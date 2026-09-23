O Valencia chegou a um acordo com Aguirre para ser o novo técnico da equipe principal. A nomeação marca um rápido retorno ao futebol de clubes para o homem carinhosamente conhecido como "El Vasco", que construiu uma reputação como uma das figuras mais confiáveis da história do futebol espanhol. O clube confirmou os termos do acordo em um comunicado oficial, destacando que o treinador mexicano chega até o fim da atual temporada e que o clube terá a opção de estender seu contrato por mais uma temporada. Ele terá a missão de estabilizar uma equipe que foi abalada pelo mau início de temporada e por mudanças significativas nos bastidores.

O técnico de 67 anos assume um time que atualmente ocupa a penúltima colocação de La Liga, com quatro pontos em sete partidas. Essa situação levou à saída do ex-treinador Carlos Corberan, que foi demitido em 14 de setembro após um desastroso primeiro mês.







