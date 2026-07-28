Javier “Chicharito” Hernández concretiza transferência surpreendente para os EUA, mais de oito meses depois de o ex-jogador do Manchester United ter disputado sua última partida

A decisão acaba com as especulações sobre a aposentadoria que surgiram depois que Hernández concluiu sua passagem como comentarista pela Fox durante a Copa do Mundo de 2026. Comemorando o novo capítulo em sua carreira, o jogador de 38 anos recorreu às redes sociais para cumprimentar os torcedores, postando: “E aí, Dallas, estou aqui. Muito animado para fazer história com vocês. Até breve, pessoal.”

Em comunicado separado, Hernandez insistiu que seu compromisso no Texas vai muito além de uma despedida simbólica. Ao delinear sua visão, ele afirmou: “Acredito que Dallas merece um clube que reflita sua paixão pelo futebol, sua diversidade e seu futuro.

“Quero ajudar a criar uma cultura vencedora, inspirar jovens jogadores em todo o norte do Texas e dar aos nossos torcedores um time no qual possam acreditar desde o início. Não vim aqui simplesmente para encerrar minha carreira. Vim aqui para ajudar a construir o futuro do futebol em Dallas.”







