao desenrolar da rodada, já que todas as partidas foram concluídas sem maiores incidentes.
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Rejeitadas as alegações financeiras de Tebas
A liga havia movido uma ação judicial contra a Associação de Futebolistas (AFE), alegando que o protesto havia causado prejuízos comerciais significativos.
A La Liga argumentou que a ação causou um prejuízo de € 8,7 milhões ao seu produto. No entanto, o judiciário não se deixou influenciar por esses números, afirmando que o protesto não atendia aos requisitos legais para ser classificado como greve.
A decisão enfatizou que os jogadores foram motivados pela falta de transparência e diálogo da La Liga em relação ao projeto de Miami.
Segundo o tribunal, a ação foi uma forma simbólica de os atletas expressarem seu descontentamento após terem sido excluídos de discussões que afetavam diretamente suas condições de trabalho e a integridade da competição.
Um processo de mediação que fracassou
A batalha judicial surgiu na sequência de uma ruptura na comunicação entre os dois órgãos dirigentes do futebol espanhol. O presidente da AFE, David Aganzo, participou de uma reunião de mediação no Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem (SIMA) em dezembro, mas Tebas marcou presença por sua ausência.
Essa incapacidade de chegar a um acordo levou a liga a levar o caso ao Tribunal Nacional, onde agora sofreu essa derrota.
Apesar de o tribunal ter reconhecido que a ação coletiva ocorreu durante o horário de trabalho, ele sustentou que a duração do protesto — de apenas 10 a 15 segundos — impedia que fosse considerado uma greve ilegal.
Os juízes apontaram que a La Liga não havia fornecido informações suficientes ao sindicato dos jogadores durante as etapas de planejamento da partida amistosa em Miami, justificando ainda mais a necessidade dos jogadores de expressarem sua oposição por meios simbólicos.
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A La Liga promete continuar a luta
Como era de se esperar, Tebas e sua administração não têm intenção de deixar o assunto morrer. A La Liga já anunciou que entrará com um recurso no Supremo Tribunal, afirmando que a medida tem “o objetivo de esclarecer o alcance desses direitos no âmbito do futebol profissional e garantir a proteção adequada da integridade da competição e de seus direitos audiovisuais”.
Em comunicado após a decisão, a liga destacou que “a própria sentença reconhece como fato comprovado o impacto reputacional e econômico gerado, decorrente de uma ação coletiva que afetou diretamente o desenvolvimento normal do produto audiovisual em um momento de máxima relevância”.