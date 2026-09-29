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Javier Tebas detona o Manchester City enquanto presidente de La Liga exige "regras iguais para todos" após veredicto de culpa no caso das 115 acusações
Relatos generalizados de um veredicto de culpa
Vários veículos afirmaram que o Manchester City enfrenta um veredito de culpa em sua longa batalha com a Premier League. The Athletic informou que um painel independente manteve todas, com exceção de uma, das 115 acusações financeiras feitas contra o clube.
Enquanto isso, o City divulgou um comunicado observando que o processo legal "permanece em andamento", sem negar explicitamente os vereditos que circulam. A Premier League manteve seu silêncio, recusando-se a comentar o que descreveu como um "processo privado e confidencial".
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Defendendo um modelo sustentável
Em publicação no X, Tebas divulgou um longo comunicado refletindo sobre suas críticas passadas ao "chamado doping financeiro no futebol europeu", traçando sua posição desde um evento da Soccerex, em Manchester, em 2017. Ele enfatizou que regras econômicas robustas são vitais para a sobrevivência do esporte.
"Sustentabilidade econômica não é burocracia. Controle financeiro não é um capricho", escreveu Tebas. "E argumentar que os clubes devem competir fundamentalmente com os recursos que são capazes de gerar também não significa ser contra qualquer clube específico. Trata-se de defender um modelo."
Ele acrescentou: "Um modelo em que o sucesso esportivo não depende de quem tem o respaldo financeiro mais poderoso por trás, mas de quem administra melhor, gera mais recursos, monta equipes melhores e respeita as mesmas regras que todos os outros. Defender essa posição me custou muitas críticas e não poucas dores de cabeça. Mas continuo pensando exatamente o mesmo que pensava em Manchester, em 2017."
Reiterando seu compromisso com essa abordagem, o presidente de La Liga afirmou: "Há princípios que valem a pena defender, mesmo que tenham um custo. E este, para mim, é um deles."
Uma história de escrutínio financeiro
Esta não é a primeira vez que o City enfrenta uma ação regulatória severa. Em 2020, o clube recorreu com sucesso de uma proibição de dois anos da Uefa em competições europeias no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), por violações do Fair Play Financeiro. Tebas criticou duramente aquela decisão da CAS na época, chamando-a de uma "decisão profundamente equivocada" que foi "extraordinariamente prejudicial à credibilidade do sistema de controle econômico do futebol europeu".
Relacionando os acontecimentos do passado aos relatos atuais, Tebas continuou sua declaração online: "Agora, quase nove anos depois daquelas palavras no Soccerex, uma comissão independente da Premier League considerou provadas 114 das 115 violações financeiras imputadas ao Manchester City, de acordo com os relatos publicados."
Reconhecendo que o caso ainda está em andamento, ele concluiu: "Ainda há um caminho a percorrer. A sanção ainda não é conhecida, e o processo não terminou. Mas o que aconteceu mais uma vez mostra por que controle econômico, transparência e regras iguais para todos são essenciais para proteger a integridade e a sustentabilidade do futebol. Vamos seguir defendendo esses princípios. Assim como em 2017."
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À espera do veredito final e das sanções
O mundo do futebol agora precisa aguardar a confirmação oficial das conclusões da comissão independente e as subsequentes medidas disciplinares. Como observou Tebas, as sanções oficiais seguem completamente desconhecidas e o processo legal ainda não foi finalizado.
Até que a Premier League quebre o silêncio e publique a decisão definitiva, o futuro imediato do clube permanece cercado de incerteza.
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