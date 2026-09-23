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Javier Aguirre está de volta à La Liga! Técnico veterano assume seu sétimo clube diferente na Espanha ao acertar com o Valencia
Técnico veterano chega ao Mestalla
O Valencia chegou a um acordo com Aguirre para ser o novo técnico da equipe principal. A nomeação marca um rápido retorno ao futebol de clubes para o homem carinhosamente conhecido como "El Vasco", que construiu uma reputação como uma das figuras mais confiáveis da história do futebol espanhol. O clube confirmou os termos do acordo em um comunicado oficial, destacando que o treinador mexicano chega até o fim da atual temporada e que o clube terá a opção de estender seu contrato por mais uma temporada. Ele terá a missão de estabilizar uma equipe que foi abalada pelo mau início de temporada e por mudanças significativas nos bastidores.
O técnico de 67 anos assume um time que atualmente ocupa a penúltima colocação de La Liga, com quatro pontos em sete partidas. Essa situação levou à saída do ex-treinador Carlos Corberan, que foi demitido em 14 de setembro após um desastroso primeiro mês.
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Estabelecendo um novo recorde no futebol espanhol
Ao longo de uma extensa carreira à beira do campo, o novo técnico do Valencia comandou clubes de La Liga como CA Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes e Mallorca, além de ter acumulado experiências internacionais com clubes e seleções no Japão, nos Emirados Árabes Unidos, no Egito e no México.
Seu currículo é marcado por várias conquistas de destaque em suas passagens anteriores pela Espanha. Entre seus principais feitos no país está a classificação para a Liga dos Campeões da UEFA com o Osasuna. Fora das fronteiras espanholas, ele obteve sucesso em vários continentes, comprovando sua versatilidade em diferentes culturas futebolísticas. Em seu México natal, conquistou o título da liga com o Pachuca (1999) e a Liga dos Campeões da CONCACAF com o CF Monterrey (2021).
Navegando por um período de mudança institucional
A nomeação acontece em um momento de transição significativa para o Valencia, após a saída da comissão técnica anterior e mudanças na liderança executiva. O clube busca atualmente reconstruir sua identidade futebolística sob o comando do novo diretor esportivo Braulio Vazquez, que foi apresentado no início desta semana. Aguirre é visto como o candidato ideal para liderar essa transição dentro de campo, dado seu histórico de conduzir clubes em períodos difíceis e seu profundo conhecimento das complexidades do futebol espanhol. A tarefa pela frente é árdua, mas o entusiasmo do mexicano pelo projeto teria sido um fator decisivo para a rápida conclusão das negociações contratuais. Aguirre será apresentado à imprensa como o novo técnico na próxima segunda-feira, 28 de setembro, na sala de imprensa de Mestalla.
- AFP
Equilibrando a visão de longo prazo com resultados imediatos
A estrutura do acordo oferece ao clube tanto segurança quanto flexibilidade. Ao garantir seus serviços até o fim da atual campanha, com uma extensão opcional, a diretoria assegurou um líder comprovado para a batalha imediata contra o rebaixamento, ao mesmo tempo em que deixou a porta aberta para uma parceria de longo prazo. Aguirre herdou uma equipe que somou apenas quatro pontos em seus primeiros sete jogos, e isso coloca uma enorme pressão sobre o novo técnico para entregar resultados imediatamente, começando com seus primeiros treinamentos, programados para acontecer antes de sua apresentação oficial à imprensa.
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