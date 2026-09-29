Em publicação no X, Tebas divulgou um longo comunicado refletindo sobre suas críticas passadas ao "chamado doping financeiro no futebol europeu", traçando sua posição desde um evento da Soccerex, em Manchester, em 2017. Ele enfatizou que regras econômicas robustas são vitais para a sobrevivência do esporte.

"Sustentabilidade econômica não é burocracia. Controle financeiro não é um capricho", escreveu Tebas. "E argumentar que os clubes devem competir fundamentalmente com os recursos que são capazes de gerar também não significa ser contra qualquer clube específico. Trata-se de defender um modelo."

Ele acrescentou: "Um modelo em que o sucesso esportivo não depende de quem tem o respaldo financeiro mais poderoso por trás, mas de quem administra melhor, gera mais recursos, monta equipes melhores e respeita as mesmas regras que todos os outros. Defender essa posição me custou muitas críticas e não poucas dores de cabeça. Mas continuo pensando exatamente o mesmo que pensava em Manchester, em 2017."

Reiterando seu compromisso com essa abordagem, o presidente de La Liga afirmou: "Há princípios que valem a pena defender, mesmo que tenham um custo. E este, para mim, é um deles."



