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Javier “Chicharito” Hernández concretiza transferência surpreendente para os EUA, mais de oito meses depois de o ex-jogador do Manchester United ter disputado sua última partida
Hernandez sela seu retorno aos Estados Unidos
O atacante, carinhosamente conhecido como Chicharito, concretizou uma transferência surpreendente para o Atlético Dallas, time recém-promovido à USL Championship. Ele não joga em competições oficiais desde que atuou pelo Chivas, clube da sua infância, em 30 de novembro de 2025, quando entrou no lugar de Omar Govea aos 76 minutos, antes de perder um pênalti aos 86 minutos na derrota por 3 a 2 em casa para o Cruz Azul. O ex-atacante do United e do Real Madrid se torna a primeira contratação da história do Atlético Dallas antes da estreia do clube na segunda divisão americana em 2027.
"Quero ajudar a criar uma cultura de vitórias"
A decisão acaba com as especulações sobre a aposentadoria que surgiram depois que Hernández concluiu sua passagem como comentarista pela Fox durante a Copa do Mundo de 2026. Comemorando o novo capítulo em sua carreira, o jogador de 38 anos recorreu às redes sociais para cumprimentar os torcedores, postando: “E aí, Dallas, estou aqui. Muito animado para fazer história com vocês. Até breve, pessoal.”
Em comunicado separado, Hernandez insistiu que seu compromisso no Texas vai muito além de uma despedida simbólica. Ao delinear sua visão, ele afirmou: “Acredito que Dallas merece um clube que reflita sua paixão pelo futebol, sua diversidade e seu futuro.
“Quero ajudar a criar uma cultura vencedora, inspirar jovens jogadores em todo o norte do Texas e dar aos nossos torcedores um time no qual possam acreditar desde o início. Não vim aqui simplesmente para encerrar minha carreira. Vim aqui para ajudar a construir o futuro do futebol em Dallas.”
A diretoria do Dallas comemora a contratação de destaque
A nomeação do ex-jogador da La Liga e da Ligue 1, Peter Luccin, como o primeiro técnico do clube em fevereiro, ganhou agora um reforço com a chegada de Hernández ao time. Espera-se que a presença do experiente atacante estabeleça altos padrões de profissionalismo no vestiário desde o primeiro dia.
Ao comemorar essa contratação histórica, o diretor esportivo Brian Corcoran declarou: “Javier nos traz qualidade de nível mundial em campo, mas, tão importante quanto isso, ele traz profissionalismo, responsabilidade e um compromisso inabalável com a vitória. Essas qualidades se tornam contagiosas dentro do vestiário e são exatamente o que queremos que este clube represente desde o primeiro dia. Sua disposição para orientar os colegas, combinada com as qualidades que ele trará em campo, torna esta a primeira contratação perfeita para o nosso clube.”
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Começam os preparativos para a estreia
O Atlético Dallas tem tempo de sobra para montar seu elenco e estabelecer sua estrutura principal antes de estrear em competições oficiais em 2027. Hernández se concentrará em melhorar seu condicionamento físico e aprimorar seu faro de gol, depois de ter marcado apenas três gols em sua última temporada no México. A transferência também serve como um trampolim estratégico para o atacante, visando o lançamento previsto pela USL de uma nova divisão de primeira linha, a USL Premier, em 2028.
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